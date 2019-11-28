EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  3642  22
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6862) зброя (1436) Нацполіція (8573) Правоохоронні органи (464)

 Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали місцевого жителя, який організував канал збуту зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція 01

Зловмисник з метою конспірації пересилав замовлений товар частинами, користуючись послугами поштового оператора.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний киянин, який брав участь у бойових діях на сході України.

Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У жовтні українці добровільно здали в поліцію 7,7 тис. одиниць зброї і 489 гранат, - МВС

Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція 03

Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї в 2015 році. Тоді суд виніс йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Під час проведення обшуку в квартирі столичного жителя співробітники поліції виявили і вилучили 2 предмети, схожі на автомати Калашникова, 4 пістолети, мисливську рушницю, 10 гранат різних модифікацій, запали до гранат, близько 1,5 тисячі патронів різного калібру.

Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція 04

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Грибник знайшов схованку з гранатометами і патронами до АК в лісопосадці на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162391
 
 
 Топ коментарі
 
А пневматичний пістолет - то надсекретна зброя?
 показати весь коментар
 
Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 26 Герхард вже відмітився. Про політичне переслідування скоро заволають.
 показати весь коментар
 
Ветеран АТО Владислав Грищенко - подвергся гонениям и обыскам.
Ветеран АТО генерал Марченко - подвергун фальшивым обвинениям и посажен.
Волонтер и ветеран Маруся Зверобой - подверглась гонениям и обыскам.
Ветеран АТО Инна Грищенко - посажена.

И это только начало репрессий против бойцов ВСУ, защищавших Украину.

Моника Зеленски до усрачки боится украинской армии.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ФИО, где и за кого воевал, сейчас начнется обливание помоями.
 показати весь коментар
 
Еще идет подмена понятий: "Ветеран" и "участник". С точки зрения зебобиков 1 день участник АТО, это ветеран АТО.
 показати весь коментар
 
 
А пневматичний пістолет - то надсекретна зброя?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А швабра - то огірок?
 показати весь коментар
 
Не все ветераны нормальные, есть оказывается и барыги, впрочем всегда так было и везде, с разной целью люди идут воевать.
Удивляюсь только почему свои не прибили там, такого гнилого человечка сразу видно.
 показати весь коментар
 
 
Мародер.
"На передку зброї не вистачає, хлопці б'ються голіруч!!!"...
Тьху.
 показати весь коментар
 
 
Хм . Зброя то зброя , але для чого туди було пхати пневмопукалку ІЖ 53М ? При попаданні в горобця той презирливо стріпується і навіть не тікає.
 показати весь коментар
 
 
молодец. легализовать гранатомёты и гранаты надо.
 показати весь коментар
 
Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 26 Герхард вже відмітився. Про політичне переслідування скоро заволають.
 показати весь коментар
 
 
Ветеран АТО Владислав Грищенко - подвергся гонениям и обыскам.
Ветеран АТО генерал Марченко - подвергун фальшивым обвинениям и посажен.
Волонтер и ветеран Маруся Зверобой - подверглась гонениям и обыскам.
Ветеран АТО Инна Грищенко - посажена.

И это только начало репрессий против бойцов ВСУ, защищавших Украину.

Моника Зеленски до усрачки боится украинской армии.
 показати весь коментар
 
 
пневмат там каким боком ...короче ученик леон киллера ..делитант
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору