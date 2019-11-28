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 Події, Суспільство
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Все про:прокуратура (1982) суд (5720) Годунок Ярослав (2)

 Секретаря міськради Борисполя Годунка, якого звинувачують у побитті активіста, судитимуть

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням секретаря Бориспільської міської ради у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Цей обвинувальний акт спрямований до суду для розгляду по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Нагадаємо, 29 серпня Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Спочатку цей факт розслідувався слідчими органами за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, пізніше провадження перекваліфікували на злочин, передбачений ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Годунок заявив, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини. За словами секретаря міськради Борисполя, Петровскіс привселюдно назвав його "пид#р#сом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Після виникла бійка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162334
 
 
 Топ коментарі
 
Клас. Тепер сепарські виродки стали активістами? Годунок, звичайно, падло ще те. Проте речі називайте своїми іменами: "бувший беркутовець, хабарник, злодій, зелебот, надавав лящів сепару".
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ну да)для смердящего манкрута разницы нет ,тк ты сцышь и тех и тех Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого обвиняют в избиении активиста, пойдет под суд - Цензор.НЕТ 7026
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Он титушку избил, или активиста, то в теме?
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ну да)для смердящего манкрута разницы нет ,тк ты сцышь и тех и тех
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Это гандона надо гнать ссаной тряпкой. Что ублюдок это тебе не инвалида шантажировать и избивать
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Клас. Тепер сепарські виродки стали активістами? Годунок, звичайно, падло ще те. Проте речі називайте своїми іменами: "бувший беркутовець, хабарник, злодій, зелебот, надавав лящів сепару".
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Активисты стали титушками, а титушки - активистами.
Разница в том, на чьей стороне власть.
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Тебе же сразу сказали, выйди розбийнык, теперь получишь что заслужил.
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"...является провокатором и сторонником "русского мира" Игорем Петровскисом, переехавшим с Луганщины..."
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Це тепер тільки посилює вину. Такі часи настали. От якби вдарив ветерана -- чортом не був би. А ти ...сіротку юродіВоВо абідєл... (с)
Після дзвінка_баканову ти, чоловіче, мусиш сісти навіть якби був матір'ю_терезою.
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