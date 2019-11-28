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 Політика України
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Все про:Європейська Солідарність (165) Звіробій Маруся (1)

 Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності"

У партії "Європейська Солідарність" шоковані неспівмірною реакцією правоохоронних органів на заяву Марусі Звіробій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Вона нагадує реакцію Януковича на так званий "яєчний теракт" 2004-го року. Спецпідрозділ "Альфа" – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтера. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього", - йдеться в заяві партії.

"Три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси "Альфи" у цій феєричній спецоперації. Наступ на Звіробій – це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті. Це – частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців, розчарованих її нездатністю виконати жодну зі своїх передвиборних обіцянок", - підсумували в "Євросолідарності".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО

28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Звіробій назвала обшук ДБР, який провели в неї вранці 28 листопада, політичним переслідуванням. Також вона повідомила, що силовики вилучили в неї зброю.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162329
 
   
 Топ коментарі
 
Єслі, вату в твоєй головє перєіменовать в мозг, то нічєго от етого нє ізмєнітся.
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Це підготовка до перетворення України в ОРДЛО.
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Це підготовка до перетворення України в ОРДЛО.
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Ели коррупционеров из БПП переименовать в Евросолидарность, то коррупция никуда не уйдет.
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Єслі, вату в твоєй головє перєіменовать в мозг, то нічєго от етого нє ізмєнітся.
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А где ж твой Порох, почему его нет с протестной командой из ЕС в этой квартире? Что, сливает своих? Что, он зас..ал? Герой, блин!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Пороху надо свои потрохи спасать. Тучи сгущаются.
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Вам криком кричали, що вас обдурили євреї, що 90% срачу про карупцию, тарговлю на краві, посажених патріотів то брехня.
Та ви продовжуєте вірити євреям.
Я не дивую. І досі знайдеться немало адептів МММ, які впевнені що то "злочинна влада" не дала чесному-благородному єврею Мавроді їх озолотити.
Найважче - сказати самому соб: "Так, мене обдурили!"
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Тільки розумна людина має розум визнавати свої помилки.
Щоб потім їх не повторювати.
Тому вона й розумна.
Дурні такою властивісю не володіють.
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Ты расскажи об этом Натану Хазину - участнику Майдана и одному из основателей полка "Азов". Ты не Украинец, ты -ХОХОЛ!!!!!!!!!!!!!!
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То ты антисемит? А вы же кричали, что Порошенко не еврей.
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Между утверждением, что большевизм был первоначально еврейским национальным движением и тем что Вы написали есть большая разница.
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Есть у кого-нибудь ссылку, что было сказано? Что это решили искать с обыском?
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Правельнее наверное говорить "Трубопадение"
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Не ребята, год я этим гоблинам зря отводил. Думаю весной вынесут
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24,45% знали про це, ще з грудня 2018, після того як Бєня прибрав лєдокол «Юля 60%» (маруха сдєлала своє дєло), і запустив круїзний лайнєр «Клоун», з п'ятою колонною в трюмах.
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Как-то быстро забыли ребятки из Солидарности о Савченко и добробатах, которых именно они посадили Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности" - Цензор.НЕТ 5050
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И как там Савченко и ее подельник, сваливший мгновенно на паРашку?.. Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности" - Цензор.НЕТ 85 Савченко смогла опровергнуть доказательства?...
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А тим часом...
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Як розрахувати суму податку на закордонні посилки
Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота! Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности" - Цензор.НЕТ 3850
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Европідарасти п'ять років займалися корупцією замість реформ, хай тепер жують сраку!
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Свободу Наде Савченко!
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потужного петю потрібно брати за жирне черево - тоді екзальтовані підстаркуваті чорнороті петіні дурепи самі вгамуються.. ..
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А с каких пор, угрозы убийства президенту страны не являются преступлением? Причём угрозы публичные, в прямом эфире. Её должны были задержать в течении суток после произнесения этих угроз. Я уж не говорю о публичных оскорблениях в адрес президента страны. И кстати, а как там санкции в отношении телеканала, который это транслировал? Ньюсван прессуют по полной программе за надуманные нарушения.
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Какая война! Твой смелый порох ее так официально и не узаконил! Забыл это? У нас АТО, или ОСС!!! Только с трибун вещал, что у нас война,еще называл "вітчизнянною". Знал, наверное, что если раскроют свинарчуков и т.д., что с ним будет по законам военного времени!!!
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Шапито от Парашенки и его посипак. Где политика и где притрушенная Маруся или как её на самом деле.
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Зебобики начали наступление на Народ!!!
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Евросолитеры пусть Райнина поздравят с переходом к своим другам "за жыддя".
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У тебе президент і вся його більшість в "Зажиддє" і у **** смокче, іпанько зелене.
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Влада еще пожалеет. Авторитета нет так. Провакации устраивает.
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Я особисто хочу почути позицію Голосу з цього питання і питання генерала Марченка..
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Коли до зеленого тупизня не дійшло, йому приходиться повторювати. Маруся Звіробій після проведених у неї сьогодні, 28 листопада обшуків, повторила погрози президенту України Володимиру Зеленському.://youtu.be/4XbMdp38s9c
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Только госпитализация с санитарами.
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Витя Вове передаёт привет их Ростова и ждет его в гости.
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В дурку обеих, типа патриоток, а педро с дружбанами - точно в тюрьму.
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Анука попробуйте истребить швали портновские))
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сцикливий зелений ******** вміє воювати лише з жінками - волонтерами. Зеля, щоб ти здохла худоба колаборантська..
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ЗЕ наверное поднасрал. этих девченок он видит. а что ренатка за неделю прикрывает три ТЭС, это те которые я знаю, Бурштын, Ладыжин и Приднестровская а может и больше, ему бодя не сказал. а это тысячи людей. и все это, чтобы беня был доволен. на эти тысячи срать, ринат со своей стороны паказывает, кто в доме хозяин и на что пойдут безработные люди? чем это закончится?
думаю девченки правы. с таким курсом он долго не протянет
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Дмитро Корчинський
58 хв. ·

Сьогодні під Києвом нашими спецслужбами у співпраці з ФСБ викрадений біженець з Кавказу Кадієв Шаміль Хаджимуратович 1975р.н.

Він багато років переховувався в Україні від кривосуддя окупантів.

Буде виданий московитам, туди де ніколи не буває чесного слідства й справедливих судів, натомість практикуються тортури.

Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності" - Цензор.НЕТ 2026
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