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 Політика України, За кордоном
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Все про:Луценко (2750) Мін'юст (626) Джуліані (74)

 Джуліані пропонував свої послуги генпрокурору Луценку та українському Мін'юсту на суму 0,5 млн доларів, - The New York Times

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, вирішуючи в Києві питання з відкриттям справи проти сім'ї колишнього американського віцепрезидента Джо Байдена, намагався просувати власні бізнес-інтереси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Згідно з документами, отриманими журналістами видання, Джуліані вів листування з міністерством юстиції України про допомогу в поверненні викрадених активів. За це він розраховував отримати 300 тисяч доларів.

"Пропозиція була підписана паном Джуліані, проте підпис тодішнього міністра юстиції Павла Петренка відсутній", - стверджують журналісти.

Також зазначається, що адвокат Трампа вів переговори про надання послуг колишньому генеральному прокурору України Юрію Луценку. В цьому випадку Джуліані очікував винагороди в 200 тисяч доларів. Йшлося про "українські претензії щодо стягнення грошових сум у різних фінансових установах за межами України".

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Пропозиція допомоги Луценку також є в паперовому варіанті, проте на відміну від пропозиції Мін'юсту, на ньому немає підписів і воно не на бланку фірми Джуліані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162311
 
   
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Согласно документам, полученным журналистами издания, Джулиани вел переписку с министерством юстиции Украины о помощи в возвращении похищенных активов. За это он рассчитывал получить 300 тысяч долларов. Источник: https://censor.net.ua/n3162311
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