EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  2171  25
Все про:джекпот (6) лотерея (71)

 Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної п'ятниці

Лотерея Мега Мілліонс - США розігрує найбільший джекпот у світі на сьогодні.

Сайт TheLotter.com відзначає зростаючий інтерес до популярної лотереї США, і вже запустив безпрецедентну акцію для всіх охочих зареєструватися на сайті і взяти участь у п'ятничному тиражі зі значним дисконтом.

Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної пятниці 01

Найближчий тираж американської лотереї Мега Мільйони відбудеться в п'ятницю, 29 листопада, о 23:00 за північноамериканським східним часом, і на кону величезний джекпот, $243 мільйони. Взяти участь у тиражі може кожен, незалежно від країни проживання.

Виграшні номери за результатами минулого тиражу - 8, 27, 29, 38, 43 і "Мегабол" 13. Нікому не вдалося вгадати всі номери, які випадали в ході останнього розіграшу. Тому найближчої п'ятниці, 29 листопада, розмір джекпоту становитиме $243 млн ($167,4 млн під час отримання призу одним платежем)! Не пропустіть шанс змінити своє життя - гарантуйте свою участь у найближчому тиражі сьогодні!

До речі, зараз брати участь у лотереї США Мега Мільйони вигідніше, ніж будь-коли! На сайті TheLotter.com діє безпрецедентна акція, квитки лотереї Мега Мілліонс для всіх нових зареєстрованих користувачів продаються зі знижкою 30%! Акція діє до вечора суботи.

Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної пятниці 02

Як офіційно грати в Мега Мілліонс - США з України

Взяти участь у тиражі Мега Мілліонс, будучи громадянином України, можна двома способами.

1. Перетнути кордон та придбати білет особисто

Можна особисто відправитися в США, щоб придбати білет лотереї Мега Мілліонс в офіційного рітейлера, за умови, що потім білет не буде покидати меж США.

2. Зареєструватися на сайті і взяти участь у лотереї онлайнУкраїнці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної пятниці 03

Брати участь у лотерейних тиражах США з України так само просто, як якщо б ви перебували там особисто. Все, що для цього потрібно зробити, – придбати лотерейні білети Мега Мільйони до тиражів, які проходять в Орландо, щовівторка і щоп'ятниці о 23:00 EST на сайті TheLotter онлайн!

Вибирайте 5 основних номерів від 1 до 69, а також кулю "Мегабол" з діапазону 1-26, збіг яких дозволить зірвати надзвичайний американський джекпот або 8 другорядних призів!

theLotter.com - перша у світі служба доставки лотерейних білетів, яка дозволяє людям замовляти офіційні лотерейні білети з усього світу, не стягуючи комісій з виграшів.

Новина публікується на правах реклами

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162316
 
 
 Топ коментарі
 
Нет, это не реклама... Это сЫЫЫЫЫр!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
учите теорию вероятности, двоечники!
 показати весь коментар
 
 
Среди двоечников наибольшая вероятность везунчиков.
 показати весь коментар
 
 
Кто не играет, то не выигрывает, но он и не проигрывает,а проигрывают основатели лотереи.
 показати весь коментар
 
як до работы - нема никого як в шару? - вси
 показати весь коментар
 
шановный, вся страна на клована повелась.
чего бы ей еще на одну обещалку не повестись?
 показати весь коментар
 
 
Человек хочет быть обманутым, запомни это. Все обманывают всех, но делают это слишком примитивно...

А соседям мы сказали, что материализация прошла успешно.Многие верят...
(с) Формула любви
 показати весь коментар
 
 
ставьте ваши денюжки, панове...
ну не работать же в самом деле...
 показати весь коментар
 
 
неправда - Цензор информирует и о глупостях в том числе...
если у кого де кацвавка в голове? - то в етом не Цензор виноват.
 показати весь коментар
 
Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

 показати весь коментар
 
 
Це не реклама, а шлях наповнення бюджету країни!
 показати весь коментар
 
 
Я так розумію що, Арахамія вже прикупив білетів на бюджетні кошти, аби виконати бюджет 2020.
 показати весь коментар
 
ага, а стефан полюбил тещу,
перестал ей платить и поставил последние 5$ на независимость от ее..


 показати весь коментар
 
" Покупай билетов пачку и получишь водокачку". )))) Не верю! Только не в Украине, не на сайте.
 показати весь коментар
 
 
Теперь за декларации можно не париться, всё резко станут везунчиками.
 показати весь коментар
 
Сейчас в интернете можно взять кредит, выиграть автомобиль, сорвать джек-пот!
И остаться без копейки в кармане. Українці можуть офіційно виграти $243 мільйони в лотереї США, знижки Чорної п'ятниці - Цензор.НЕТ 299
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору