 Обшуки у Звіробій - це репресії за її громадянську позицію, - Тетерук

Про це заявив народний депутат VIII скликання від "Народного фронту", учасник АТО Андрій Тетерук.
"Розпочавши свою каденцію з порушення Конституції, тепер цю саму владу використовують як репресивну машину проти власного народу", - підкреслив він.
Андрій Тетерук висловив обурення, що силовики прийшли з обшуками до волонтерки у той час, як відмовляються розслідувати корупційні виплати у конвертах народним депутатам провладної партії, а також заяви про продаж округів на попередніх виборах.
"Так само, як і не розслідуються численні скандали, у які потрапили депутати "Слуги народу": зґвалтування, секс-скандали, договорняки. Ми не бачимо жодних заяв правоохоронних органів про те, що ведуться якісь розслідування", - додав він.
"Натомість розмова двох дівчат одразу призводить до обшуків. Це має вигляд неприхованого тиску на опозиційних політиків і волонтерів, які мають право висловлювати свою позицію", - підкреслив Тетерук.
"Ініціатори і замовники мають схаменутися і припинити дії, які дедалі більше нагадують брудну нікчемну помсту переляканої та істеричної влади", - резюмував він.
Подло. Низко.
Но они не самодуры.
Каждое их движение имеет цель.
Сегодняшние цели:
* Проверка на вшивость активного меньшинства перед Нормандским форматом.
* Демонстративное запугивание активистов этого меньшинства.
Закроют Марусю?
Не думаю. Они наглючие, но ссыкливые.
Закрывать нужно по суду. Не сложно просчитать, во что такой суд может вылиться.
Они жутко боятся падения рейтингов - Моника устраивает истерики когда что-то идёт не так.
А оно идёт не так: КМИС дал минус 12% поддержки президента только за ноябрь.
Если решатся - выйду. Впуклой груди голобородька пора уже на скорости налететь на руль своего велосипеда.
Helgi Sharp
В масові заворушення і на тлі цього вторгнення ***** для наведення порядку.
Вторгнення вже зі згоди західних лідерів.
Саме така задача перед ЗЕ і стоїть.
Уряд запровадив електронні декларації для українців, які отримують посилки дорожчі за 100 євро
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення запровадити можливість використання електронної форми митної декларації М-16, яку зможуть використовувати українці, що отримують посилки з-за кордону дорожчі за 100 євро.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Кабінет Міністрів України у середу, 27 листопада, схвалив зміни до постанови КМУ від 21 травня 2012 р. № 450 і від 21 травня 2012 р. № 461, що стосуються питань митної справи", - ідеться в повідомленні.
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Ви зробили це разом! Зє!
Порох був вам "нєдостаточно отлічним"?
Нагорода знайде кожного ідіота!
Начиная с его службы в российской армии уже после распада СССР и далее.
Поэтому он и ушёл в тину. Думает, забыли, и снова решил об явиться?
Так она ж собиралась Вове холокост учинить.
Следующая стадия зеленых ублюдков - хватать несогласных, пытать и бросать умирать где-нить на пустыре.
Прошмандень ты рыговская, шо ты занять можешь, кроме червонца до пенсии бабушки?
Дженна Эквадор
Я не гамасек а третий пол. Транссексуалочка . Это высший пилотаж детка. Кто это не понимает то жизнь прожигает зря. ....
Учись жить детка.
14.09.2018 13:19
Расспамлю, это нужно видеть всем.
а ще кажуть, що у свинособакії 3,14дарів кошмарять.
за порєбрік!
це також стосується портнова, мертвечука, ківи та інших.
Благодаря Пеце Медведчук (1)вернулся в политику (2) за сприянням СБУ на автогазе хорошо заработал.
Кива - без комментариев...
А почему матом?
Тяжелое детство: коляска без дна, няня в кедах и чугунные игрушки?