 Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі в нормандському форматі 9 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови всіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.
Це капітуляція!!!
Провинциальный ватный жиденок Зеленский, будучи на погегушках у ***** и Коломойского резко стал патриотом Украины и блюстителем ее интересов.
А ты работаешь на врага Украины - это тоже факт. Что делают с врагами знаешь?
Ты и остальные 73% - сцыкуны, которые по телевизору посмотрят, что будет дальше.
Какие ж вы враги? Вы просто ничтожества.
Может ты кормило и одевало наших бойцов 2 года за свой счет, а не ныло про 1,5% военного сбора?
Может в августе 2014 стояло в очереди в военкомат?
Может ты трижды являлось по повестке до 2015 года?
Нет?
Тогда точно не тебе, сцыкло, рассуждать о том, кто я.
а от ваша орда розпадеться на Московію та ще декілька улусів
прігожен тебе наїмав походу
ги
Германии нужно восстановление отношений с Роисей.
Коломойскому нужно восстановление отношений с Роисей.
Меркель таки есть о чем поговорить с шутом Коломойского.
Цена вопроса - независимость Украины.
"Бєрі ношу по сєбє,чьтоб ні падать прі хадьбє"..
твои указы никто не будет выполнять!предатель Украины!
Вы представляете, что можем получить на выходе, после этой встречи?... Какие риски? Полностью униженную русскими страну.... Без Крыма, без Донбасса... с продолжающим конфликтом... с пляшущим под дудку Кремля президентом страны.... которого еще и нагибает Меркель и Макрон....
Borislav Bereza
23 хв. ·
Только что пообщался со своими источниками информации в ОП. Ситуация смешна и абсурдна одновременно. Резкое падение рейтинга напрягло того, чей рейтинг упал. Решают как его поднимать. Учитывая, что в ОП все планируемые действия предварительно тестируют на фокус-группах и постоянно заказывают социологию, то выбрали действие, которое должно поменять ситуацию. Думаете - это очистка окружения президента и ОП от "своих" дилетантов и замена их на людей, которые не интриги плетут, а реальной работой занимаются? Не угадали. Может решили очистить Кабмин от идиотов и неэффективных пустословов? Тоже не угадали. А может думаете, что решили начать судебную реформу или запустить деолигархизацию? И снова мимо.
Решили поднять рейтинг снятием депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко. Смысла в этом не много, ведь с 1 января все депутаты ВР лишаются своего иммунитета автоматически. Я, кстати, считаю это абсолютной глупостью. И граждане Украины скоро это поймут. Но речь сегодня не об этом. В общем, решили провести пиар-акцию по снятию депутатской неприкосновенности с экс-президента. Как пиар оно зайдет. И даже рейтинг чуток поднимет. А что дальше? Машина на квадратных колёсах все равно ехать не будет. Даже если громко об этом орать. Надо колеса на ней поменять. Только замена колес пока не в приоритете. Поэтому наблюдаем пиар-шоу и смотрим, как вместо смыслов нам предлагают форму. А о том, чтоб наполнить форму содержанием, пока, не думают. Почему? Потому что смыслы нужно создавать, а потом реализовывать их на практике. А это не просто. Вот и наблюдаем чехарду и борьбу нанайских мальчиков, вместо государственной политики и реализации стратегии государственного развития. Но бесконечно так продолжаться не может.
И это декабрь еще не начался.