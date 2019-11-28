 У Конституційному суді немає єдиної думки щодо скасування адвокатської монополії, - НААУ

Законопроект №1013 про скасування адвокатської монополії, який отримав схвальний висновок Конституційного суду, має стати предметом професійного діалогу з парламентом.

Про це заявила голова Комітету з питань верховенства права Марина Ставнійчук під час круглого столу "Скасування адвокатської монополії. Що далі?" в Київському національному університеті ім. Шевченка, повідомляє НААУ.

"Ми повинні вимагати відкритого діалогу з народними депутатами і монобільшістю. Наш діалог має набути конструктивного характеру з владою, і ми маємо зробити все, щоб ті зміни, які були тільки 3 роки назад ухвалені парламентом і створювали конституційну основу для ефективного правосуддя, не були поламані", - наголосила Марина Ставнійчук.

Вона вказала на те, що висновок Конституційного суду "має політичний підтекст", при цьому надано 5 окремих думок суддів КСУ, тобто, третина суддів, які брали участь у розгляді цього питання, висловили окремі аргументи. На користь політичної доцільності цієї зміни Конституції свідчать і темп внесення і обговорення законопроекту №1013, при цьому в парламенті у такому ж режимі прийнято загалом 7 законопроектів, які передбачають безсистемні зміни до Основного закону.

Марина Ставнійчук нагадала, що конституційна реформа має відповідати чітко визначеним цілям і відбуватися в умовах широкого фахового обговорення щодо їхньої доцільності. При ініціюванні законопроекту №1013 цих вимог дотримано не було.

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2016 року, коли впроваджувалися зміни до Конституції в частині правосуддя, вони враховували попередні напрацювання Конституційної асамблеї і передбачали адаптацію кращих міжнародних практик і стандартів у сфері захисту прав людини.

"Ми пострадянська країна, де прокуратура десятками років стояв над судом або рівно з судом в судовому процесі. Коли став черговий етап судової реформи, то виходячи з європейських підходів, 2016 відбулося внесення змін до Конституції, запроваджено зокрема ст 131-2, оскільки адвокатура має стати складовою механізму ефективного правосуддя. Ми входили з низки міжнародних документів, у тому числі доповідей Венеційської комісії. Була на поверхні легальна мета, і ми пішли на те, що є один розділ Конституції – "Правосуддя", де знайшли відображення основні моменти діяльності судової системи і адвокатури, яка відповідає міжнародним стандартам, і адвокатура увійшла в конституційне регулювання", - нагадала Марина Ставнійчук.

При цьому через три роки ця позиція пропонується до перегляду, хоча остаточно виключне право адвокатів навіть не набуло чинності за перехідними положеннями Основного закону і ефект цієї реформи ще неможливо оцінити.

"2016 року Конституційний суд казав, що розширюється механізм захисту прав людини за рахунок нової редакції статті про професійну правничу допомогу, а в 2019 році без жодних пояснень так само каже що розширяться механізми, якщо скасувати ті підходи, які були запроваджені 2016 року", - сказала голова Комітету НААУ щодо взаємної протилежності позицій КСУ у питанні виключного права адвокатів на представництво в судах.