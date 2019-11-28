 Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав окупований Севастополь територією Росії, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії.
"Ми вкрай розчаровані останнім номером журналу Survival, де Севастополь згадується як частина Росії. Нагадуємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році. Ми очікуємо видалення неправильного зображення і відображення правильної інформації", - повідомили в посольстві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований Крим тепер відображається як територія Росії. Користувачі з решти світу, як і раніше, бачать його як територію України.