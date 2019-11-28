 Підозру Звіробій не вручали. Її викликали в ДБР на 2 грудня як свідка, - адвокат Писаренко

Про це theБабелю повідомив її адвокат Андрій Писаренко, передає Цензор.НЕТ.

Обшуки проходили в квартирі бабусі Звіробій - в Калинівці Київської області. Слідчі дії почалися о 06:45.

"Разом із іншим адвокатом я прибув у квартиру о 08:40, трохи раніше - о 08:20 - прибув інший адвокат", - розповів Писаренко.

За його словами, на той час у приміщенні перебувало п'ять співробітників ДБР, два свідки, яких привезли з Києва, і співробітник СБУ. На вулиці також були представники спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Під час обшуків у Звіробій вилучили три мобільні телефони, особистий блокнот і дві одиниці зареєстрованої мисливської зброї без патронів: карабін мисливський АКМ і рушницю 12 калібру, придбані в 2014 році. Вилучення зброї мотивували тим, що вона "зберігалася без достатньої правової підстави".

Читайте також: Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук

За словами адвоката, обшуки у Звіробій проходили у справі, яку розслідують за трьома статтями: ст. 109 ч. 3 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 112 (Посягання на життя державного чи громадського діяча) і ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча).

Дозвіл на обшуки у волонтерки видав Печерський суд Києва.

При цьому адвокат зазначає, що Звіробій не вручали підозру в цій справі.

Також читайте: Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності"

"Вона не підозрюється і не звинувачується. Сьогодні її викликали в ДБР як свідка у цій справі на 2 грудня", - зазначив Писаренко.

Адвокат заявив, що справа є політично мотивованою: "Саме провадження є необґрунтованим і процесуально абсурдним".

28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.