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 Політика України
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Все про:Лавров (767) Путін (11921) нормандська четвірка (711) Тристороння контактна група (160) Верещук (35)

 "Нехай Путін приїде", - нардепка від СН Верещук відповіла на слова Лаврова про діалог з терористами

Україна не вестиме прямих переговорів із ватажками терористів. Все спілкування з представниками НЗФ відбувається в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Про це заявила народна депутатка від правлячої партії "Слуга народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель". Таким чином вона прокоментувала вимогу глави МЗС Росії Сергія Лаврова до України "почати прямий діалог з Донбасом".

"Лавров буде здивований, але у нас є прямий діалог з Донбасом. У нас є Тристороння контактна група в Мінську, там є чотири напрями - гуманітарний, економічний, безпековий і політичний. Там присутні представники невизнаних "республік", - заявила нардепка.

"А як іншим способом можна з ними розмовляти? Іншої контактної групи немає. Якщо Лавров каже про прямі переговори - будь ласка, приїжджаємо до Мінська і розмовляємо. Ми що, повинні приходити на лінію розмежування і про щось з ними домовлятися?" - додала вона.

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Депутатка нагадала, що Україна і Росія в Мінську перемовляються за посередництва ОБСЄ, а представники "Л/ДНР" виступають від російської сторони.

За її словами, для того, щоб президент України Володимир Зеленський брав участь у цих переговорах, "нехай президент Путін туди приїде, немає питань".

"Якщо ми хочемо розширити до такого рівня, якщо це новий формат і це насправді допоможе, давайте за посередництва ОБСЄ тоді сідає сторона Російська Федерація на рівні президентів ... Нехай президент Путін прийме ватажків і виступає від їхнього імені, якщо він хоче розмовляти на рівні", - заявила Верещук.

При цьому депутатка додала, що статус ватажків "Л/ДНР" ніколи не буде піднято до рівня переговорів з президентом України.

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Напередодні, 27 листопада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що під час зустрічі в "нормандському форматі" Україну закличуть до "прямого діалогу з Донбасом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162377
 
   
 Топ коментарі
 
Сказала бы такое условная Зеркаль или Ирка Геращенко - соеферма уже расплылась бы в комплиментах за отличный троллинг кремля и отстаивание интересов Украины.
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"Пусть Путин приедет", - нардеп от СН Верещук ответила на слова Лаврова о диалоге с террористами - Цензор.НЕТ 4787
Не приедет. Он, Цап Царапыч, делом занят, гальюны инспектирует.
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Для ученика средней школы старших классов это логично, а для людей решающих судьбы миллионов это дилетантство.
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Отнюдь - это расставление точек над i.
Ибо переговариваться о чем-то с путинскими марионетками не имеет никакого смысла без присутствия самого путина.
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Петя видел вообще что подписывал?? Он хоть разик читал Минск-2??? А эта Верещук читала их?? Просто пункт 12. На основании Закона Украины "О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ
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Прежде чем дойти до 12 пункта, нужно хотя бы пункт 1 выполнить.
И вообще, Порох подписал Минск-2, но не выполнял, т.к. выполнить его невозможно, а пришла зелёная чума и сразу кинулась выполнять этот невыполнимый Минск-2. Ну не идиот ли?
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Как это его выполнить невозможно??Все возможно. Я понимаю что вам и многим другим не нравятся некоторые пункты, но стоит всегда вспоминать при каких обстоятельствах Минск-2 подписывался. Я уверен что немцы в 1945 тоже не одобряли многие пункты капитуляции.
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Ты, засранец, хлебай свой руцкий мир без нас. Здесь его не будет.
Пшёл отсюда!
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Эти пункты не стоят той даже бумаги. Вытрись ею.- Времянка временно не повешенных.
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Документ утвержден СовБезом ООН, а значит это международный закон.
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Они потеряли силу. В связи их невыполнения. Потому и новая встреча 9 декабря.
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Какие у слуг лица... такое впечатление, что большевиков показывают в советских пропагандистских фильмах (у нас показывают время от времени)..
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Сказала бы такое условная Зеркаль или Ирка Геращенко - соеферма уже расплылась бы в комплиментах за отличный троллинг кремля и отстаивание интересов Украины.
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Alex Rozhenko. Твой Лавров с Х**лом даже у Слуг народа вызывает отвращение.
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В том то и дело, что ваши только говорить умеют...
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Не приедет. Он, Цап Царапыч, делом занят, гальюны инспектирует.
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Соя, фас! Копайте зраду, опарыши шоколадные! "Пусть Путин приедет", - нардеп от СН Верещук ответила на слова Лаврова о диалоге с террористами - Цензор.НЕТ 6641
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сподіваюсь, санітари не здогадуються, що ти тут усім керуєш
ги
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цікаво, воно хоч саме зрозуміло, що бовкнуло, чи просто озвучила маляву Розумкова?
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Хоть на это ума у зверьков Коломойши хватило))))))
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Я не знаю, может мне это только кажется, но есть такая Мария Захарова, которая обычно озвучивает то, что ей Лавров или Путин говорят.

А тут есть такая Ирина Верещук от правящей партии, которая будет озвучивать то, что ей Зеленский говорит?

Т Е Захарова - это такой механизм, который кидается говном в любого, в кого укажут. При этом если спросить Захарову, она всегда скажет, что это у нее работа такая: она не виновата и это вообще не ее инициатива. Сказали сказать - сказала. Сказали сосать - ...

Народ, да это вообще гениальный ход: телка против телки!

Я честно не знаю, кто такая Ирина и откуда она взялась. Но ход гениальный - потому что женщина женщине всегад может рот заткнуть. Мужчина женщине далеко не всегда. Причем Ирина рот заткнет и потом добавит с улыбкой: ну я же не от себя лично назвала вас пиз...д..ой грязной. Работа у меня такая, вы уж извините меня!

А ее шеф просто откажется от комментария. Он не обязан ничего комментировать, все вопросы к Ирине. А если и она не комментирует, тогда, как сказал Дещица: Не ***** !?!?!?! Ну извините....
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Я догадываюсь , кто такая Ирина , и откуда она взялась . Ірина Верещук у не давньому - голова міськради Рави Руської (є таке селище) .Апологет Медведчука . Вчасно ліфтом зкористалася .Зачатки совісті - можливо...
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Зачем ***** куда то ехать...если зебобик с ним стоя на полусогнутых по телефону разговоривает и команды принимает...чуть ли не ежедневно...
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Ну свава Богу не всі кончені, є нормальні проукраїнські, ще не все втрачено.
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