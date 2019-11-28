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 Суспільство
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Все про:НАБУ (2207) митниця (624) Альперін Вадим (18)

 НАБУ вручило підозру Альперіну і ще 10 фігурантам схем на митниці

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Зазначається, що детективи НАБУ вручили Альперіну повідомлення про підозру. За даними слідства, саме його вважають керівником злочинної організації, яка розмитнювала імпортні товари за заниженими цінами.

"Таким чином кількість підозрюваних в завданні понад 77,7 млн ​​гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб", - йдеться в повідомленні.

Дії Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альперіна підозрюють у створенні злочинної організації, ухиленні від податків і зловживанні службовим становищем, - НАБУ

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162317
 
 
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Ця злочинна банда Альперіна завозила в Україну кожен рік товарів на мільярди гривень без митного оформлення! Завозили контейнери в порт, там їх незаконно вскривали і машинами вивозили за межі порту! Потім коли в контейнерах лишалось 10% товару, їх офіційно розмитнювали і вивозили з порту! Ловили цих бандитів постійно, але саджали виключно водіїв вантажівок які вивозили контрабанду! Альперін, митники, прикордонники, ВОХР порту, СБУшники, прокурори, судді, менти та інші члени банди залишались поза увагою правоохоронної системи! Все це працювало десятиліттями!
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Все це працювало десятиліттями! и будет независимо от твоего желания.
Для тебя тест-ты покупаешь телевизор за 30 тыс грн, или Альперин на свободе, а тебе телевизор за 10 тыс? Не отвечай, ясно и так. У тебя нет и 10.
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иолка вже как бе стоить - ну и шо ждем, кияне?
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ну хоть набу работает!
а 5 лет петя/юра/бэбэбэков и сотоварищи НЕ знали?

ПС.я не вижу пидлогу маккартней!
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красавчик... лицо совсем не обезображено интеллектом...
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