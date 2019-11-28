 Обшуки у Звіробій - репресії, якими влада сподівається призупинити турбопадіння довіри українців, - заява "Євросолідарності"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Вона нагадує реакцію Януковича на так званий "яєчний теракт" 2004-го року. Спецпідрозділ "Альфа" – це явно занадто для обшуку вдома у жінки-волонтера. Це принизливо для самих правоохоронців. Їх тренували явно не для цього", - йдеться в заяві партії.

"Три танки чи три БТРи логічно би доповнили три автобуси "Альфи" у цій феєричній спецоперації. Наступ на Звіробій – це не лише реакція на її критичні зауваження щодо відступу на фронті. Це – частина політичних репресій, якими влада марно сподівається призупинити турбопадіння довіри з боку виборців, розчарованих її нездатністю виконати жодну зі своїх передвиборних обіцянок", - підсумували в "Євросолідарності".

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28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Звіробій назвала обшук ДБР, який провели в неї вранці 28 листопада, політичним переслідуванням. Також вона повідомила, що силовики вилучили в неї зброю.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.