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Все про:Крим (7871) ООН (1339) представництво (43) Женева (11) нота протесту (64)

 Україна направила в ООН ноту через візит "представників" Криму на Форум щодо меншин

Постійне представництво України в Женеві направило в ООН ноту в зв'язку з участю так званих "представників" окупованого Криму на Форумі з питань меншин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook представництва.

Як повідомляється, постійне представництво направило офіційну вербальну ноту в Управління верховного комісара ООН з прав людини, а також в Управління з правових питань штаб-квартири ООН.

"Україна, втім, зробила низку превентивних кроків для попередження секретаріату і керівництва форуму про нелегітимність можливої ​​участі в ньому представників окупаційної влади Криму і їх поплічників. Зокрема, постпредство України в Женеві завчасно направило офіційну вербальну ноту з цього приводу Управлінню з правових питань штаб-квартири ООН в Нью-Йорку, а також продовжує проводити відповідну роз'яснювальну роботу із залученням міжнародних партнерів", - йдеться в заяві.

Раніше колишній представник президента в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці в Facebook заявив, що на Форум з питань меншин при ООН в складі російської делегації прибули так звані "представники" окупованого Криму.

"Як виявилося, на Форум ООН щодо меншин РФ привезла Руслана Бельбека, який спокійно засідав на місці російської делегації. Звичайно такого було б легко уникнути, але недостатня увага наших державних органів щодо запобігання таких питань мене зовсім не дивує. Дуже хотілося б почути офіційне реагування, тому що нас вже вранці спробували поливати лайном у своїх виступах і російська, і угорська делегації", - зазначив Бабін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162390
 
 
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Ну это смотря каких именно меньшинств... Может и не стоило в ООН писать
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Привыкайте, уже почти весь мир после прихода зебила говорит что Крым - кацапия. Спасибо зебилам за международную политику
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Скоро украинские внешнеполитические ведомства будут просить писать ноты на туалетной бумаге......
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Правильно. Нечего конкуренцию разводить.
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Весь світ чодово РОЗУМІЄ що фєдєрасти=фашисти постійно намагаються легалізувати окупацію УКРАЇНСЬКОГО КРИМА і роблять усяку пропагандистську дурню... аби був привод своєму бидлу показати що "вєсць мір прізнайОт окупацию" ..
І вже діти над тими тупорилими витівками не сміються - дебілкуваті пукінські ґебельси у ЛЮДЕЙ вже визивають ОГИДУ
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