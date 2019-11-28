 Угорщина продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО, - посол Ійдярто

Про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню Главком, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дії Угорщини обумовлені українським законом про освіту, який "порушує права етнічних угорців".

"Хочу підкреслити, що Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО. Ми блокуємо лише один форум, це політичний рівень – Рада Україна-НАТО. І будемо блокувати далі ... Ми вважаємо НАТО не тільки військовою організацією. Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини", - заявив Ійдярто.

Посол ще раз підкреслив, що дії Будапешта аж ніяк не заважають інтеграції України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні

"Це не зовсім правильно, що НАТО не займається проблемами меншин. Оскільки, якщо виникає конфлікт, то НАТО не хоче вступати, щоб сторони самі вирішили конфлікт. Це дуже важливий момент. Так, Україна раніше офіційно заявляла, що Угорщина блокує інтеграцію України в НАТО. І ще з тим соусом, що нібито в цьому є рука Москви. Але ж це не так", - додав посол Угорщини.

Нагадаємо, з кінця 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.