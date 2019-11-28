 Джуліані пропонував свої послуги генпрокурору Луценку та українському Мін'юсту на суму 0,5 млн доларів, - The New York Times

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Згідно з документами, отриманими журналістами видання, Джуліані вів листування з міністерством юстиції України про допомогу в поверненні викрадених активів. За це він розраховував отримати 300 тисяч доларів.

"Пропозиція була підписана паном Джуліані, проте підпис тодішнього міністра юстиції Павла Петренка відсутній", - стверджують журналісти.

Також зазначається, що адвокат Трампа вів переговори про надання послуг колишньому генеральному прокурору України Юрію Луценку. В цьому випадку Джуліані очікував винагороди в 200 тисяч доларів. Йшлося про "українські претензії щодо стягнення грошових сум у різних фінансових установах за межами України".

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Пропозиція допомоги Луценку також є в паперовому варіанті, проте на відміну від пропозиції Мін'юсту, на ньому немає підписів і воно не на бланку фірми Джуліані.