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 Економіка, Суспільство
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Все про:страйк (41) Укрзалізниця (856)

 Протест по-італійськи: співробітники "Укрзалізниці" страйкуватимуть, доки влада не виконає їхні вимоги

Співробітники "Укрзалізниці" заявляють, що їхні вимоги влада не виконала, тому вони починають довгострокову акцію протесту за принципом "італійського страйку", або, як його називають в УЗ, "робота за правилами".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в повідомленні профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

У ньому наголошується, що в середині листопада залізничники вийшли на масову акцію протесту під стіни Офісу Президента України з чіткими вимогами звільнити главу правління Кравцова, зупинити реформу і пояснити співробітникам її суть, підвищити зарплату на 25% і відновити пенсійний вік для виходу на пенсію за вислугою років.

Перераховані вимоги виконані не були, тому, залізничники заявляють, вони починають довгострокову всеукраїнську акцію протесту - "робота за правилами", або "італійський страйк", у результаті чого пасажирські та вантажні перевезення на "Укрзалізниці" можуть бути паралізовані.

"Під час нашого листопадового мітингу нам таки вдалося провести зустріч із заступником глави ОПУ Юлією Ковалів, представниками Міністерства інфраструктури та членами правління УЗ. Ми обговорили проблемні моменти, ще раз донесли до представників влади і керівництва УЗ свої вимоги, але жодних документів або угод за підсумками зустрічі підписано не було. Висновок простий - представники влади просто відмовилися прийняти позицію профспілок", - прокоментував глава профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Бубняк.

Він також зазначив, що 22 листопада Рада залізничників і транспортних будівельників ухвалила рішення надіслати президенту Володимиру Зеленському офіційне письмове звернення, в якому знову перерахували всі вимоги і попередили про наміри перейти до другого етапу страйку.

Залізничники повідомили, що вдаються до вимушених заходів і починають довгострокову акцію протесту - "роботу за правилами", за принципами якої співробітники локомотивних депо виходять на роботу, але без дотримання менеджментом усіх норм і правил працювати відмовляються.

"Італійський страйк", або, як його називають в УЗ, "робота за правилами", передбачає, що співробітники підприємства будуть працювати, чітко дотримуючись усіх норм і вимог. А це означає, що локомотивні бригади, які через дефіцит кадрів досі відпрацьовували по кілька змін понаднормово, тепер працюватимуть, тільки дотримуючись норми тривалості робочого часу.

Крім цього, локомотивні бригади суворо дотримуватимуться інструкцій, прописаних у Правилах технічної експлуатації (ПТЕ).

У профспілці заявляють, зараз приблизно 90% рухомого складу УЗ мають несправності, з якими, за Правилами, їх заборонено приймати і випускати на лінії. Наприклад, частина локомотивів пасажирських поїздів їздять з відключеними тяговими двигунами. А це - заборонено ПТЕ, вони взагалі не мають виходити за межі депо, як і локомотиви, бандаж яких менше 45 міліметрів.

Залізничники кажуть, у результаті такого страйку пасажирські і вантажні перевезення рано чи пізно зупиняться самі по собі.

Нагадаємо, "Укрзалізницю" лихоманить уже кілька місяців. Почалося все з рішення глави правління Євгена Кравцова провести реформу на підприємстві, в результаті якої планувалося скоротити 120 тисяч працівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162356
 
   
 Топ коментарі
 
Хороший почин! Работать по правилам!
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ну так голосовали за зе вот и обраточка прилетела)
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Скорочують персонал УЗ на 120 тис. щоб підготувати УЗ для приватизації по частинам, щоб нові власники не несли додаткові зобов'язання перед персоналом який потрібно звільнити! Глобально все йде до дерибану Укрзалізниці і відділення найбільш прибуткової частини - вантажних перевезень від решти залізниці, щоб передати цю частину в руки наближених олігархів! Це знищить інфраструктуру залізниці, яку вже не буде за що підтримувати в належному стані! Всі гроші від вантажних перевезень заберуть собі олігархи, а всі решта напрямків роботи УЗ - збиткові!
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ну так голосовали за зе вот и обраточка прилетела)
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ТО ТО Я ГЛЯЖУ, ОНИ ВСЕ 29 ЛЕТ ПО ПРАВИЛАМ РАБОТАЮТ - ВСЁ БЫЛО ИДЕАЛЬНО, "КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ!" Протест по-итальянски: сотрудники "Укрзализныци" будут бастовать, пока власть не выполнит их требования - Цензор.НЕТ 7438
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Нужно сделать этот почин все Украинским! Именно не исполнение правил, и требование руководства их не соблюдать, привело нас к тому что все их нарушают, и не исполняют! А в основном, об них даже не имеют понятия! Чем и нас пользуют!
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пусть хоть месяц по правилам поработают и их всех можно будет увольнять за регулярное нарушение этих самых правил.
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Працювати за правилами на Укрзалізниці - означає вивести з експлуатації 90 % рухомого складу. Відмовитись перевозити пасажирів по причині небезпечності використання потягів - буде гарний такий подарунок зеленим шмарклям. Протест по-італійськи: співробітники "Укрзалізниці" страйкуватимуть, доки влада не виконає їхні вимоги - Цензор.НЕТ 9573
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Скорочують персонал УЗ на 120 тис. щоб підготувати УЗ для приватизації по частинам, щоб нові власники не несли додаткові зобов'язання перед персоналом який потрібно звільнити! Глобально все йде до дерибану Укрзалізниці і відділення найбільш прибуткової частини - вантажних перевезень від решти залізниці, щоб передати цю частину в руки наближених олігархів! Це знищить інфраструктуру залізниці, яку вже не буде за що підтримувати в належному стані! Всі гроші від вантажних перевезень заберуть собі олігархи, а всі решта напрямків роботи УЗ - збиткові!
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ігор, а чи не ти топив за зе? Просто якийсь знайомий нік. Ну головне не барига.
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Просто прикрутило начальство "левак", в то же время себя не обижая....Но ездить не на чем! Металлом однозначный! Всё на перемычках, поэтом подвижной состав постоянно воспламеняется...Машинистов просто кошмарят!
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Дичайшая коррупция, схематозная структура и мафиозные производственные отношения в Укрзалiзницi будут преодолены. Секта Евросолидарности и медведчуковские ублюдки ссут против ветра на смех людям. И да, таки передайте Порошенко что он уже не Президент Украины и никогда им уже не будет.
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Генчик, высера рузькой мерзости не засчитываются.
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Именно из за того, что все работают на своё усмотрение, у нас такой бардак, и воровство. РАБОТАТЬ ПО ПРАВИЛАМ! И на всё, что не по правилам- отпор руководству!
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я не буду їх підтримувати .... вони охеніли там ... це вже занадто
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Ох блин! Неужели трезвыми, не с угару, на работу будут приходить?
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