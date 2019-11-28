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 Політика України, Суспільство
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Все про:обшук (814) Тетерук (93) Звіробій Маруся (1)

 Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук

Обшуки силовиків у волонтерки Марусі Звіробій - це переслідування за її громадянську позицію.

Про це заявив народний депутат VIII скликання від "Народного фронту", учасник АТО Андрій Тетерук.

"Розпочавши свою каденцію з порушення Конституції, тепер цю саму владу використовують як репресивну машину проти власного народу", - підкреслив він.

Андрій Тетерук висловив обурення, що силовики прийшли з обшуками до волонтерки у той час, як відмовляються розслідувати корупційні виплати у конвертах народним депутатам провладної партії, а також заяви про продаж округів на попередніх виборах.

"Так само, як і не розслідуються численні скандали, у які потрапили депутати "Слуги народу": зґвалтування, секс-скандали, договорняки. Ми не бачимо жодних заяв правоохоронних органів про те, що ведуться якісь розслідування", - додав він.

"Натомість розмова двох дівчат одразу призводить до обшуків. Це має вигляд неприхованого тиску на опозиційних політиків і волонтерів, які мають право висловлювати свою позицію", - підкреслив Тетерук.

"Ініціатори і замовники мають схаменутися і припинити дії, які дедалі більше нагадують брудну нікчемну помсту переляканої та істеричної влади", - резюмував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162328
 
   
 Топ коментарі
 
Не смог пройти мимо:

Подло. Низко.
Но они не самодуры.
Каждое их движение имеет цель.
Сегодняшние цели:
* Проверка на вшивость активного меньшинства перед Нормандским форматом.
* Демонстративное запугивание активистов этого меньшинства.
Закроют Марусю?
Не думаю. Они наглючие, но ссыкливые.
Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.
Они жутко боятся падения рейтингов - Моника устраивает истерики когда что-то идёт не так.
А оно идёт не так: КМИС дал минус 12% поддержки президента только за ноябрь.
Если решатся - выйду. Впуклой груди голобородька пора уже на скорости налететь на руль своего велосипеда.
Helgi Sharp﻿
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А тим часом...
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Як розрахувати суму податку на закордонні посилки
Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота! Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6976
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Не смог пройти мимо:

Подло. Низко.
Но они не самодуры.
Каждое их движение имеет цель.
Сегодняшние цели:
* Проверка на вшивость активного меньшинства перед Нормандским форматом.
* Демонстративное запугивание активистов этого меньшинства.
Закроют Марусю?
Не думаю. Они наглючие, но ссыкливые.
Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.
Они жутко боятся падения рейтингов - Моника устраивает истерики когда что-то идёт не так.
А оно идёт не так: КМИС дал минус 12% поддержки президента только за ноябрь.
Если решатся - выйду. Впуклой груди голобородька пора уже на скорости налететь на руль своего велосипеда.
Helgi Sharp﻿
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Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.

В масові заворушення і на тлі цього вторгнення ***** для наведення порядку.

Вторгнення вже зі згоди західних лідерів.

Саме така задача перед ЗЕ і стоїть.
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Мулька про атопутиннападёт набирает новые обороты.
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головною метою цього вторгнення є зачистка та фізичне знищення найбільш активної націоналістичної частки суспільства, саме тієї, яка була на Майдані, навесні 14-го сфрмувала перші добробати, а зараз готова до останнього битися за Україну.
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Обшуки у Зверобій, це дебільна робота слідчих ДБР та Труби, які намагаються показати свою потрібність новій владі, але владі це виходить втратою рейтингу! З такими тупими діями в нас скоро буде нова влада!
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А тим часом...
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Як розрахувати суму податку на закордонні посилки
Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота! Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук - Цензор.НЕТ 6976
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при свиновальце такого мыролюбного реформизма не было?
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ні. Це лише при свиноЗЄльцю такі новели Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9171
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Вона ж не малювала на патреті ЗЄлєпуті червону крапку на лобі. Це при кривавому Зекові за це садили. А в нас нині поки що рояльна дерьмократія.
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Тетерук работал на российскую разведку.
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хуже. он работал на винницкий вальцманат и кулявлобный мыролюбный кагал.
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Плюсую. Это очень тёмный тип. Он и сейчас может работать "кротом"
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А тебя с детства насиловали пролетарии. Но ты, грязное животное, даже писать и постить фейки научилось
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С 1994 по 1999 гг. служил в российской армии на Дальнем Востоке - командир взвода, командир мотострелковой роты, командир разведывательной роты.
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Боюсь даже предположить, где ЗЕлюпа гастроли давал с 2014 по 2018 и кого поддерживал в начале 2000-х.
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Когда ездят на гастроли , присягу на верность не требуют, а Тетерук таки принимал... Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 4223
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73%зеклованы скоро будете петь Боже сцаря храни!🤮🤮🤮🤮
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У Парашенка в это время царствования уже 5% было .
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Це перше, що зебілу прийшло у порожню голову.
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В биографии Тетерука тоже много Ооочень интересных пятен.
Начиная с его службы в российской армии уже после распада СССР и далее.
Поэтому он и ушёл в тину. Думает, забыли, и снова решил об явиться?
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Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук

Так она ж собиралась Вове холокост учинить. Обыски у Звиробий - это репрессии за ее гражданскую позицию, - Тетерук - Цензор.НЕТ 8516
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Ды у ЗЕ все, как у Яныка.

Следующая стадия зеленых ублюдков - хватать несогласных, пытать и бросать умирать где-нить на пустыре.
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Чем скорее это произойдет, тем меньше останется жить Зеленскому.
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Займи. Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1650

Прошмандень ты рыговская, шо ты занять можешь, кроме червонца до пенсии бабушки?
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Ти спалилась. Так писали мені колись запаребріки на їхньому сайті, вважаючи що я звідти. Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 1438
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Транссексуалы такие борзые... в комментах.

Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук - Цензор.НЕТ 4133 Дженна Эквадор

Я не гамасек а третий пол. Транссексуалочка . Это высший пилотаж детка. Кто это не понимает то жизнь прожигает зря. ....
Учись жить детка.

14.09.2018 13:19

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А в чём состоит политическое преследование или какая то гражданская позиция этой дуры?
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Ляпнуть , а потом подумать. ИДИОТЫ!
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А це воно просто назвалося. А коментар не написало
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Не скаже. Він на сайті "Миротаорця". Тому в Україну не приїде.
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Дело довольно обычное, если правильный братишка имеет политическую позицию, что фраеров нужно грабить и убивать, то за ее осуществление он обычно получает обыски и заключение.
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Затули ДУЛО !!! тетеря (((( есть ЗАКОН !!!! это не ваша ВЛАСТЬ -РАЗМАЗНЯ !!! напи....ла не по ТЕМЕ , отвечай !!!
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Жандармы Зеленского-Авакова повторяют ошибки беркута.
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Блін! Ти надто самокритична. Сама з собою. Параноя? 🤔
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Зебобики устанавливают Диктатуру!
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Це радше пародія на диктатуру. У них все перетворює ься на пародію: Верховна Рада - на пародію парламенту (це навіть помірковані зебіли незможуть заперечити), Гончарук - пародія прем'єра, Зєля - пародія президента.
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Типичный защитник зеленой власти.
Расспамлю, это нужно видеть всем.
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То кожному зебілу на чолі треба приліпити, може хоч щось дійде. Хоча...
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ти хто - ********** чи **********ша?
а ще кажуть, що у свинособакії 3,14дарів кошмарять.
за порєбрік!
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ни какие это не репрессии ,надо сперва думать потом ляпать , Гадя №2
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......попередники ИЗВРАТИЛИ и ОБЕСЧЕСТИЛИ идеалы Майдана !!!!
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В тебе, гнидо, ідеали?! Ти про що, козлорилий?
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Какое-то Зазеркалье в головах: публичные угрозы можно оставлять безнакзаными?!
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ніззя!
це також стосується портнова, мертвечука, ківи та інших.
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У Пеци было 4 года чтобы довести Портнова до приговора.
Благодаря Пеце Медведчук (1)вернулся в политику (2) за сприянням СБУ на автогазе хорошо заработал.
Кива - без комментариев...
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Які нахер погрози?! В чому погрози? В тому, що не бігай по передку в білій сорочці, не піарся, бо прилетіти може, а ти не безсмертний? В чому погрози, зебіле?
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А с какого переругу я "зебил"?
А почему матом?
Тяжелое детство: коляска без дна, няня в кедах и чугунные игрушки?
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Доедет, ему лисапед на батарейках в Эстонии подарили.
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Погляньмо яку пісню співала "патріотка" звіробій у 2015 https://www.facebook.com/N.Kurinnoy/videos/2786952401336164/?app=fbl
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