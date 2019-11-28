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 Політика України
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Все про:Мін'юст (627) в'язниця (213) Малюська Денис (10)

 Через недостатнє фінансування планується масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, - Малюська

Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням планує масове закриття тюрем і скорочення персоналу, щоб за вивільнені кошти створити належні умови і підвищити зарплати в решті пенітенціарних установ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на презентації "To do list" Мін'юсту 28 листопада.

"Три ключові мети, яких ми плануємо досягти, - це доступ ув'язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників. На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття тюрем і скорочення кількості персоналу там, де тюрми не заповнені. Це буде важко, це буде складно, це потребуватиме багато ресурсів, але іншого виходу ми не маємо", - сказав Малюська.

У цьому контексті він висловив сподівання, що після цього скорочення Мін'юст зможе істотно збільшити заробітні плати решті працівників і "хоч якось привести до нормального стану" установи, які залишаться функціонувати.

Малюська також повідомив про плани Мін'юсту дати можливість працювати приватним СІЗО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська

. За його словами, по суті, це буде щось на кшталт гарно охоронюваних готелів, де особи, в яких є кошти, зможуть перебувати в очікуванні вироку суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162380
 
 
 Топ коментарі
 
То есть вместо посадок будет освобождение с последующим трудоустройством в СН? Зебилы браво Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 5234
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"Потому что раньше воровали триллиардами, поэтому и хватало," - логика зелохов.
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Слугам народа срочно нужен кадровый резерв!
Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 6816
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То есть вместо посадок будет освобождение с последующим трудоустройством в СН? Зебилы браво Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 5234
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...чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Сказал, что бабла за передачу наркотиков и подгон проституток уже не хватает.
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да сколько кроватей не переставляй в бордле... а проститутке в 44 года как то трудно выдавать себя за 25 летнюю... так и Зеленское быдло что захватило власть страна нищает люди скоро голодать начнут естественно люмпен и сфабрикованные посадки косяком пойдут они что осужденных будут по 100 человек в 10 человечную камеру запихивать... о они еще не поняли эти обрезаныне евреи что такое всеукраинский тюремный бунт... а может Зедебилов просто ликвидировать как явление и страна перестанет быть подразделением дурдома А???!!!!
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"Потому что раньше воровали триллиардами, поэтому и хватало," - логика зелохов.
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Теперь ворье будут направлять на исправительные работы в свой "дружный" коллектив.
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Слугам народа срочно нужен кадровый резерв!
Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 6816
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теперь чтоб попасть на нары нужно будет записаться в очередь
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цє велике досягнення новоі влади)) отака вона оптимізація)) жить станет веселее и безопаснее))
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Корабль государственности все сильнее и сильнее кренится на борт..... Еще чуть-чуть и.......
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Еще чуть-чуть и...... последует транш МВФ. Скорее всего, гибель Украины пока невыгодна. Но это пока......
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По-моему, судьба транша будет решена по итогам парижской встречи 9 декабря... В зависимости от того, какие обязательства возьмет на себя Зеленский и какие даст гарантии....
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Взагалі зеки мають самі себе утримувати - підсобні господарства, робота
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Я че то не понял. А от это "весна прийдет, сажать будем" а куда????
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Можно зеков диджитализировать. В базу внести это бесплатно.
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Кормить дармоедов за бюджетные деньги? Может в Канаду в общину??
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В Нидерландах закрывают тюрьмы, так как нет преступников, а у нас не будут сажать преступников, так как не будет тюрем. Возможно голландцам предложить клиентов на освободившиеся площади? Это будет, наверное , лучше, чем частные тюрьмы.
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Всем спасибо ,ВСЕ СВОБОДНЫ !!! Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 2223Сидеть должны только проклятые буржуи !!!
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правильно скоро же перевыборы.. нужны люди в слуга народа 2
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Скоро парашенко сядет,а его бабло частично пойдет на поддержку тюрем ))
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наступает эпоха лахвы криминалу - нужны будут места для неугодных.
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Випередили на 6 хвилин. Див. комент нижче.
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и зэков пусть из тюрем увольняют, а то, посмотри на них, пришипились на государственных харчах, совести никакой
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смотрел это КИНО в 1988году весной в МАЦКВЕ (был проездом )
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Перша думка (тьху-тьху, щоб хибна) - розпустити зеків начебто через "закриття" і звільнити буцигарні для нового контингенту: тих, хто не палає любов'ю до влади і преЗЕдента.
А зеків можна працевлаштувати - бо потрібні жорсткі вертухаї.
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А может, закрыть большинство министреств - они тянут гораздо больше средств.
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главное что бы расходы на АП профинансировали
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Вообще то, совсем недавно тюрьмы были переполнены, даже по новостям показывали как убийцу по приговору в тюрьму не взяли.
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А если сократить все тюрьмы и их персонал?А съэкономленные деньги пустить на зарплату министра юстиции.
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Был сюжет в советском кино- тюрьма/колония поломалась, и зеков расселили к простым гражданам . Через недостатнє фінансування планується масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, - Малюська - Цензор.НЕТ 7095
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