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 Політика України
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Все про:ГПУ (3400) заява (115) Устінова (9)

 "Я им сейчас бошки отобью", - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака. ДОКУМЕНТ

Депутатка ВР від партії "Голос" Олександра Устінова заявила про погрози вбивством їй та її колезі, нардепці Ользі Стефанишиній, які висловив колишній радник міністра охорони здоров'я Олександр Чумак.

Відповідну заяву Устінова опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що в четвер, 27 листопада, на засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації, Олександр Чумак погрожував їм вбивством.

"Усвідомлюючи, що його слова можуть бути почуті іншими учасниками засідання, крім цього, ведеться відеофіксація відкритого засідання представниками ЗМІ, учасниками та запрошеними, повернувся до осіб, які перебували зліва від нього і сказав:"Начинайте, бо я им сейчас бошки отобью", - зазначено в заяві Устінової.

Народна депутатка просить почати за її заявою розслідування за ч. 1 ст. 14 (підготовка до вчинення злочину), ч. 1 ст. 112 (посягання на життя народного депутата у зв'язку з його діяльністю) і ч. 1 ст. 346 (погроза народному депутату вбивством) Кримінального Кодексу України.

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"Фармацевтична мафія готова "бошки відбивати" депутатам, тільки б не допустити зниження цін на ліки в Україні. Дуже сподіваюся, що ці люди більше ніколи не переступлять поріг Верховної Ради, а правоохоронні органи дадуть об'єктивну правову оцінку діям цих осіб", - написала Устінова.

Я им сейчас бошки отобью, - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака 01Я им сейчас бошки отобью, - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака 02
Я им сейчас бошки отобью, - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162365
 
 
 Топ коментарі
 
Надо в ГБР подавать. Угрозы жизни, мнимые и настоящие, это сейчас их профиль. Приедут с "Альфой" и все порешают.
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А вот это, кстати, действительно угроза и декларация намерений.

Спецназ на вертолетах уже вылетел проводить обыск у этого зеленого гандона и задержание, как к волонтеру Марусе Зверобой?
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Надо в ГБР подавать. Угрозы жизни, мнимые и настоящие, это сейчас их профиль. Приедут с "Альфой" и все порешают.
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Так що, до нього теж Альфа вломиться в квартиру, чи як?
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Оце піклуються за країну та співвітчизників! Якби усі так , один одному та швидше!
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Це питання до ДБР - вони ж Альфу за погрози засилають... І тут погрози ніби як суттєвіші, ніж від Звіробій...
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"Антиресно", а обыски, с целью выявления "бошкоотбивателя", будут проводить "бакановские"? Тут ведь не "расплывчатое, неперсонифицированное предупреждение", как со Звиробий, а прямая угроза жизни государственному деятелю...
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давайте,мочите земанкрутов их же методами "Я им сейчас бошки отобью", - нардеп Устинова подала в ГПУ заявление об угрозах со стороны экс-советника Скалецкой Чумака - Цензор.НЕТ 1692
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Поубивайте хоть всех суки друг друга и бошки и мозги поотбивайте себе,мрази, какая то клоака а не рада
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А вот это, кстати, действительно угроза и декларация намерений.

Спецназ на вертолетах уже вылетел проводить обыск у этого зеленого гандона и задержание, как к волонтеру Марусе Зверобой?
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зелейоги, це ви задля таких страраєтесь, коли мочите Супрун?
питання риторичне, не відповідайте
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"Я им сейчас бошки отобью",это советник минздрава такой врачебный рецепт выписывает?Наверное от головной боли?Бедная,бедная медицина.Верните скорее "доктор смерть" Супрун.Я еще жить хочу.
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О! А це вже -
Ст. 129 "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання
Ось тут бачимо пряму чітку погрозу, до того ж це не прильот з ворожого боку, який технічно складно організувати - у жінок були підстави побоюватися нападу агресивного, неадекватного й фізичного сильнішого депутата.
Де спецназ? Випускайте "Альфу", курво!
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Страна превратилась в какое-то позорище.....
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прикро,але до влади дорвались ворожі елементи не тільки політично,але й економічно
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Слабоумных навыбирали что вы от них еще хотите.
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Весь цвет тролльного бомонда на сайте ещё парочку экземпляров знаменитых и можно записывать рекорд. Когда уже за вами приедут "воронки"?
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після того, як ти згнієш в Гулазі, нульовка.
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"Фармацевтическая мафия" - это как раз и и есть Стефанишин и Устинова.

Читать здесь https://racurs.ua/1242-korrupciya.html .
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"щас в губу зацелую" - угроза насилием методом полового воздействия
"щас бошки поотбиваю" - угроза убийством
"щас ничего делать не буду" - халатное бездействие
"щас скажу" - возникает подозрение о нецензурщине и оскорблении
*****, до чего ж все нежно нести себя стали... Депутатша, ты ж неприкасаемая...
Параллельный мир, полный страстей, взлетов, залетов и падений... а я, между делом, сегодня 90 ий'ичек перепелиных собрал...
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Вернулось все те проти чого люди стояли на Майданах.
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Ще трошки і зе масса з ВР придасть Рябошапкі такий вигляд.
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Ківа погрожував голову відрізати, цей голову відбити. Де Баканов, нехай розберется з тими чортами. Провести обшуки в них, так як і в Звіробій!!!
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Ничего не меняется в стране.... Как было быдло у власти, так и остается....
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а де ж інших взяти? Бидло голосує за бидло.
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Погрози портнових в дії, реформи від Зе міністра МОЗ по дерабану бюджету, корупції і погрози тим хто намагається боротися з мафією. ПОГРОЗИ ЖІНКАМ . Якби в минулому уряді і в сьогоднішньому було більше таких як Супрун, то Україна подолала би корупцію. Це ж вона з молодою командою поламали схеми корупції та зловживань, богатирьовими, богомолець, мусіями , тодоровими, бахтєєвими. А сьогодні кошмарят патріотів. Реванш ригів. ПОКИ В СІЗО НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА, БОГАТИРЬОВА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм. Схаменіться зебіли в своїй діях по зраді України. ДЕБІЛИ ВІД ВЛАДИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ.
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