 "Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому".
"Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські? Закарпаття - завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було. Після Першої світової війни наші території відійшли Чехословаччині, Трансільванія відійшла Румунії. Виходить, Угорщина зробила помилку, не знищивши нацменшини свого часу, щоб не дати потім привід анексувати свої території? Але хіба це правильна логіка? Ні. Це логіка війни, логіка конфлікту, якої не повинно бути", - заявив Ійдярто.
За його словами, заяви в публічному просторі про "агресію Угорщини на Закарпатті" та "у нас буде другий Крим" тільки шкодять угорсько-українським відносинам, а також погіршують атмосферу для місцевих жителів Закарпаття. Він зазначив, що розуміє складність ситуації між Україною і Росією, однак дотримання прав нацменшин - "це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор".
Посол зазначив, що угорська підтримка для Закарпаття, яка стосується не тільки угорців, добре сприяє розвитку цієї території.
Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
Угорщина продовжить блокувати Раду Україна-НАТО, - посол
То від чудового життя на вкраїні милій.
Скоро вона напевно також поїде до батьків.
Ваше - тюрьма и параша.
В 1848 году Империя Габсбургов стала Австро-Венгерской Империей с двумя столицами и парламентами а Венгерское королевство было еще со времен Арпада.
Испытывая "небывалый патриотический подъём" венгры подавляли национальные восстания во всей империи. Плюс нужно помнить, что в Австро-Венгерии титульными нации были все кроме русинов, цыган а наверно южных славян.
Чем ужгородские хуже донецких?
А там и крымскотатарская автономия в херсонской области, и дальше кругами осколок за осколком.
02.08.2019 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос
Что им стоит сейчас дать хотя бы ПДЧ?
Пиар Ющенко и Порошенко (заявления, саммиты и прочая трескотня) исключительно работа на рейтинг.
А на кой черт венгрия выдала сотни тысяч паспортов? (в том числе и тем кто по венгерски знает 10 слов) ? Не было такого?
А еще расскажите ЗАЧЕМ выдают ДО 10000 БАКСОВ "помощи" ? Очень интересно. Это что "Дубаи и бабла девать некуда" или "дальнебойные инвестиции"?
За сепаратизм нужно давать ОТ 10 лет до пожизненного без всяких условных, порук, много детей и прочего. Сепар - получи десятку (минимум). У сепарни желание поубавится. А тех кто "не понимает" украинский язык увольнят с работ всех форм собственности. Развели "демократию".