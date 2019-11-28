 Нардеп "Слуги народу" Богданець визнав наявність судимості: "Один раз вдарив, не розрахувавши силу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву нардепа у Facebook.

Як розповів Богданець, у 2015 році він служив у батальйоні особливого призначення "Січ". Перебуваючи у відпустці між ротаціями, він став учасником конфліктної ситуації на дорозі з потерпілим. Як стверджує нардеп, той спочатку його провокував, а потім мало не став винуватцем аварії.

"Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя. Чому у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили? Не знаю, що на той момент стало більшою причиною: поняття чоловічої гідності чи відчуття, яке відоме абсолютно усім "атошникам". Поки ти там, у бліндажах та на блокпостах, у країні, яку ти власне і захищаєш, досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автошляхах", - заявив він.

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За словами Богданця, він визнав свою провину і оплатив лікування потерпілого. Більше того, нардеп стверджує, що факт наявності в нього судимості "не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян".

"Згідно з чинним законодавством, такі події жодним чином не впливають ані на можливість бути депутатом, ані на моє власне бажання справжніх позитивних змін в Україні, - заявив він. - Заради цього і йшов на вибори. Тому закриємо цю тему раз і назавжди".

Як стало відомо з рішення суду, потерпілий водій зазнав закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струсу головного мозку та був змушений лікуватися.

"... були завдані тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів лівої виличної кістки, передньої і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом у її порожнину, і виличного відростка лівої скроневої кістки, розходження лівого клиновидно-вилицевого шва; забій м'яких тканин лівої половини обличчя і струс головного мозку, за ступенем тяжкості належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки в клінічному перебігу супроводжувалися тривалим (понад 21 день) розладом здоров'я", - зазначено у вироку Богданцю.

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Обвинувачений свою провину визнав повністю і апеляцію не подавав. Під час призначення покарання йому врахували визнання провини, щире каяття, утримання двох неповнолітніх дітей та участь в АТО. У серпні 2016 року за підсумками річного випробувального терміну суд звільнив Богданця від покарання.

Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.

Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.

Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".

Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.