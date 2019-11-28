 Дипломатичний скандал: росіяни прийняли міністра с/г Чехії Томана в Москві, але не пустили його в Казань

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Radio Praha.
Візит делегації чеських бізнесменів на чолі з міністром сільського господарства Мирославом Томаном почався в понеділок і повинен був тривати до п'ятниці. Було заплановано, що в середу міністр вилетить з Москви в Казань для переговорів із представниками Татарстану.
Але після майже 10 годин очікування літакові з чеською делегацією так і не дали дозволу на виліт у Казань. Міністр був змушений достроково завершити візит і повернутися до Праги.
Тепер МЗС Чехії чекає від російської сторони пояснень. "Ми з'ясовуємо, чому наш літак не був допущений на переліт російською внутрішньодержавною авіалінією Москва - Казань, - зазначив він. - Від російської сторони ми поки не отримали офіційного пояснення", - сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек.
Голова правління Торгово-промислової палати Татарстану Шаміль Агєєв пояснює те, що трапилося тим, що у літака з Праги нібито були неправильно оформлені вильотні документи. "Тому технічна затримка через митницю. Тільки ця причина, а так повна готовність була", - цитує його слова російське державне інформагентство ТАСС.
Поведінка російської влади викликає занепокоєння ситуацією і викликає питання про реальну зацікавленість російської сторони у взаємному співробітництві, зазначили в МЗС Чехії.
Шамиль Басаев
Меня обидели американцы, но ответить им я не могу, потому что я слабак против них. Поэтому я дождался, пока заболеет мой ближайший родственник, и назло американцам я вонзил ему нож в спину. А когда меня за этот поступок весь мир назвал конченным, я объяснил им, что зарезал брата для того, чтобы его не зарезал кто-нибудь другой.
(живые ж? ну и ... děkuji, Matko boží...)
россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно
Вот откуда "ростут ноги". Русские (кацапы/моксели) - это подлые, коварные, злопамятные твари. И то, как демонстративно унизили Министра с/х Чехии - яркий пример мелкой, подлой кацапской мести.