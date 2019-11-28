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Все про:Зеленський (3703) Меркель (608) нормандська четвірка (711)

 Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі в нормандському форматі 9 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови всіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162370
 
 
 Топ коментарі
 
Не!!!

Провинциальный ватный жиденок Зеленский, будучи на погегушках у Хуйла и Коломойского резко стал патриотом Украины и блюстителем ее интересов.
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Нет. Зеленский враг Украины - это факт

А ты работаешь на врага Украины - это тоже факт. Что делают с врагами знаешь?
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Зрада!!! Усі на соємайдан!!!
Це капітуляція!!!
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Не!!!

Провинциальный ватный жиденок Зеленский, будучи на погегушках у ***** и Коломойского резко стал патриотом Украины и блюстителем ее интересов.
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Так це ж зрада зрадна!!
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Нет. Зеленский враг Украины - это факт

А ты работаешь на врага Украины - это тоже факт. Что делают с врагами знаешь?
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Кругом врагі?Зеленский провел телефонную беседу с Меркель: обсудили подготовку встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 6009
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Не.
Ты и остальные 73% - сцыкуны, которые по телевизору посмотрят, что будет дальше.

Какие ж вы враги? Вы просто ничтожества.
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Да, все сцыкуны и лишь один ты, воен дивана - величайший гирой нашего времени!Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 103
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Аха да.

Может ты кормило и одевало наших бойцов 2 года за свой счет, а не ныло про 1,5% военного сбора?
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Может ты на Майдане было?
Может в августе 2014 стояло в очереди в военкомат?
Может ты трижды являлось по повестке до 2015 года?
Нет?

Тогда точно не тебе, сцыкло, рассуждать о том, кто я.
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ПАДЛО ЗЕЛЕНОЕ--ТРЕНЕРУЙСЯ !!!!!!! СКОРО КРОСС В РОСТОВ К ПРОХВЕССОРУ !!!!!!!
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Некая не зрада. Может, привезет унитазы до возращенных Россией кораблей
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Для тебя привезет трусы.Трамп сказал,шо ради такого дела мазу за тебя потянет
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Придёт время и народ порвёт эту Мурзилку и его команду за распродажу украинской земли .Оно не за горами .
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Страна 30 лет в жопу ныряет, и шо? Многих порвали?
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Да не позволят украинцы продать землю.Он думает,что умнее пяти предыдущих.Дурне.
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при Хмельницком уже продавали,результат известен..
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О чем с Меркель договорились? Теперь украина как называться будет, Юго-Восточный федеральный округ?
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Не,вы Зе Биллы вообще интересные типы,выбираете потенциального холопа,сдающего интересы Украины,а я оказывается палюсь!
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Україна залишиться Україною, гебнявка, про що б там наше чмо не домовилося
а от ваша орда розпадеться на Московію та ще декілька улусів
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ти прийшло сюди за скрєпними висерами?
прігожен тебе наїмав походу
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Я знал,что ты не успокоишься, вибрировать начнешь! Если бы ты ,ходил в школу,то знал бы,что и при СССР была Украина,но была просто территорией под таким названием.Сейчас, страна, но благодаря тебе,твоим родным и близким вошедшим в гордую цифру 73% , шагающими под лозунгом "Мы их сделаем еще раз", вы ее таки с вашим Голобородько сделаете, но называться она уже будет Юго-западным федеральным округом.
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молодець! швидко перевзуваєшся! але, коли вже спалився - не допоможе:
Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 3957
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И что,зеленобот? Это на все,чего твоего скудного IQ хватило?
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а хіба це не твого куцого IQ на це вистачило, гебняве?
ги
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Все она понимает.
Германии нужно восстановление отношений с Роисей.
Коломойскому нужно восстановление отношений с Роисей.

Меркель таки есть о чем поговорить с шутом Коломойского.

Цена вопроса - независимость Украины.
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святкує той,хто святкує останній.. Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 7631
"Бєрі ношу по сєбє,чьтоб ні падать прі хадьбє".. Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5647
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Бедная Меркель,как вспомнит как трясло от Зеленого
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нах пошел мразота зеленая!ты никто!
твои указы никто не будет выполнять!предатель Украины!
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Да путин с этим Крымом и Донбассом.... Главное, чтобы не здавал интересы остальной страны....

Вы представляете, что можем получить на выходе, после этой встречи?... Какие риски? Полностью униженную русскими страну.... Без Крыма, без Донбасса... с продолжающим конфликтом... с пляшущим под дудку Кремля президентом страны.... которого еще и нагибает Меркель и Макрон....
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Обсуждали на каком рояле сыграет Владимир Александрович - на белом или черном?
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Многих жителей юго востока Украины интересует какое у них будет нижнее бельё,потому ,что они не понимают что такое Родина Украина,им больше нравится как раньше ссср Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 5969
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Обсудили позу Зеленского и выбрали смазку.
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когда обвалился рейтинг и жаба начала метаться.... Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі" - Цензор.НЕТ 864

Borislav Bereza
23 хв. ·

Только что пообщался со своими источниками информации в ОП. Ситуация смешна и абсурдна одновременно. Резкое падение рейтинга напрягло того, чей рейтинг упал. Решают как его поднимать. Учитывая, что в ОП все планируемые действия предварительно тестируют на фокус-группах и постоянно заказывают социологию, то выбрали действие, которое должно поменять ситуацию. Думаете - это очистка окружения президента и ОП от "своих" дилетантов и замена их на людей, которые не интриги плетут, а реальной работой занимаются? Не угадали. Может решили очистить Кабмин от идиотов и неэффективных пустословов? Тоже не угадали. А может думаете, что решили начать судебную реформу или запустить деолигархизацию? И снова мимо.

Решили поднять рейтинг снятием депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко. Смысла в этом не много, ведь с 1 января все депутаты ВР лишаются своего иммунитета автоматически. Я, кстати, считаю это абсолютной глупостью. И граждане Украины скоро это поймут. Но речь сегодня не об этом. В общем, решили провести пиар-акцию по снятию депутатской неприкосновенности с экс-президента. Как пиар оно зайдет. И даже рейтинг чуток поднимет. А что дальше? Машина на квадратных колёсах все равно ехать не будет. Даже если громко об этом орать. Надо колеса на ней поменять. Только замена колес пока не в приоритете. Поэтому наблюдаем пиар-шоу и смотрим, как вместо смыслов нам предлагают форму. А о том, чтоб наполнить форму содержанием, пока, не думают. Почему? Потому что смыслы нужно создавать, а потом реализовывать их на практике. А это не просто. Вот и наблюдаем чехарду и борьбу нанайских мальчиков, вместо государственной политики и реализации стратегии государственного развития. Но бесконечно так продолжаться не может.
И это декабрь еще не начался.
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