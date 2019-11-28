EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  4926  21
Все про:дипломатія (401) Росія (21329) бешкет (439) Чехія (282)

 Дипломатичний скандал: росіяни прийняли міністра с/г Чехії Томана в Москві, але не пустили його в Казань

Міністр сільського господарства Чехії Мирослав Томан достроково завершив візит у Росію. Його прийняли в столиці, але після майже 10 годин очікування так і не дали дозволу на виліт літака з чеською делегацією в Казань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Radio Praha.

Візит делегації чеських бізнесменів на чолі з міністром сільського господарства Мирославом Томаном почався в понеділок і повинен був тривати до п'ятниці. Було заплановано, що в середу міністр вилетить з Москви в Казань для переговорів із представниками Татарстану.

Але після майже 10 годин очікування літакові з чеською делегацією так і не дали дозволу на виліт у Казань. Міністр був змушений достроково завершити візит і повернутися до Праги.

Читайте також: "Що ж ви все про Україну, треба і про себе подумати", - Путін дав пораду жителям Санкт-Петербурга

Тепер МЗС Чехії чекає від російської сторони пояснень. "Ми з'ясовуємо, чому наш літак не був допущений на переліт російською внутрішньодержавною авіалінією Москва - Казань, - зазначив він. - Від російської сторони ми поки не отримали офіційного пояснення", - сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек.

Голова правління Торгово-промислової палати Татарстану Шаміль Агєєв пояснює те, що трапилося тим, що у літака з Праги нібито були неправильно оформлені вильотні документи. "Тому технічна затримка через митницю. Тільки ця причина, а так повна готовність була", - цитує його слова російське державне інформагентство ТАСС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби РФ використовують Чехію як плацдарм для атаки на Україну, - Служба безпеки та інформації ЧР

Поведінка російської влади викликає занепокоєння ситуацією і викликає питання про реальну зацікавленість російської сторони у взаємному співробітництві, зазначили в МЗС Чехії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162386
 
   
 Топ коментарі
 
Нехер шастать по паРашам...и будет чехам счастье...
 показати весь коментар
 
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
Шамиль Басаев
 показати весь коментар
 
Выступление Путина. Проследите за его логической цепочкой:
Меня обидели американцы, но ответить им я не могу, потому что я слабак против них. Поэтому я дождался, пока заболеет мой ближайший родственник, и назло американцам я вонзил ему нож в спину. А когда меня за этот поступок весь мир назвал конченным, я объяснил им, что зарезал брата для того, чтобы его не зарезал кто-нибудь другой.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
Шамиль Басаев
 показати весь коментар
 
 
Выступление Путина. Проследите за его логической цепочкой:
Меня обидели американцы, но ответить им я не могу, потому что я слабак против них. Поэтому я дождался, пока заболеет мой ближайший родственник, и назло американцам я вонзил ему нож в спину. А когда меня за этот поступок весь мир назвал конченным, я объяснил им, что зарезал брата для того, чтобы его не зарезал кто-нибудь другой.
 показати весь коментар
 
 
по фиг! (извините)... пусть переживает Чехия
(живые ж? ну и ... děkuji, Matko boží...)
 показати весь коментар
 
 
Мабуть, від казанських реалій у чехів стався б критичний екзистенційний пердімонокль.

россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно

 показати весь коментар
 
 
Нехай щастить. Привіт Земану від корешей
 показати весь коментар
 
 
Нехер шастать по паРашам...и будет чехам счастье...
 показати весь коментар
 
 
Договориться о поставках продуктов приехал. Вот вам и санкции.
 показати весь коментар
 
Прошла инфа, что в Праге хотят поставить памятник Власову, на место Конева, так если это произойдет то и "Шкоды" продавать запретят - ля гер, а ля гер!
 показати весь коментар
 
 
А власівці тоді конкретно врятували Прагу , Конев підійшов пізніше . Якби не власівці то Празі був би амбєц. З одним старим власівцем ми пили пиво , а після ходили до нього в гості з пляшкою "Славутича" . Були б тверезі , то може б і не ходили . Він багато чого цікавого розповідав . Бабуся плакала . За совка вулиця того напрямку називалась "вул. маршала конєвова" . .
 показати весь коментар
 
 
99 відсотків москалів не знають, що власівці врятували Прагу.
 показати весь коментар
 
 
Як не знають? Вони ж їх флагом бігають?😂
 показати весь коментар
 
Просто,видимо, чехи хотели переступить через чьи-то большие бизнес интересы, приближенных (к телу самодерца)!
 показати весь коментар
 
ну, к примеру, необходимые нефтепродукты можно купить напрямую у производителя, а навязывают некого "конкретного" посредника в Москве (формальную прокладку) с ценой гораздо выше.
 показати весь коментар
 
 
староста Пражского района на указку Рэферии какой памятник им ставить - Мы не будем с кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им (власовцам - ред.) памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной власти, лжи и нарушения прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную современность, иных правителей, рефлексию и больше международного признания, к которому вы принуждаете лишь демонстрацией силы и кранами газопроводов", - написал Новотны.Вот так бы Зеленский нашему учиться... дурэень думкою багатие - это я про себя
 показати весь коментар
 
Базарить можно только с куполом мафии в кремле.Отдельные встречи с лидерами республик,расценивается кремлём як угроза нац.безопасности, сопоставимая с угрозой о референдумах в РФ.Проще говоря субординацию треба соблюдать товарищ Томан Дипломатичний скандал: росіяни прийняли міністра с/г Чехії Томана в Москві, але не пустили його в Казань - Цензор.НЕТ 7813
 показати весь коментар
 
 
Мабуть Татарстан згадав про свої спробі у буремні дев'яності автономії від росії, як і Чечня. І тепер кремлівські сатрапи геть не хочуть повторення тих часів.
 показати весь коментар
 
 
Месяц назад контрразведка чехии разоблачила деятельность российской шпионской сети, которая, действует через посольство россии (параши) в Праге. Кроме того, спецслужбы Чехии считают россию (парашу) главной угрозой своей безопасности.
Вот откуда "ростут ноги". Русские (кацапы/моксели) - это подлые, коварные, злопамятные твари. И то, как демонстративно унизили Министра с/х Чехии - яркий пример мелкой, подлой кацапской мести.
 показати весь коментар
 
 
Це тому що заможна Москва та жебрача Росія, "різні країни" 😂
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору