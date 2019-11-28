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 Політика України
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Все про:автономія (38) Угорщина (511) Закарпаття (844) Ійдярто (8)

 "Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявляє, що ніяких передумов для створення угорської автономії на Закарпатті немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому".

"Та яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис. Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім "не наші", вони прословацькі, проугорські? Закарпаття - завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було. Після Першої світової війни наші території відійшли Чехословаччині, Трансільванія відійшла Румунії. Виходить, Угорщина зробила помилку, не знищивши нацменшини свого часу, щоб не дати потім привід анексувати свої території? Але хіба це правильна логіка? Ні. Це логіка війни, логіка конфлікту, якої не повинно бути", - заявив Ійдярто.

За його словами, заяви в публічному просторі про "агресію Угорщини на Закарпатті" та "у нас буде другий Крим" тільки шкодять угорсько-українським відносинам, а також погіршують атмосферу для місцевих жителів Закарпаття. Він зазначив, що розуміє складність ситуації між Україною і Росією, однак дотримання прав нацменшин - "це існуючі практики в Європі, які враховують національний фактор".

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Посол зазначив, що угорська підтримка для Закарпаття, яка стосується не тільки угорців, добре сприяє розвитку цієї території.

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162313
 
 
 Топ коментарі
 
Практика может и мировая. Только в этой практике помогают своим общинам, но соску в законы страны- хозяина не суют...
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Варто тільки вірно поставити питання. І 73% "правильно" поставлять галочку.
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Существующие практики в Европе что-то не предполагают выдачу втихую паспортов в нарушение законов страны
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чемодан вокзал и в будапешт там сейчас красиво
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Ти мабудь здивуєшся, скільки українців понаприїхало в Будапешт.
То від чудового життя на вкраїні милій.
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З селища жде живуть батьки, поїхала в Угорщину єдина фельшериця на селі. Поїхала до чоловіка,що пару років там працює. В бабусі залишилася поки що внучка, ходить у 7 клас.
Скоро вона напевно також поїде до батьків.
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Практика может и мировая. Только в этой практике помогают своим общинам, но соску в законы страны- хозяина не суют...
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Варто тільки вірно поставити питання. І 73% "правильно" поставлять галочку.
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Ийдярто, попробуйте это же вбить в тупую бошку своего шефа Сийярто.
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"После Первой мировой войны НАШИ территории отошли Чехословакии."

Ваше - тюрьма и параша.
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Знаешь, почему венгры, в 1848-м году, не добились независимости от Австрии? Потому что они, вместо того, чтобы укреплять те территории, на которых они поживали компактно, начали насильственно "мадьяризовать" те территории, где они были "национальными меньшинствами". Естественно, "на дыбы" встали чехи, словаки, русины, румыны, болгары, словенцы, сербы... И стали поддерживать как австрийские войска, так и русский экспедиционный корпус, посланный Николаем Первым...
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Австрійська німота (тільки тоді, а не зараз) була дуже мудрою - зіштовхувала лбами інші народи в імперії, аби ті не повставали, звісно доки не програли Велику Війну. Все по Макіавеллі.
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Не совсем.
В 1848 году Империя Габсбургов стала Австро-Венгерской Империей с двумя столицами и парламентами а Венгерское королевство было еще со времен Арпада.
Испытывая "небывалый патриотический подъём" венгры подавляли национальные восстания во всей империи. Плюс нужно помнить, что в Австро-Венгерии титульными нации были все кроме русинов, цыган а наверно южных славян.
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Существующие практики в Европе что-то не предполагают выдачу втихую паспортов в нарушение законов страны
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Ну так иди смени этого сиярту придурошного
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И чего это европейские цыгане так шумят в закарапатье?. Всё равно им там ничего на светит!
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Сначала зеле впихнут Донбасс, затем Закарпатье потребует особы статус.
Чем ужгородские хуже донецких?
А там и крымскотатарская автономия в херсонской области, и дальше кругами осколок за осколком.
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150 тыс венгров получили 300 тыс паспортов

02.08.2019 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - Матиос
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Мадьяр мне напоминает Голохвастова, из комедии "За двумя зайцами"... Тот такие же, "монологи", произносил...
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Да всё и так понятно...ведь большинство из 150 тысяч так называем венгров-это цыгане(12 разновидностей )!А венгерские паспорта они получили что бы можно было легко смыться в ЕС и Венгрию-ведь именно они занимаются контрабандой,хишнической вырубкой леса и тд.!!!А то что на Закарпатье ещё не полыхнуло...то только потому что цыгане ни за кого не воевали и не собираются воевать!!!
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Насправді на Закарпатті угорців давно не 150 тис. У 2017-му їх кількість оцінювалася у 90 тис.
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Неужели трудно понять что Франция и Германия НИКОГДА не пустят Украину в НАТО?
Что им стоит сейчас дать хотя бы ПДЧ?
Пиар Ющенко и Порошенко (заявления, саммиты и прочая трескотня) исключительно работа на рейтинг.
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Со 150 тыс там венгров тыс 50, а все остальные украинцы которые под шумок замутили себе венгерские паспорта
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Брешет сукин сын, брешет.
А на кой черт венгрия выдала сотни тысяч паспортов? (в том числе и тем кто по венгерски знает 10 слов) ? Не было такого?
А еще расскажите ЗАЧЕМ выдают ДО 10000 БАКСОВ "помощи" ? Очень интересно. Это что "Дубаи и бабла девать некуда" или "дальнебойные инвестиции"?
За сепаратизм нужно давать ОТ 10 лет до пожизненного без всяких условных, порук, много детей и прочего. Сепар - получи десятку (минимум). У сепарни желание поубавится. А тех кто "не понимает" украинский язык увольнят с работ всех форм собственности. Развели "демократию".
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