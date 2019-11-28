 Проведемо нормандський саміт із метою імплементації мінських домовленостей, - Макрон

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО в четвер у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми працюємо над цим з канцлером Меркель. Ми проведемо "нормандський саміт" 9 грудня з метою імплементації мінських домовленостей. Я переконаний, що ми забезпечимо сильний європейський суверенітет і побудуємо нову архітектуру довіри і безпеки в Європі", - заявив Макрона.
Він зазначив, що йдеться про стабільність, яка забезпечить відсутність заморожених конфліктів, зокрема, в Україні.
"Йдеться про мир і стабільність у Європі, над чим ми працюємо", - сказав президент Франції.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами погоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.
Все решта - зрада зрадна та капітуляція.
Кстати, это только я вижу на своём мониторе:"Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что проведение 9 мая в Париже встречи лидеров в "нормандском формате" обеспечит доверие и безопасность в Европе". Источник: https://censor.net.ua/n3162381
28.11.2019 г
Нехарактерная активность Данилова полезшего комментировать всех и вся. Нет активности Пристайко. Активности Богдана уже неделю нет. Выползшая из-под ... Мендель нагло заигрывает с Коломойским
Удивление адвокатов - с какого это перепугу ГБР ведет дела чисто СБУ... (Потому что Баканов умный, а Трубе все равно труба).
Кабмин начинает "грести по сусекам" - останавливает финансирование проектов, экономя деньги.
КМИС продолжает гробить рейтинг Зеленского приводя его к реальности
За ноябрь который еще не закончился у них падения Вовы 12% Еще пара заходов и вы познаете истину и истина приведет к вам СБУ
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.
27.11.2019 г.
Правительство кроме всего утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену.
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
Правительство кроме всего утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену.
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
Зеленский искренне не понимает почему падает рейтинг. Ведь он посадил военных и волонтёров, согласился платить пенсии бурятским жителям Дамбаса, отвёл войска, вернул регионалов, возобновил закупку электроэнергии у террористов и дружит с ******.
Короче, сделал всё, чего хотели 73%
Макрона или цензора?
На Укрiнформ все верно:
""Ми працюємо над цим із канцлером Меркель. Ми проведемо "нормандський саміт" 9 грудня з метою імплементації мінських домовленостей. Я переконаний, що ми забезпечимо сильний європейський суверенітет та розбудуємо нову архітектуру довіри й безпеки в Європі", - заявив Макрон."
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1 год ·
Президент уклонист.
Вся его команда уклонисты.
Советник секретаря РНБО участник антимайдана. Призывает просить прощения у агрессора. Платит туда пенсии. Строит мосты.
Украинские войска отводятся вглубь Украины.
Формула Штайнмаера почти наверняка будет принята.
Электроэнергия у России уже закупается.
Уголь, скорее всего, будет закупаться.
Новый газовый контракт маячит на носу.
Серый кардинал открыто говорит, что надо послать НАТО и идти на поклон к России.
Верховному главнокомандующему предъявлено обвинение в защите суверенитета страны.
Ветеран ДАП сидит в СИЗО по совершенно левому обвинению с совершенно бредовой суммой залога.
Главе СБУ, которая худо бедно, но предотвратила херову тучу терактов, провела херову тучу операций и выявила херову тучу инсургентов предъявлено обвинение в госизмене.
Волонтеру, народному депутату, за два слова в ютуб предъявлено обвинение в попытке убийства президента.
К воину, солдату, защитнику, ветерану, женщине "Альфа" врывается с обыском и выламывает дверь.
На гибель комбрига главнокомандующему похер.
Телефонные переговоры с Путиным и анонсированная встреча.
Вы кого выбрали? Вы кого выбрали, *****?
Вас сколько раз предупреждали?
Вы понимаете, что вот это вот всё - никакой агент влияния не смог бы наворотить такого говна?
И что теперь?
Как вы собираетесь разгребать весь этот ******, а?
Идиоты, ****. Идиоты, *****.
У меня опять ФБ начинает мозг канифолить. Скоро забанят. Или пытаются вскрыть. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, похоже, на ближайшие пару недель он останется единственным моим средством общения:
https://t.me/babchenko77
Аркадий Бабченко