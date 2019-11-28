 Нардеп "Слуги народу" Богданець визнав наявність судимості: "Один раз вдарив, не розрахувавши силу"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву нардепа у Facebook.
Як розповів Богданець, у 2015 році він служив у батальйоні особливого призначення "Січ". Перебуваючи у відпустці між ротаціями, він став учасником конфліктної ситуації на дорозі з потерпілим. Як стверджує нардеп, той спочатку його провокував, а потім мало не став винуватцем аварії.
"Зупинилися, почалася лайка. Під час словесної перепалки плюнув мені в обличчя. Чому у відповідь один раз вдарив, не розрахувавши сили? Не знаю, що на той момент стало більшою причиною: поняття чоловічої гідності чи відчуття, яке відоме абсолютно усім "атошникам". Поки ти там, у бліндажах та на блокпостах, у країні, яку ти власне і захищаєш, досі твориться безлад. У політиці, в суспільстві, на автошляхах", - заявив він.
За словами Богданця, він визнав свою провину і оплатив лікування потерпілого. Більше того, нардеп стверджує, що факт наявності в нього судимості "не замовчувався під час виборчої кампанії і не вплинув на вибір тернополян".
"Згідно з чинним законодавством, такі події жодним чином не впливають ані на можливість бути депутатом, ані на моє власне бажання справжніх позитивних змін в Україні, - заявив він. - Заради цього і йшов на вибори. Тому закриємо цю тему раз і назавжди".
Як стало відомо з рішення суду, потерпілий водій зазнав закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів кісток черепа, забою м'яких тканин лівої половини обличчя та струсу головного мозку та був змушений лікуватися.
"... були завдані тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми у вигляді переломів лівої виличної кістки, передньої і зовнішньої стінок лівої верхньощелепної пазухи, з крововиливом у її порожнину, і виличного відростка лівої скроневої кістки, розходження лівого клиновидно-вилицевого шва; забій м'яких тканин лівої половини обличчя і струс головного мозку, за ступенем тяжкості належать до середньої тяжкості тілесних ушкоджень, оскільки в клінічному перебігу супроводжувалися тривалим (понад 21 день) розладом здоров'я", - зазначено у вироку Богданцю.
Обвинувачений свою провину визнав повністю і апеляцію не подавав. Під час призначення покарання йому врахували визнання провини, щире каяття, утримання двох неповнолітніх дітей та участь в АТО. У серпні 2016 року за підсумками річного випробувального терміну суд звільнив Богданця від покарання.
Нагадаємо, 19 листопада екснардеп від РПЛ Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що обраний у 153-му округу (Рівненська область) народний депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов приховав від Центральної виборчої комісії, що 90-ті роки був засуджений і відсидів термін за зґвалтування неповнолітньої.
Зі свого боку Іванісов у фейсбуці написав пост, у якому назвав цю інформацію "дешевою чорнухою", але чітко не написав, що викладена інформація є неправдивою.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив погашену судимість депутата Іванісова. Після цього Генпрокуратура заявила, що інформація про судимість Іванісова не підтверджена, і попросила ЗМІ не поширювати слова Рябошапки.
Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції у Верховній Раді на час перевірки інформації про його нібито судимість.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що якщо інформація про судимість Іванісова підтвердиться, змусить його скласти мандат і піти зі "Слуги народу".
Лідер парламентської фракції Давид Арахамія каже, що Іванісов зможе повернутися до складу фракції, якщо доведе, що в нього не було судимості.
Сміття Народу
В нього також тільки 8 класів
Ніяких вишів
Дав АраХамії пару лімонів-і вже партієць
там поправил, тут руки помыл и штаны постирал на работе - чем не нардеп?
Если украинская политика чему-то и учит, то только одному: ничему не удивляться. Вернее, не так: удивления и даже подозрительного отношения заслуживают проявления последовательности и принципиальности, вдруг какой-то подвох? Иногда, правда, не разобрать, где последовательность и где принципиальность.
Об этом пишет Леонид Швец на «Слово и Дело»
Сегодня Игорь Райнин стал руководителем Харьковской областной организации «Оппоплатформы - За жизнь», единственной парламентской политической силы, которая открыто провозглашает курс на Россию. В бытность Петра Порошенко гарантом Райнин поработал заместителем главы президентской администрации, главой Харьковской областной администрации, и три последних года - главой Администрации президента. То есть входил Игорь Львович в самый узкий круг руководителей государства и доступ имел к самым охраняемым тайнам, а тайны во время войны имеют особое значение. И вот всплывает этот глубоко осведомленный человек, который еще вчера обеспечивал «Армію, мову, віру», в окружении Виктора Медведчука, личного друга и кума Владимира Путина.
Где здесь последовательность и принципиальность? Погодите осуждать, весьма вероятно, они были всегда, просто Игорь Райнин не выдавал до поры до времени свои твердые убеждения, имея для этого весомые основания. Представляя нового главу организации, Юрий Бойко назвал его своим другом и признался: «Когда он был у власти и занимал позицию главы администрации. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины». Тут нужно добавить: интересы востока Украины, как их понимают Бойко и Медведчук, а по сути - Путин.
В отличие от «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи, который вернулся на неоккупированную территорию и представляется в Киеве украинским разведчиком, Райнин, будучи фигурой несоизмеримо большего масштаба, объявился не в Москве и за российского агента себя не выдает. Вряд ли он им и является, хотя тут как раз лучше послушать специалистов, а специалистам в эту тему лучше бы вникнуть. Вот о чем можно говорить с уверенностью, так это об очередном уроке: если вас развлекают разговорами о патриотизме, проверьте ваши карманы и не развалился ли в вашем любимом кресле Медведчук.
А вот другой пример последовательности и принципиальности: мэр Киева Виталий Кличко выступил с ходатайством взять на поруки мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в злоупотреблениях. История мутная, дело было открыто еще три года назад, как раз в разгар мусорного кризиса, который методично убивал рейтинг Садового. Виталий Владимирович и тогда едва не подпольно, не афишируя, помогал Андрею Ивановичу хоронить отходы, чтобы, не дай бог, об этом не узнал Петр Алексеевич, расчищавший себе дорогу к победе в 2020 году. Самое смешное в этой несмешной истории, что Кличко все эти годы был главой «Блока Петра Порошенко». И тоже, выходит, как Райнин, не открывался до конца, но по другим соображениям. Взаимная привязанность формального лидера БПП и самого ПП, напомню, накануне парламентских выборов ознаменовалась предложением Виталия возглавить партию «Удар» Михаилу Саакашвили, известному любителю «барыг».
Нам предстоит еще многое узнать о президентстве Порошенко, и красноречивыми свидетельствами станут слова и дела людей, которые его окружали и представляли вовне. Удивляться ничему не надо. Надо запоминать.
Это как у нас на срочке в ВДВ в далеком прошлом,отмаз замполиту на фингал под глазом- Об перекладину турника при подтягивании!!!))))
https://www.youtube.com/watch?v=HhxGLlBOb-o&app=desktop
Бреше,що виборці про судимість знали...
Але найбільш огидно,що злочин прикриває службою в АТО і наказує "раз і назавжди забути"...