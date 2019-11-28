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 Події, Суспільство
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Все про:Севастополь (206) Інститут стратегічних досліджень (5)

 Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав окупований Севастополь територією Росії, - посольство

Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) назвав окупований Севастополь територією Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомляє посольство України у Великій Британії.

"Ми вкрай розчаровані останнім номером журналу Survival, де Севастополь згадується як частина Росії. Нагадуємо, що Росія анексувала Крим у 2014 році. Ми очікуємо видалення неправильного зображення і відображення правильної інформації", - повідомили в посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований Крим тепер відображається як територія Росії. Користувачі з решти світу, як і раніше, бачать його як територію України.

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Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав окупований Севастополь територією Росії, - посольство 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162347
 
 
 Топ коментарі
 
щось забагато "помилок" з Кримом стало: то Apple, то цей інститут.
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Процес к сожелению пошел...и виной всему этому зеленое стадо дорвавшееся до власти...
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Вот только не надо говорить что при Поросе такого не было, было и не раз.
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Вот только не надо говорить что при Поросе такого не было, было и не раз.
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Від таких інституцій не було. Від "кока-кол" -- так.
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Но ведь мудрый нарид выбрал лучшего президента всех времен и народов, нашего Бубочку именно для того, чтобы не было как "при Педро"!
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щось забагато "помилок" з Кримом стало: то Apple, то цей інститут.
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нагуглили видно зеленые шестерки..шныри поломойки
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Процес к сожелению пошел...и виной всему этому зеленое стадо дорвавшееся до власти...
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Правильно - "Мы требуем" а не "мы ожидаем".
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Это к части - Мы ожидаем удаления неправильного изображения и отображение правильной информации", - сообщили в посольство.
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Политическую карту Кипра откройте... И получите ответ на все вопросы. Кто сейчас вспоминает о томч то половина острова была захвачена Турцией а местные греки были выселены... И чего, де юре до сих пор конфликт не улажен. де факто все привыкли, и всем в мире наплевать.
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Они начинають потихоньку признавать мордором оккупированые,пуйло же говорило не сейчас так позже признают,санкции забудутся,снимутся а територия отжатая останется наша,а Зебил ни пальцем не говорит агрессор оккупанты,а называет конфликтом и ещё просит остановить войну,конечно следуя логики если клоун не называет россия агрессор россия убиввет,то и те морозятся это не они мол ихтамнет,ведь сам президент говорит что не мы
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ВООБЩЕ ТО ради справедливости следует отметить, что на этой обложке заголовок Москов визионз.....
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Взагалі то, проблема вирішується досить просто - подавати в міжнародний суд на редакцію видавництва від імені України і вимагати компенсації моральних збитків. Думаю, якщо виграємо хочаб 3-4 такі спрви з компенсацією в пару мільярдів євриків, то інші любителі жарених фактів тричі подумають перед тим як писати херню! Але для цього потрібно декому з керівництва мати яйця в штанях, "а не те, шо сійчас" (с)
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