 Василіва призначено новим прокурором Житомирщини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Житомирської області нового керівника - Олега Василіва", - йдеться в повідомленні.

До призначення Василів був першим заступником прокурора Житомирської області.

Олег Василів народився в 1984 році. Вищу освіту здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, в 2008 році закінчив Національну академію прокуратури України. В органах прокуратури працює з 2006 року. За цей час обіймав посади прокурора, а також керівні посади в органах прокуратури.

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