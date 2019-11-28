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 Політика України
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Все про:наклеп (28) НБУ (536) суд (5720) Дубінський (41)

 НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп

Солом'янський районний суд Києва 12 листопада відкрив провадження за позовом Національного банку України до депутата Верховної Ради Олександра Дубінського про захист ділової репутації центрального банку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Правління Національного банку України переконане, що через Олександра Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк. За нею, вочевидь, "стоїть" власне сам ексвласник ПриватБанку, який із часу націоналізації ПриватБанку (три роки тому) намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк вимагає спростувати поширену Дубінським недостовірну інформацію в акаунті Dubinsky.Pro на вебресурсах youtube.com і facebook.com.

"Зокрема, депутат повідомив, що керівництво Національного банку в особі Голови НБУ Якова Смолія та першого заступника Голови Катерини Рожкової нібито організувало "злодійську схему", яка полягає у цілеспрямованому виведенні банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету. Депутат навів приклад виведення Радикал Банку з ринку у 2015 році та нібито здійсненої сплати з боку Національного банку на користь бізнесмена-втікача Сергія Курченка майнової шкоди у розмірі 128 млн грн.

Національний банк вимагає спростування цієї інформації", - підкреслили в НБУ.

Також читайте: Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

У Нацбанку зазначили, що звинувачення в організації злодійський схеми з виведення банків з ринку є безпідставними, абсурдними і вводять в оману суспільство. Їхня мета - очорнити ділову репутацію керівництва НБУ, дискредитувати реформу банківського сектору і підірвати довіру до Національного банку.

НБУ підкреслює, що інформація про те, що Національний банк "допомагає Сергію Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 млн грн", не відповідає дійсності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162354
 
   
 Топ коментарі
 
Дубинский пердящяя жопа Каломойскава!
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"мама любит скорость!"
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а як туди потрапив сєпар бужанський?
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"Соломенский районный суд Киева 12 ноября открыл производство по иску Национального банка Украины к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации центрального банка."
В Украине нет центрального банка, центральный банк это на россии.
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"центрального" написали с маленькой.это синоним главного.за зебила голосовал?
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основная формулировка зиждется на синонимах? ну тогда и ...
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Текст статьи может зиждиться на чем угодно. В тексте иска указан "НБУ". Вопрос о голосовании отпал сам собой по причине очевидности...
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Иисус сказал ему - истинно говорю тебе что от Меня отречешься.
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Центральные банки есть во всех странах мира, но называются каждый по разному, включительно и центральный.
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тогда ты пердящая жопа свинарчука))
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О чем - только совсем бы тупой не понял!
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На от,успокой свою попаболь.
Пусть тебе послужит утешением то,что вазелин - зеленого цвета
НБУ подал иск против Дубинского за клевету - Цензор.НЕТ 1512
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Вот с этим согласен. Как этот жлоб попал к Зеленскому/?
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а як туди потрапив сєпар бужанський?
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потому, что зелупенский сам еще больший жлоб (и вдобавок дурак и предатель).
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Бо він привів Зєєєлю до влади.
Він поливав Порошенка гавном на замовлення Коломойського.
За ударний труд насмоктав на 24 квартири і 17 машин. Все на мамі, бо м"ама любіт скорасть".
А зє!біли голосували б і за шимпанзе, аби бігбордік був "зєльонєнькій"
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А когож тебе старче надо? Ты определись! Все тебе плохие. А может ты сам такой?
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мама мьіла раму
і стоячи народила тупинського))
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Безнадежно.
"Наридная" власть квартальных клоунов судит только боевых офицеров, волонтеров, добровольцев.

Сепара, клеветника и вора не тронут.
Потому что власть сама - сепары, клеветники и воры.
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Дыбинський жжет логово поклонников Св Пети и Св Леры.Руки прочь от Св Леры!!
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Гонтарева и Рожкова это кумиры порохосрак и дякуйл.
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Sehr gut, добрячий абгрейд від "FAB DEFENS"
Тільки от штатний ДТК - не дуже, є вже багато нових розробок.
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"НБУ подал иск против Дубинского за клевету" - и это правильно, за клевету надо наказывать, либо отвечать материально, если это правда, не помню такого случая, чтобы Рошен подал на кого то в суд, хотя его постоянно обвиняли в коррупции и воровстве, значит шоколадное рыло в пуху, потому и делал вид, что ничего не происходит.
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так єт его профессия!! он таким образом на хлебушек зарабатьівает!
Новоспечений нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський заявив, що декларуватиме своє майно навесні 2020 року. Тож ми вирішили допомогти йому зібрати до купи усі його квартири, машини, маєтки і навіть нерухомість та люксовий автопарк мами. Статки Дубінського: 24 квартири, 17 авто і мама з Мазераті

НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 617
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Бідняк у порвнянні з БАРИГОЮhttps://nv.ua/ukr/biz/top-100-bogatyh/petro-poroshenko-dosye-biografiya-statki-2019-skilki-groshey-u-poroshenka-50051873.html
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Лахта, ты собралась Форбс разорить за недостоверные данные, что состояние Порошенко не возросло в 82 раза?
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На шоколадную дупу никакого вазелина не хватит.Национальный Банк должен быть национальным,а не филиалом МВФ.https://www.youtube.com/watch?v=TF87jvrjfWc
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В масква уже чебурнет по повній? Чого через vpn вперся?НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 7256
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Кацап,уймись!"Моск" с английского-мечеть,а "ква"-болото,где лягушки квакають.Если ты петрыла-не все здесь питерки-я на своем сервере-в отличии от тебя И да, твой бендер петрыл-агент х"ла с первым пачпоктром РОВД г.Бендеры(Приднестровье)- мне поф-соси
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мечеть - mosque (англ.) де ква? Може все вмісті, без жабонів?
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"Представьте ситуацию: рядом с вашей любимой кофейней горит дом внутри с Зеленским, которого вы можете спасти. Вопрос: с латте или капучино будете наблюдать за пожаром?"
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Барига у нас Коломойський. Він сам хвалився у інтервю, що у 2014 продавав бронежилети ЗСУ за подвійною ціною!
Це ви про нього?
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Лера - за пожежею буду спостерігати з ШАМПАНСЬКИМ !!
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КОНЬЯЧОК! Непременно коньячок. К кофе. И хорошее настроение.
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Браво, Дуб!
Всякие там Лещ Огненный Разаблачитель и прочие Шибунины локти кусают от зависти!
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ЗеДятлы, вот на днях ваш мастер имитации игры х.... на рояле и по недоразумению нонешний гидрант, подписал Закон о "незаконном обогащении". Скажите, теперь Дубинского и его маму посадят, а имущество конфискуют. И если нет, то почему?
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Петрыле старому совку-всё-бы отобрать.2.7 млн.га с/х земли скомуниздили уже-мать вашу. А 2на1 не-а?https://nv.ua/ukr/biz/top-100-bogatyh/petro-poroshenko-dosye-biografiya-statki-2019-skilki-groshey-u-poroshenka-50051873.html
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Первое - спасибо, что вы не скрываете, что вы из отряда ЗеДятлов. НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 2774
Второе - сами то поняли, что написали? НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 7457 НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 2774
Третье - не отбирать, а конфисковывать, по ЗАКОНУ, который уже подписан вожаком стаи отряда ЗеДятлов. НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 4726 НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 2774
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Первое - спасибо, что вы не скрываете, что вы из отряда ЗеДятлов. НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 1593
Второе - сами то поняли, что написали? НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 708
Третье - не отбирать, а конфисковывать, по ЗАКОНУ, который уже подписан вожаком стаи отряда ЗеДятлов. НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп - Цензор.НЕТ 2964
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надо что-то делать уже с фейками, и не только через суд
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