 На круглому столі в Києві обговорять сценарії подій після саміту в "нормандському форматі"

Цензор.НЕТ виступає співорганізатором заходу разом з Українським інститутом досліджень безпеки за участю Ради волонтерів при Міністерстві оборони України та медіапартнерів, а також аналітичним порталом "Хвиля".
Фахівці неурядового сектора в області безпеки визначать критичні для України ризики та можливі сценарії після саміту в "нормандському форматі", слабкі місця української влади. Також вони ознайомлять зі своїми оцінками підготовки української армії щодо відповіді на військову загрозу.
Серед іншого, експерти ознайомлять із підходами до розвитку сил оборони держави, нарощування оборонного потенціалу і подолання наявних проблем у сфері розвитку "цифрової армії" за стандартами НАТО.
Учасники круглого столу:
Валентин Бадрак - член правління Українського інституту досліджень безпеки, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння;
Юрій Бутусов - головний редактор сайту "Цензор.НЕТ";
Олексій Грідін - член правління Українського інституту досліджень безпеки, голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України;
Сергій Згурець - член правління Українського інституту досліджень безпеки, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express;
Юрій Романенко - політолог, директор Центру політичного аналізу "Стратагема", шеф-редактор аналітичного порталу "Хвиля";
Олена Шевцова - радник командувача Сухопутними військами ЗСУ, член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.
4 грудня 11:00, "Укрінформ".
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Ну, то есть, результат саммита уже просматривается
"Нормандська зустріч" у Парижі стане ключовою для Володимира Зеленського. Він або привезе перемогу, або продовжить падіння. От тільки перемога може бути Пірровою
https://www.depo.ua/ukr/politics/reyting-zelenskogo-valitsya-yak-tsim-skoristaetsya-putin-201911281070961
Рейтинг президента України Володимира Зеленського за осінь просів на 20%. При цьому частка тих, хто негативно ставиться до президента, зросла з 7% до 19%. Це дані дослідження КМІС.
Скандали в "Слузі народу", непопулярні рішення щодо відкриття ринку землі, тарифи та інші речі добивають рейтинги влади.Офіс президента загалом проводить моніторинг щотижня і замовляє закриту соціологію. Depo.ua вже писав, що окрім самого рейтингу Зеленського просідає довіра до його партії та Верховної Ради. Це було однією з причин повернення президента до старої технології віртуального спілкування з електоратом через блоги.
В таких умовах "нормандська зустріч" з Меркель, Макроном і Путіним, заради якої Зеленський протиснув розведення військ в Золотому та Петрівському, стає для нього дуже важливою. У президента покладають на неї великі сподівання. А росіяни отримують фантастичний козир.
1. Росія хоче часткового зняття санкцій. Якщо "нормандська зустріч" буде успішною, то вже 12-го грудня на саміті ЄС може бути ухвалене рішення не продовжувати економічні та секторальні санкції проти Москви. Безперечно, Європа може частково зберегти свої санкції, оскільки вони вводилися не за Донбас, а за анексію Криму. І продовження миротворчого процесу на Донбасі, якщо у Парижі щось там погодять - це лише один елемент, який може бути використаний для послаблення санкційного тиску.
2. Європа вже давно хоче нормалізації стосунків з Москвою. Бізнес втомився від санкцій. Зацікавленість Німеччини і захист "Північного потоку-2" проти інтересів США є прямим доказом цього. Європейці хочуть нарешті закрити питання Донбасу. А дивлячись на українців, які згодні на мир, жодних перешкод у вигляді нашого бажання воювати з росіянами там не бачать. Якою ціною буде цей мир - їх не хвилює.
3. В умовах падіння рейтингів, а також перспективи ухвалення непопулярних рішень щодо землі, особливого статусу Донбасу, а також загрози ще більшого незадоволення через платіжки, Зеленському потрібна перемога 9-го грудня. Він має привезти якийсь прогрес по Донбасу. Вже анонсований джерелами обмін полоненими за схемою 250 на 100 (наших) з "Л-ДНР". Він може відбутися до Нового року і так само залежить від результатів переговорів у Парижі, але цілком здатен стати перемогою президента. Для цього потрібно домовлятися про подальше розведення сил, обговорювати з росіянами новий законопроект про особливий статус Донбасу, вмонтування у нього формули Штайнмайєра для подальших місцевих виборів, які у Зеленського дуже хочуть провести вже в 2020 році. Та Кремлю потрібно щось запропонувати і ось тут ми підходимо до слабких сторін Зеленського.
4. Росіянам потрібен газ, тому говорити про транзит вони будуть із Зеленським. Якщо точніше - їх цікавить, щоб Україна відмовилася від всіх позовів до "Газпрому" (в сукупності - від $22 млрд), а також підписала транзитний договір на рік в обсягах прокачки, які будуть прив'язані до європейських потреб. Оскільки будівництво "Північного потоку-2" провисає, а США цілком може ввести санкції проти компаній, які його будують, запустити газогін можна буде хіба в середині 2020-го року. І запрацює він не на повну потужність. Тому річний контракт на транзит росіян цілком влаштує. В обмін на це Путін цілком може щось подарувати Зеленському. І це "щось" в умовах падіння рейтингів Зеленського, може бути меншим за те, що вимагалося б раніше. Умовні полонені. Втім, росіян також цікавить і можливість прямих закупок газу Україною. Пропонують нам 25% знижку. Позиція "Нафтогазу" та Уряду поки однозначна - від позовів не відмовимося, а також закуповувати напряму не будемо. Хіба росіяни захочуть газом сплатити програні нам в Стокгольмі $3 млрд. Саме тому Путін і виводить газове питання на рівень Зеленського. Бо президент може посприяти ухваленню зручного рішення. Наприклад, дозволити великим підприємствам купувати в "Газпрому" газ напряму.
5. Також росіянам потрібно, щоб Зеленський сів за стіл переговорів із ватажками "Л-ДНР". Москва постійно наполягала на цьому. І продовжує це робити - питання миру на Донбасі без них не вирішити. Таким чином "Л-ДНР" будуть легітимізовані. І без поступок в цьому питанні, Кремль може не піти на власні. Таким чином, з Парижа Зеленський може нічого не привезти і піти шляхом непопулярних рішень, які далі обвалюватимуть його рейтинг. Це і земля, і подальше зростання напруги в партії та економіці країни. В таких умовах залишитися "гарним царем" та розпустити "поганих бояр" вже влітку, оголосивши про дострокові вибори у ВР на фоні високих власних рейтингів, може і не вийти. Бо рейтингів не буде. А в спину Зеленському вже дихає проросійська "ОПЗЖ", що розбудовує регіональну структуру.
В таких умовах росіяни цілком можуть протиснути вибори на території ОРДЛО на власних умовах: без взяття Україною під контроль кордону до виборів і без виведення незаконних збройних формувань. Останнє цілком можуть загорнути в якусь обгортку з приставкою "початком виведення" чи "частковим виведенням". Щоб Зеленський міг сказати, що виборів під дулами кулеметів нема. А кордон, в теорії, може контролюватися спільно, чи також якось із ситуації інформаційно викрутитися вдасться. Простіше кажучи - росіянам потрібні вибори, на які вони зможуть вплинути. І ніяк інакше.
А прямі переговори з "Л-ДНР" за різними соціологічними даними в Україні вже схвалює 49-51% українців. І це ще не вмикалася машина пропаганди влади.
Тому до нормандської зустрічі Зеленський підходить в неприємній позі. З однієї сторони МВФ та американці вимагають від нього ринок землі ще й з можливістю продавати її іноземцям, чого не схвалюють українці і чим скористається Тимошенко та ОПЗЖ. З іншої - є росіяни, які диктують умови в питаннях миру на Донбасі, чого від Зеленського вимагає значна частина виборців Сходу та Півдня. Є ще Коломойський, який всіляко розколює "Слугу народу" та хоче викинути з України МВФ і підсадити нас на російську голку у власних інтересах. Наразі Зеленський в розтяжці. І за крок від прірви.
А Янелоха назначить президентом всея ОРДЛО. У них как и у него мозгов ноль - с радостью примут...