 "Нехай Путін приїде", - нардепка від СН Верещук відповіла на слова Лаврова про діалог з терористами

Про це заявила народна депутатка від правлячої партії "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель". Таким чином вона прокоментувала вимогу глави МЗС Росії Сергія Лаврова до України "почати прямий діалог з Донбасом".
"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог з Донбасом. У нас є Тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрями - гуманітарний, економічний, безпековий і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", - заявила нардепка.
"А як іншим способом можна з ними розмовляти? Іншої контактної групи немає. Якщо Лавров каже про прямі переговори - будь ласка, приїжджаємо до Мінська і розмовляємо. Ми що, повинні приходити на лінію розмежування і про щось з ними домовлятися?" - додала вона.
Депутатка нагадала, що Україна і Росія в Мінську перемовляються за посередництва ОБСЄ, а представники "Л/ДНР" виступають від російської сторони.
За її словами, для того, щоб президент України Володимир Зеленський брав участь у цих переговорах, "нехай президент Путін туди приїде, немає питань".
"Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів ... Нехай президент Путін прийме ватажків і виступає від їхнього імені, якщо він хоче розмовляти на рівні", - заявила Верещук.
При цьому депутатка додала, що статус ватажків "Л/ДНР" ніколи не буде піднято до рівня переговорів з президентом України.
Напередодні, 27 листопада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі в "нормандському форматі" Україну закличуть до "прямого діалогу з Донбасом".
Ибо переговариваться о чем-то с путинскими марионетками не имеет никакого смысла без присутствия самого путина.
И вообще, Порох подписал Минск-2, но не выполнял, т.к. выполнить его невозможно, а пришла зелёная чума и сразу кинулась выполнять этот невыполнимый Минск-2. Ну не идиот ли?
Пшёл отсюда!
Не приедет. Он, Цап Царапыч, делом занят, гальюны инспектирует.
ги
А тут есть такая Ирина Верещук от правящей партии, которая будет озвучивать то, что ей Зеленский говорит?
Т Е Захарова - это такой механизм, который кидается говном в любого, в кого укажут. При этом если спросить Захарову, она всегда скажет, что это у нее работа такая: она не виновата и это вообще не ее инициатива. Сказали сказать - сказала. Сказали сосать - ...
Народ, да это вообще гениальный ход: телка против телки!
Я честно не знаю, кто такая Ирина и откуда она взялась. Но ход гениальный - потому что женщина женщине всегад может рот заткнуть. Мужчина женщине далеко не всегда. Причем Ирина рот заткнет и потом добавит с улыбкой: ну я же не от себя лично назвала вас пиз...д..ой грязной. Работа у меня такая, вы уж извините меня!
А ее шеф просто откажется от комментария. Он не обязан ничего комментировать, все вопросы к Ирине. А если и она не комментирует, тогда, как сказал Дещица: Не ***** !?!?!?! Ну извините....