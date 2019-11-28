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 Політика України
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Все про:Данілов (13) РНБО (604) Донбас (13861) деокупація (338)

 РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.

Про це Данілов повідомив на засіданні Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У Раді нацбезпеки і оборони є п'ять сценаріїв, в якій спосіб ми маємо здійснити реінтеграцію Донбасу", - зазначив секретар РНБО.

Також читайте: Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов

При цьому він висловив жаль, що не може повідомити подробиці цих п'яти сценаріїв, але наголосив, що робота над ними триває.

"Я можу вам сказати, повірте, всі ці п'ять сценаріїв, вони мають бути тільки на користь нашої країни, тому я впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами. Ми обов'язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов'язково повернемо наш Крим", - додав секретар РНБО.

Данілов також підкреслив, що в РНБО аналізують не лише процеси, які відбуваються всередині країни, а й те, що відбувається ззовні, тому пропозиції Президенту готуються з урахуванням великих обсягів даних від розвідувальних органів та міжнародних партнерів, якими володіє РНБО, пише Укрінформ.

Серед першочергових завдань голова Радбезу назвав повернення полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, повернення під контроль України ділянки російсько-українського кордону, проведення виборів за українським законодавством на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Він також зазначив, що гуманітарний акцент є на сьогодні для керівництва держави пріоритетним, адже певна частина громадян України опинилась в окупації.

Читайте: Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов

"Ми маємо дати можливість перетинати лінії зіткнення, а насправді це лінія фронту, в людський спосіб… І наше завдання - зробити якнайбільше пунктів (КПВВ. – Ред.), щоб громадяни України могли вільно пересуватися", - наголосив Данілов.

Відповідаючи на запитання про можливість розведення військ по всій лінії зіткнення, секретар РНБО повідомив: "Я хочу сказати - так, ми за розведення. Але воно має бути в наших інтересах. Це розведення має гарантувати нам, що негативні наслідки від цього розведення будуть дорівнювати нулю. Якщо цього не буде, то ніякого розведення й не буде".

Він також нагадав, що є технологічні питання й українська сторона не на всіх ділянках готова робити розведення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162305
 
 
 Топ коментарі
 
...и все пять можно выразить одним фото... У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 9939
У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 6437
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А всю зелёную мразоту собрать и пожизненно интегрировать в ордло там есть?
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До сцикла сходи поки воно ще не здохло з переляку.
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перець, він і в Африці - перець.
Тільки, смаглявий. У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 9296
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первый сценарий столица москва путин президет
второй см сценарий первый
третий см сценарий первый
четвертый см сценарий первый
пятый см сценарий первый
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Правильно,сценарій у них один - ракова пухлина лугандону в тілі України на умовах пуйла,а всі розмови зе-капітулянтів просто димова завіса.
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Реалізований буде сценарій примусового переселення колаборантів в росію і звільнення територій ОРДЛО від проросійського населення! Всі шахти, заводи та фабрики на яких працює проросійське бидло, будуть закриті та евакуйовані в центральні райони України! Всі багатоповерхівки будуть розібрані, для того щоб проросійському бидлу не було де селитись! Донбас буде одноповерховим, аграрним та українським, як і 150 років тому!
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перець, намаж їм самого себе. У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 8762
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шо троляка на більше не здатна? мізків бракує, йди методичку зміни баран. РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6623
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перець, він без голови.... він - з головкою. РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 3320
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ой ти ж моя нульовочко, ой ти ж бубочка вазенінова
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Одне слово - перец. РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов - Цензор.НЕТ 4212
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А взагалі все як при овочу починає повторюватися, людей за те що були на Майдані заарештовують, за те що до Овоча в Межигір"я з"їздили, посвідчення водія відбирали, до речі Труба тоді відхначився у переслідуванні майданівців, так що пацик знає свою справу.
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Кого заарештували за те, що був на Майдані?
Назви прізвище.
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Нв вазеліновий ти наш
Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька

https://censor.net.ua/ua/news/3161063/truba_maye_rozsliduvaty_spravy_proty_sebe_oskilky_u_2014_rotsi_fabrykuvav_spravy_proty_yevromayidanu
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Кого вже заарештували?

перець
А взагалі все як при овочу починає повторюватися, людей за те що були на Майдані заарештовують,
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А всю зелёную мразоту собрать и пожизненно интегрировать в ордло там есть?
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сивоха смелый сепар - от смелый и все....
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воно - сІвухА.
велика така зелена смердюча сівуха
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Сожгите сначала ордло напалмом, а потом интегрируйте.
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а родину защищать - етот сценарий есть?
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...и все пять можно выразить одним фото... У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 9939

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Да да надо дать возможность ДРГ противника беспрепятственно проникать к нам в тыл! это же гуманитарный аспект!! ну подумаешь еще 5ток машин с солдатами подорвут за то АСПЕКТ ГУМАНИТАРНЫЙ!!
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Подкину шестой вариант- переселить всех адекватных на освобожденную территорию, и отделится от ОРДЛО рвом с крокодилами, не поддерживать никаких связей до появления у оставшихся там зачатков разума.
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Что-то я никак не могу идентифицировать наличие зачатков разума ни в Приднестровье, ни в Абхазии. А территория потеряна...
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Зачем строить новые кпвв,если уже скоро будет очищена оккупированная территория ?
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Не для того ***** туди заходило щоб потім виходити.
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Він не встиг зробити ядрьону бімбу, а то було б...
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Нафіг ваші сценарії, тут не квартал-95. Краще вибий Боді ще один зуб.
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"...есть пять сценариев..." Это ПЗДЦ! И там теперь сценаристы, артисты, гримеры, подтанцовка...
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Твої діди теж матюкалися російською? У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов - Цензор.НЕТ 9954
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діагноз цього свинособаки - ***** головного мозку))
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навіщо нам зрадники-***********?
повісити оце все лайно на шию лаптєстану, і нехай він їх кормить.
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Предлагаю климактерическую Сивуху обменять на пленных и на этом лет на.. остановить этот процесс
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Билецкий экстренно обратился к украинцам: Зеленский и "Слуги народа" решили преступным законопроектом № 2083 -д. "Осчастливить и задобрить" то есть профинансировать пенсиями террористов -боевиков и их семьи из оккупированных территорий просто из карманов украинцев. Теперь кровавые нелюди убийцы террористы оккупированной кремлём "лугандонии" радостно вопят что всё нормалёк,и что экс- клоун ...резидент свой в доску пахан. Всё правильно ведь негоже им террористам на пустой желудок убивать, пытать, грабить украинцев и уничтожать территориальную целостность и суверенитет Украинского государства. "Курс и стремление президента и команды уже давно понятен. Как можно быстрее и тише слить, распродать страну под лозунгами мира и инвестиций. Однако мы не собираемся опускать руки и отдавать государство на разрыв. 8 декабря мы заставим власть услышать украинцев", - сообщил Билецкий .
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А хто цих клоунів привів до влади? Іван Опанасович Кабиздох?
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А что он 8 декабря сделает?
На Саммите его явно не будет и уж точно он не сможет повлиять на решение Зели. А после подписания документов это как кулаками после драки...
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для лугандонів може бути лише один сценарій- бетон-кордон-колючий дріт, в`їзд в Україну лише з дозволу української влади, 10 років обов`язкової дерашизації, кримінальна відповідальність за злочини проти України і колаборантство, позбавлення виборчого права та інш громадянських прав
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По Дніпро, по Вінницю, по Рівне, по Львів та по кордон з Польщею?
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у нас есть такиииии-е приборы, но мы им вам не покажем...
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Только идиоты в Киеве этого не понимают.
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В 1941 судетские немцы и допустить не могли мысли,что Судетская область вернётся в состав Чехословакии.Через пять лет этих же немцев (не всех,примерно каждого десятого тупо убили) погрузили в товарные вагоны и депортировали на историческую родину.С собой им разрешили взять аж по 20 кило личных вещей,многие молодые женщины были изнасилованы.История поучительная,особенно для кацапов.
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у зеснбо єсть одін сценарій-здати Україну крємлю.
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Если есть 5 сценариев, это означает что они вообще не понимают что делать.
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Чудо! Свершилось судо! Ещё какое чудо! У них аж 5!!!!!!! вариантов как впихнуть невпихуемое!
Берем условия задачи:
1. на территории находятся более 80% совков, которые управляются и при любых раскладах будут управляться из кремля. Кто не знает, совковая программа пожизненная. Ни какие доводы, ни какие цифры, ни какие аргументы и факты не смогут заставить совка изменить своё мировозрение. Это абсолютно доказанный факт. Избавление от совка происходит только в последующих 2-3 поколениях при полном отстутствии программатора, функцию которого выполняет весь комплекс российских СМИ.
Ещё один доказанный факт - программированию подвержены более 90% населения. Вопрос только времени непрерывного воздействия на личность.
Процесс необратим, к сожалению. Спасти можно только будущие поколения.
2. все говорят - российские войска из Донбасса. А что делать с донецкими неоказачьими и другими незаконными донецкими военными образованиями? Это жители Украины, которые даже среди местных славятся своей античеловечностью?
3. украинцы получившие российское гражданство. Де факто, теперь Россия согласно своих законов имеет право защищать своих граждан в любой точке мира.
При амнистии орков и свободном перемещении конфликты между патриотами Украины и орками с российскими паспортами неизбежны. Агрессору ничего и делать не надо. Просто ждать когда количество конфликтов и их жертв разогреет российское общество и вуаля - казус белли готов... Тут не надо забывать о таком массово практикующемся термине как "сакральная жертва".
4. если есть особый статус у одних, то абсолютно логично, что его захотят и другие.
Естественно, никто не будет изобретать велосипед и воспользуются уже проверенными крымским и донецким сценарием. Непуганный идиот Сивоха им в помощь...
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реинтеграции????
Вы сначало определитесь ЗАЧЕМ и КОМУ он нужен.
А вот Крым дело принципа - вернуть домой в Неньку.
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Крым ждёт другой сценарий.Когда в рашке начнутся процессы развала недоимперии,Крым станет мусульманским.Возможно формально он и вернётся под украинскую юрисдикцию,но по факту он будет принадлежать мусульманам,как местным крымчакам,так и приехавшим из Кавказа,Турции,Сирии.Россиян кого вытеснят,кого нагнут пониже - будут ишачить на хозяев и обслуживать их,в борделях ,к примеру.
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не згоден.
півмільйона переселених у Крим свинособак треба буде втопити у Чорному морі, нехай їх бички з крабами поїдять
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Про Донбасс понятно:тинпу его сам пытается впихнуть в тело Украины, и ему неважно, что там хочет или не хочет Зеля (его никто не спрашивает). Но Крым? Какой у зели есть механизм для этого? Санкции, которые не работают?
Какой механизм возвращения Крыма???
Донбасс впихнут силой назад. А КРЫМ!!
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Сначала надеюлись, что ЧМ по футболу в рашке не проведут, что мост в Крым не построят, теперь, что сметут трампа.
Т. Е смели рыжего, и сразу полуостров вернулся, ага. Штаты уже не те, где их влияние? Только Рейган что то мог, и тетчер. ВСЁ.
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Думаю если бы сделали сейчас референдум то большинство проголосовало за бетонный забор от этих раковых опухолей !
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****** зеленые!вы-еще хуже соево-шароварных ушлепков.
чтобы что-то интегрировать,надо чтоб оно стало к тебе хотя-бы близким физически..
ТАМ рубль ходит
ТАМ получают пенсии и выплаты сепаратисты и коллаборанты
ТАМ все нашпиговано минами и оружием с *********
ТАМ режут головы проукраинским Людям
ТАМ живет слизь,которая и вызвала тупина и рузке мир
ТАМ много плохих туловищ,которые мы.те кто потеряли друзей и уверенность в завтрашнем дне наших детей,должны резать и жечь.
жечь и резать.

а отдельно хочу напомнить зеленым и соевым коллаборантам про ст.111.(в "мирное время")
а на войне,как вы знаете,несколько иной расклад...

мля,по-моему уже наговорил больше чем Федына и Маруся...
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Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов , тільки виконаємо вимогу пуйла "формулу штайнмаєра" і присобачимо ордло Україні. Є 5 варіантів, як розвести хАхляцьких лохів
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