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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1227) Філатов (238) місцеві бюджети (8)

 Філатов: У 2020 році в Дніпрі на проєкти "Бюджету участі" виділять близько 31 млн грн

У Дніпрі підбили підсумки четвертого етапу "Бюджету участі" - програми, яка дозволяє містянам отримувати муніципальні кошти на втілення корисних розробок і проєктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради, за три роки існування програми нинішній сезон став рекордним. Так, дніпряни зареєстрували 465 ініціатив. Перемогу здобули 107 проєктів.

Мер Дніпра Борис Філатов наголосив, що мерія і надалі підтримуватиме "Бюджет участі".

Філатов: У 2020 році в Дніпрі на проєкти Бюджету участі виділять близько 31 млн грн 01

"Як ви пам’ятаєте, навесні активно обговорювалося питання, що у зв’язку з ліквідацією департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив партиципаторний бюджет скасують. Було багато спекуляцій, утім, зради – не сталося. Платформа перейшла до іншого департаменту. І "Бюджет участі" збільшив обороти. Політично я підтримую цей проєкт. У бюджеті (йдеться про муніципальний кошторис. - Ред.) наступного року ми виділяємо близько 31 млн грн на "Бюджет участі"", – зазначив Філатов під час пресконференції 28 листопада.

Очільник міста також закликав дніпрян ще активніше долучатися до "Бюджету участі". Водночас Філатов підкреслив: він не має наміру допомагати або лобіювати просування ініціатив, котрі не пройшли етап відкритого голосування в жодних програмах, які передбачають співфінансування.

"Я не застосовуватиму наявні в мене владу та авторитет. Є відповідні органи та комісії, а рішення ухвалюються відкрито. Тож прошу не чіпати мене з цього приводу та не засилати до мене шановних депутатів міськради і таке інше", – додав мер Дніпра.

Як зазначається, четвертий етап "Бюджету участі" розпочався 21 липня. Найбільшу кількість проєктів подали в галузі освіти (53 %), культури (13 %) та спорту (10 %).

"Цього року в нас нова перемога: максимальна кількість проєктів, поданих до розгляду, були направлені на голосування – 96 %. Конкуренція цього року була велика – за всіма типами проєктів. Усі засідання комісій транслювалися онлайн. Голосування також проходило онлайн – за допомогою банкінгу-ІD або електронного цифрового підпису. Паперового голосування не було", – розповіла директорка департаменту інноваційного розвитку міськради Дніпра Юлія Павлюк.

Філатов: У 2020 році в Дніпрі на проєкти Бюджету участі виділять близько 31 млн грн 02

Також повідомляється, що загалом із восьми великих гуманітарних проєктів-переможців п’ять стосуються впровадження в школах міста STEM-технологій. Ще тринадцять подібних ініціатив здобули перевагу в групі малих. Також у цій категорії одним із лідерів визнали розробку наймолодшої авторки, сімнадцятирічної Ірини Сєрової. Дівчина пропонує створити шкільне радіо - як сучасний інформаційний простір для учнів і батьків. Серед великих муніципальних проєктів лідерами стали ініціативи ревіталізації двох зелених зон міста (скверу на Слобожанському проспекті і зеленої зони біля ВПУ № 17), а також задуми щодо встановлення відеокамер з підключенням до системи "Безпечне місто" на житломасивах Парус і Ломівський. Перевагу у голосуванні здобуло і створення активних дитячо-спортивних зон відпочинку та різні соціальні ініціативи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеве самоврядування цинічно грабують, - мер Дніпра Філатов про бюджетний процес у Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162318
 
 
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А тем временем Коломойский подвез под НБУ в подклепление платным бабушкам и своим работягам с завода ферросплавов реальную одностройную титушню в масках.

Прямо сейчас это все больше смахивает на подготовку к силовому захвату Нацбанка. Зеленая полиция стоит и просто наблюдает...
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Женя о чем ты говоришь? Это копейки. Киев за 4 года распилит больше 70 миллиардов грн. денег общеукраинского бюджета на обновление транспорта а тут 31 миллион с бюджета городского. Ты порядок цифр хоть на калькуляторе посчитай.
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Это копейки очень мало для города, даже говорить об этом на конференции не стоит.
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