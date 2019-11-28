 Рахункова палата вперше проведе аудит Верховної Ради, - Пацкан

Про це в ефірі Українського радіо заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, вивчатиметься ефективність використання коштів держбюджету й управління державним майном Апаратом Верховної Ради, що матиме фінансові наслідки для державного бюджету.

Пацкан додав, що зараз фахівці Рахункової палати вийшли на попереднє ознайомлення і складають програму для початку аудиту.

"Ми охопимо період роботи двох скликань - VII і VIII, щоб не було упередженості. Верховна Рада не перевірялася жодного разу за час незалежності нашої держави. Забігаючи трохи наперед, можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує "білі плями", на які нинішньому парламенту потрібно буде звернути увагу. Думаю, наприкінці березня цей аудит буде заслухано в Рахунковій палаті", - підкреслив глава Рахункової палати.

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Крім цього, наступного року палата проведе аудит Центральної виборчої комісії.

"Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні", - сказав Пацкан.