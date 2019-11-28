 Уряд призначив новим головою Держгеокадастру Дениса Башлика

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Дениса Башлика призначено головою Держгеокадастру. Кабінет міністрів також дав доручення Держгеокадастру відсторонити всіх керівників і заступників керівників регіональних відділень і провести в Міністерстві економіки комплексну перевірку порушень законодавства з управління землею", - написав Милованов.

Він зазначив, що Мінекономіки має в місячний термін перевірити роботу Держгеокадастру і його територіальних органів. Зокрема, в частині дотримання вимог законодавства при розпорядженні землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляд звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018 - 2019 роки.

Також наголошується, що Мінекономіки має надати уряду інформацію про результати перевірки у двотижневий термін із дня її завершення.

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