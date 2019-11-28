EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  5863  26
Все про:Бориспіль (278) колонія (154) прокуратура (1982) в'язні (178)

 У Бориспільській колонії "забули" відпустити ув'язненого після відбутого терміну покарання, - прокуратура

У Бориспільській виправній колонії № 119 "забули" відпустити засудженого після відбутого терміну покарання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Під час особистого прийому в державній установі "Бориспільська виправна колонія (№ 119)" до заступника прокурора Київської області звернувся засуджений та поскаржився на дії адміністрації установи. Зокрема, він повідомив, що строк призначеного йому судом покарання закінчився ще 9 листопада поточного року, однак він продовжував безпідставно утримуватись в установі виконання покарань.

У ході перевірки його доводів з’ясовано, що факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та відповідальним за обчислення строку покарання працівникам, однак звільнили особу з виправної установи лише після втручання прокуратури.

У зв’язку з виявленим фактом 27 листопада поточного року призначено службове розслідування з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ ліквідувала схему масштабних розкрадань у керівництві колоній Харківської області. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162335
 
 
 Топ коментарі
 
ха ха какая служебная проверка незаконное помещене лица в места лишния свободы это уголовняк полный.. зедебилье все страну превратили в еврйекую помойку....
 показати весь коментар
 
Просто мусора хотели денег...
А чувак не понял их тонких намеков))))
 показати весь коментар
 
А чому в тебе, кацапське рило, так свербить через Пашинського?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Та, он и сам забыл, что домой пора. В Бориспольской колонии "забыли" отпустить заключенного после отбытого срока наказания, - прокуратура - Цензор.НЕТ 683
 показати весь коментар
 
 
ха ха какая служебная проверка незаконное помещене лица в места лишния свободы это уголовняк полный.. зедебилье все страну превратили в еврйекую помойку....
 показати весь коментар
 
 
кстати на сайте DRIVE.RU есть пользователь с таким же ником как у тебя..полный неадекват, с него беса там гонят) это не ты там случайно, такой же подобный бред выписывает)
 показати весь коментар
 
 
як може свідєтєль Томосонєсєнія, який співає гімн України 8 разів на день та носить шубу-вишиванку заходити на сайт DRIVE.RU?
 показати весь коментар
 
 
....а еще сегодня слышал по новостям , что в какой то колонии администрация ЗЕКОВСКУЮ ПАЙКУ зашкерили и регулярно ПРОДАВАЛИ барыгам !!!!
 показати весь коментар
 
 
На муркалете подъехал, и объяснил какой ты глубокий лох. К-во заключенных сокращается на 10 тыс каждый год, денег выделяют больше, а нормы как и были. Это заначка Минюста, всегда была, всегда продавали излишки, долю кидали наверх с каждой колонии. Нынешний прокурор сидел именно на этой хлебной должности при министре Петренко.
 показати весь коментар
 
 
Просто мусора хотели денег...
А чувак не понял их тонких намеков))))
 показати весь коментар
 
 
А кто вспомнит человека укравшего курицу у соседа?
 показати весь коментар
 
вот бы Пашинского забыли отпустить....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А чому в тебе, кацапське рило, так свербить через Пашинського?
 показати весь коментар
 
 
тобі бачу теж свербить.. за твоєю логікою ти теж кацапське рило
 показати весь коментар
 
Всякое видел. Но чтобы осужденного не выпустили вовремя... это впервые.
 показати весь коментар
 
 
Всем становится похер на законы... государство пошло вразнос....
 показати весь коментар
 
 
А это статья за незаконное содержание под стражей.
 показати весь коментар
 
 
все прекрасно понимают, что "социально близких" -- никто не будет привлекать... все на борьбу с "попередниками"!!
 показати весь коментар
 
Хоть не грохнули и то спасибо мусорам! А то убивают в колониях в наглую , если родичи деньгу не шлют....
 показати весь коментар
 
Забывчевого шныря за забывчевость посадили ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору