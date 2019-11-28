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 Політика України, За кордоном
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Все про:Угорщина (511) НАТО (2183) Ійдярто (8)

 Угорщина продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО, - посол Ійдярто

Посол Угорщини Іштван Ійдярто заявив, що Будапешт продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО.

Про це дипломат заявив в інтерв'ю виданню Главком, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, дії Угорщини обумовлені українським законом про освіту, який "порушує права етнічних угорців".

"Хочу підкреслити, що Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО. Ми блокуємо лише один форум, це політичний рівень – Рада Україна-НАТО. І будемо блокувати далі ... Ми вважаємо НАТО не тільки військовою організацією. Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов'язання дотримуватися прав людини", - заявив Ійдярто.

Посол ще раз підкреслив, що дії Будапешта аж ніяк не заважають інтеграції України в НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні

"Це не зовсім правильно, що НАТО не займається проблемами меншин. Оскільки, якщо виникає конфлікт, то НАТО не хоче вступати, щоб сторони самі вирішили конфлікт. Це дуже важливий момент. Так, Україна раніше офіційно заявляла, що Угорщина блокує інтеграцію України в НАТО. І ще з тим соусом, що нібито в цьому є рука Москви. Але ж це не так", - додав посол Угорщини.

Нагадаємо, з кінця 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162325
 
   
 Топ коментарі
 
помним.
венгры = кацапы.
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Можно подумать что венгерские и румынские паспорта получают венгры и румыны, украинцы там в первых рядах. На днях читала исповедь белоруса получавшего паспорт в Румынии, так там в очереди то ли киргиз то ли казах доказывал свои румынские корни. Вопрос не в нации а в паспорте который дает определенные преимущества. Если чмо - кучмо с первых лет своего припезденства заботился о том чтобы страна не седела одной жопой на двух стульях и сделала то что сделали страны Балтии то и мы сейчас бы были в другой реальности. А это что продавало все оставшиеся ништяки совка еще и бандюков привела к власти, а теперь оно подписывает св Минске бумаги вместо того чтобы сидеть в тюрьме. Но я надеюсь Бог есть, пусть не его а на внуках отольется.
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А почему нет, если такой курс теперь у самой Украины.
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если бы венгры не продолжили блокировать проведение всего где упоминается Украина? - я бы удивился.
пока не....
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Венгерские фашисты -- кореша московских рашистов.
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вот вам и ответ почему стоит беспокоиться за 150 тысяч венгров, под этим предлогом венгрия блокирует, раздает паспорта и прочее
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Можно подумать что венгерские и румынские паспорта получают венгры и румыны, украинцы там в первых рядах. На днях читала исповедь белоруса получавшего паспорт в Румынии, так там в очереди то ли киргиз то ли казах доказывал свои румынские корни. Вопрос не в нации а в паспорте который дает определенные преимущества. Если чмо - кучмо с первых лет своего ************* заботился о том чтобы страна не седела одной жопой на двух стульях и сделала то что сделали страны Балтии то и мы сейчас бы были в другой реальности. А это что продавало все оставшиеся ништяки совка еще и бандюков привела к власти, а теперь оно подписывает св Минске бумаги вместо того чтобы сидеть в тюрьме. Но я надеюсь Бог есть, пусть не его а на внуках отольется.
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\\Так, Украина ранее официально заявляла, что Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО. И еще с тем соусом, что якобы в этом есть рука Москвы. Но ведь это не так\\
Именно так, не будем прятать голову под мышку - Венгрия блокирует интеграцию Украины в НАТО находясь под воздействием Москвы.
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"И еще с тем соусом, что якобы в этом есть рука Москвы. Но ведь это не так" - понятное дело... там совсем не рука, похоже...
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Мадьяры совсем зажрались....
Эх, жаль, что Президент полная клоунская тряпка....
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шмаркля не предел - на следующем сроке Украина проголосует за лотерейный билет...
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Напевне потрібно робити дзеркальні кроки. Це можливо. Зробити аналіз, де нацюйболючіше місце у фашист Орбанч і щемити це місце. Не виходячи за межі при тоцності. Бо прогинанря нічого, як бачимо, не дає. Чим більше ррогинаєшся, тим більші "хотєлки".
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Якби ті сучки не ховалися за спину НАТО, то Рашка могла б повторіть 1956 рік.
І це було б справедливо.
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Доблокується колись Мадярщина Угорщина продовжить блокувати проведення Ради Україна-НАТО, - посол Ійдярто - Цензор.НЕТ 3525
Як кажуть, по кому подзвін...? Це вона така "смілива", що існує буфер у вигляді України.
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Так зєлєбєням цього тільки і потрібно . Класний відмаз для дупоголових зєбілів , і вимоги путєна виконані .
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И *** на вас. Один хрен Украине не быть в НАТО ближайшее время, эта организация не способна защитить Европу. Нам бы своих силенок набираться, если рашка попрет, никакие венгры немытые нам не помогут, нам на себя смотреть нужно, развивать украинское государство. Комрадам с венгерскими паспортами можно предложить выехать на*** из Украины в один конец, никто по ним скучать не будет, и этническая проблема решится сама собой
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