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 Політика України
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Все про:земельна реформа (102) подвійне громадянство (39) Сольський Микола (6)

 За купівлю землі українцями з подвійним громадянством можуть ввести кримінальну відповідальність, - нардеп від СН Сольський

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність для вирішення можливої ​​проблеми скуповування землі українцями з подвійним громадянством.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

За його словами, якщо після купівлі землі виявиться, що у покупця є другий паспорт, можуть бути наслідки.

"Є багато ідей щодо поправок (до проєкту про ринок землі, - Ред.). Але ми повинні пам'ятати, якщо у людини вже є український паспорт, вона все одно є громадянином України", - заявив Сольський.

Водночас на сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм, за яким можна перевірити наявність другого паспорта.

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"Така проблема є. Моя думка в тому, що це потрібно врегулювати на рівні відповідальності. Тому що, дивіться, 99% громадян, що мають другий паспорт, якщо ви запитаєте, вони вам скажуть:"ні, не маю". Як це перевірити? Немає ж публічних реєстрів, ви не направите запит в 200 країн світу. По-перше, ви не будете це робити щодо кожного громадянина. По-друге, якщо ви це зробите, 99,9% країн дадуть відповідь, що вони цю інформацію не дають", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162379
 
 
 Топ коментарі
 
За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский

А с тройным? За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 4227
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С языка снял,в бени 3 паспорта,и ещё,конечные бенефициары,будут указаны?,или опять будут бекать и мекать зебилам по ушам?....
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Ну и как вы это сделаете юридически? Вот владел я к примеру землёй, и уже после этого получил гражданство. Или была скажем ферма, молодые ввиду моря перспектив в Украине уехали. Старики в конечном итоге оставили ферму в наследство детям либо уже со вторым, либо без гражданства Украины. И что вы сделаете? Лишите наследства? Тут депутатами становятся со вторым гражданством, их куда проще проверить, а вы и этого не можете.
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За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский

А с тройным? За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 4227
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С языка снял,в бени 3 паспорта,и ещё,конечные бенефициары,будут указаны?,или опять будут бекать и мекать зебилам по ушам?....
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Когда коту нечего делать он лижет себе яйца.
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лиш бы не откусил в зеленой запарке......
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Зебилы, сейчас почти четверть Украины уже с двойным гражданством (весь Крым, скоро будет пол Донбасса, на западной Украине многие, итд), то есть каждого четвертого украинца за покупку земли будут сажать в тюрьму? Зебилы браво За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 2833
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Змамість української землі в них вже є іноЗЕМНЕ підданство... То хай зяпало не розкривають.
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Якщо є інше громадянство, то карати на горло, щоб не зазіхав на землю..
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«Якщо хтось захотів би землі вашої, то киньте йому до уст повно, хай покладе до пащі своєї і не каже жодного слова. Будете синами своїх Богів, і сила їхня пребуде з вами до кінця!«
Велесова Книга (17-В)
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ЗАСТЕРІГАЄМО ВЛАДУ УКРАЇНИ, ЩО В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЗВИЧАЄВИХ УКРАЇНСЬКИХ НОРМ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ, БУДЕ НАКЛИКАНЕ ДОВІЧНЕ ПРОКЛЯТТЯ НА ГОЛОВИ ТИХ МОЖНОВЛАДЦІВ, ХТО ЗАХОЧЕ ЗРАДИТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ПРОДАТИ ЧУЖИНЦЯМ СВЯЩЕННУ ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ-РУСІ, ТА НА ГОЛОВИ ЇХНІХ НАЩАДКІВ НА ВІКИ ВІЧНІ! Як сказано у Велесовій Книзі: "поглине їх та земля і здохнуть в Марі, і Мор їх візьме"!
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закон еще не принят - кацапня уже в низкой стойке...

и пугалово включилось - инвесторы косяками и попрут..
кароче бене от шмаркли капнуло....
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А за наличие уже имеющейся земли для граждан с двойным, тройным, четверным, ит.д. гражданством объявляется амнистия?
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ПыСы. Вы что там совсем офигели? Это ж придется себя любимого посадить! НЕ В-Е-Р-Ю.... За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 3565 За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 3565 За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 3565
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За саме подвійне громадянство треба закривати, або позбавляти Українського.
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Ну и как вы это сделаете юридически? Вот владел я к примеру землёй, и уже после этого получил гражданство. Или была скажем ферма, молодые ввиду моря перспектив в Украине уехали. Старики в конечном итоге оставили ферму в наследство детям либо уже со вторым, либо без гражданства Украины. И что вы сделаете? Лишите наследства? Тут депутатами становятся со вторым гражданством, их куда проще проверить, а вы и этого не можете.
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