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Все про:аварія (285) Будапешт (25) Дунай (16) корабель (649)

 У Будапешті висунули обвинувачення українському капітану Viking Sigyn в аварії з жертвами на Дунаї

Прокуратура Угорщини висунула офіційне обвинувачення 64-річному одеситу, капітану швейцарського круїзного судна Viking Sigyn в аварії на Дунаї, в результаті якої загинули 28 осіб.

Про це повідомляє Hungary Today, передає Цензор.НЕТ.

"64-річного українського капітана Viking Sigyn звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв і 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення (з іншим катером - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з обвинувальним висновком прокуратури Будапешта, капітан круїзного корабля втратив пильність під час керування судном протягом декількох хвилин, що призвело до подальших трагічних наслідків. Згідно з документом, українець також не зміг утримувати безпечну відстань і сигналізувати про наміри обігнати екскурсійний човен. Капітан не виконав зобов'язання з надання допомоги постраждалим після зіткнення.

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Прокурор вимагає, щоб суд засудив капітана судна на дев'ятирічний термін, а також заборонив йому керувати водним транспортом протягом 9 років за умови, що обвинувачений визнає свою провину і відмовиться від права на суд.

Нагадаємо, в кінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), в результаті чого загинули 28 людей, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець був із 13 червня під домашнім арештом без права покидати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162359
 
   
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Кукухи поехали окончательно, не оказал помощь 35 человекам?!!! Киньте этого прокурора в ледяную воду пущай пооказывает там помощь
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Это у тебя "кукухи поехали"... Согласно "морскому праву", он обязан был оказывать помощь, даже если он просто оказался рядом с местом кораблекрушения, а те только его виновником... Для чего у него на борту экипаж и средства спасения?" Если судом доказано "неоказание помощи", какого чёрта тут "бульбы дуть"?
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В Бундесі така сама стаття і на вдіів автотранспорту
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Опечатка - "если судом будет доказано неоказание помощи"...
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А нам какое дело? Человек совершил правонарушение уголовного характера, на территории суверенного государства. Суд этого государства признал его виновным... Пусть сидит... Не хватало ещё "вой", по этому поводу, начинать... Всё законно... (Если что-то, "не так", пусть адвокат напрягается - ему за это деньги платят...).
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Ну так вперед, прыгай в ледяную воду и спасай
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