 Дипломатичний скандал: росіяни прийняли міністра с/г Чехії Томана в Москві, але не пустили його в Казань

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Radio Praha.

Візит делегації чеських бізнесменів на чолі з міністром сільського господарства Мирославом Томаном почався в понеділок і повинен був тривати до п'ятниці. Було заплановано, що в середу міністр вилетить з Москви в Казань для переговорів із представниками Татарстану.

Але після майже 10 годин очікування літакові з чеською делегацією так і не дали дозволу на виліт у Казань. Міністр був змушений достроково завершити візит і повернутися до Праги.

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Тепер МЗС Чехії чекає від російської сторони пояснень. "Ми з'ясовуємо, чому наш літак не був допущений на переліт російською внутрішньодержавною авіалінією Москва - Казань, - зазначив він. - Від російської сторони ми поки не отримали офіційного пояснення", - сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек.

Голова правління Торгово-промислової палати Татарстану Шаміль Агєєв пояснює те, що трапилося тим, що у літака з Праги нібито були неправильно оформлені вильотні документи. "Тому технічна затримка через митницю. Тільки ця причина, а так повна готовність була", - цитує його слова російське державне інформагентство ТАСС.

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Поведінка російської влади викликає занепокоєння ситуацією і викликає питання про реальну зацікавленість російської сторони у взаємному співробітництві, зазначили в МЗС Чехії.