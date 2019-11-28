 Від початку 2019 року надійшло понад 115 тис. повідомлень про домашнє насильство: на обліку перебуває понад 67 тис. кривдників, - Нацполіція

Про це повідомив перший заступник очільника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на конференції "Гендерно-обумовлене насильство: від збору даних до протидії. Запобігання, реагування та виклики", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За цей рік понад 115 тисяч викликів про домашнє насильство надійшло на лінію "102" для реагування поліції. За фактами цих викликів було складено понад 90 тисяч протоколів про виявлені правопорушення - саме за фактами домашнього насильства. Було винесено майже 9 тисяч заборонних приписів, які фактично є терміновою невідкладною дією для припинення домашнього насильства... На даний момент на обліку перебуває понад 67 тис. кривдників. Також цього року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано майже 1600 кримінальних проваджень щодо домашнього насильства", - розповів Білошицький.

Водночас він зауважив: досі лишається проблемою те, що люди воліють не повідомляти про домашнє насильство, яке вважають чимось належним.

За словами Білошицького, багато викликів закінчуються тим, що постраждала особа відмовляється писати заяву до поліції - пробачає кривдникові, або просто вважає, що далі діяти не треба.