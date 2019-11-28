 Україна направила в ООН ноту через візит "представників" Криму на Форум щодо меншин

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook представництва.

Як повідомляється, постійне представництво направило офіційну вербальну ноту в Управління верховного комісара ООН з прав людини, а також в Управління з правових питань штаб-квартири ООН.

"Україна, втім, зробила низку превентивних кроків для попередження секретаріату і керівництва форуму про нелегітимність можливої ​​участі в ньому представників окупаційної влади Криму і їх поплічників. Зокрема, постпредство України в Женеві завчасно направило офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз'яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів", - йдеться в заяві.

Раніше колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці в Facebook заявив, що на Форум з питань меншин при ООН в складі російської делегації прибули так звані "представники" окупованого Криму.

"Як виявилося, на Форум ООН щодо меншин РФ привезла Руслана Бельбека, який спокійно засідав на місці російської делегації. Звичайно такого було б легко уникнути, але недостатня увага наших державних органів щодо запобігання таких питань мене зовсім не дивує. Дуже хотілося б почути офіційне реагування, тому що нас вже вранці спробували поливати лайном у своїх виступах і російська, і угорська делегації", - зазначив Бабін.

Читайте також: Ніхто не збирається здавати позиції щодо Криму, - представник президента Кориневич