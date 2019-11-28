 "Нехай Путін приїде", - нардепка від СН Верещук відповіла на слова Лаврова про діалог з терористами

Про це заявила народна депутатка від правлячої партії "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель". Таким чином вона прокоментувала вимогу глави МЗС Росії Сергія Лаврова до України "почати прямий діалог з Донбасом".

"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог з Донбасом. У нас є Тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрями - гуманітарний, економічний, безпековий і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", - заявила нардепка.

"А як іншим способом можна з ними розмовляти? Іншої контактної групи немає. Якщо Лавров каже про прямі переговори - будь ласка, приїжджаємо до Мінська і розмовляємо. Ми що, повинні приходити на лінію розмежування і про щось з ними домовлятися?" - додала вона.

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Депутатка нагадала, що Україна і Росія в Мінську перемовляються за посередництва ОБСЄ, а представники "Л/ДНР" виступають від російської сторони.

За її словами, для того, щоб президент України Володимир Зеленський брав участь у цих переговорах, "нехай президент Путін туди приїде, немає питань".

"Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів ... Нехай президент Путін прийме ватажків і виступає від їхнього імені, якщо він хоче розмовляти на рівні", - заявила Верещук.

При цьому депутатка додала, що статус ватажків "Л/ДНР" ніколи не буде піднято до рівня переговорів з президентом України.

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Напередодні, 27 листопада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі в "нормандському форматі" Україну закличуть до "прямого діалогу з Донбасом".