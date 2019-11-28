 РНБО має п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу, - Данілов

Про це Данілов повідомив на засіданні Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У Раді нацбезпеки і оборони є п'ять сценаріїв, в якій спосіб ми маємо здійснити реінтеграцію Донбасу", - зазначив секретар РНБО.
При цьому він висловив жаль, що не може повідомити подробиці цих п'яти сценаріїв, але наголосив, що робота над ними триває.
"Я можу вам сказати, повірте, всі ці п'ять сценаріїв, вони мають бути тільки на користь нашої країни, тому я впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами. Ми обов'язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов'язково повернемо наш Крим", - додав секретар РНБО.
Данілов також підкреслив, що в РНБО аналізують не лише процеси, які відбуваються всередині країни, а й те, що відбувається ззовні, тому пропозиції Президенту готуються з урахуванням великих обсягів даних від розвідувальних органів та міжнародних партнерів, якими володіє РНБО, пише Укрінформ.
Серед першочергових завдань голова Радбезу назвав повернення полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, повернення під контроль України ділянки російсько-українського кордону, проведення виборів за українським законодавством на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.
Він також зазначив, що гуманітарний акцент є на сьогодні для керівництва держави пріоритетним, адже певна частина громадян України опинилась в окупації.
"Ми маємо дати можливість перетинати лінії зіткнення, а насправді це лінія фронту, в людський спосіб… І наше завдання - зробити якнайбільше пунктів (КПВВ. – Ред.), щоб громадяни України могли вільно пересуватися", - наголосив Данілов.
Відповідаючи на запитання про можливість розведення військ по всій лінії зіткнення, секретар РНБО повідомив: "Я хочу сказати - так, ми за розведення. Але воно має бути в наших інтересах. Це розведення має гарантувати нам, що негативні наслідки від цього розведення будуть дорівнювати нулю. Якщо цього не буде, то ніякого розведення й не буде".
Він також нагадав, що є технологічні питання й українська сторона не на всіх ділянках готова робити розведення.
Тільки, смаглявий.
второй см сценарий первый
третий см сценарий первый
четвертый см сценарий первый
пятый см сценарий первый
Назви прізвище.
Труба має розслідувати справи проти себе, оскільки у 2014 році фабрикував справи проти Євромайдану, - Худецька
https://censor.net.ua/ua/news/3161063/truba_maye_rozsliduvaty_spravy_proty_sebe_oskilky_u_2014_rotsi_fabrykuvav_spravy_proty_yevromayidanu
перець
А взагалі все як при овочу починає повторюватися, людей за те що були на Майдані заарештовують,
велика така зелена смердюча сівуха
АЖ ПЯТЬ!
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повісити оце все лайно на шию лаптєстану, і нехай він їх кормить.
На Саммите его явно не будет и уж точно он не сможет повлиять на решение Зели. А после подписания документов это как кулаками после драки...
жгите...
Берем условия задачи:
1. на территории находятся более 80% совков, которые управляются и при любых раскладах будут управляться из кремля. Кто не знает, совковая программа пожизненная. Ни какие доводы, ни какие цифры, ни какие аргументы и факты не смогут заставить совка изменить своё мировозрение. Это абсолютно доказанный факт. Избавление от совка происходит только в последующих 2-3 поколениях при полном отстутствии программатора, функцию которого выполняет весь комплекс российских СМИ.
Ещё один доказанный факт - программированию подвержены более 90% населения. Вопрос только времени непрерывного воздействия на личность.
Процесс необратим, к сожалению. Спасти можно только будущие поколения.
2. все говорят - российские войска из Донбасса. А что делать с донецкими неоказачьими и другими незаконными донецкими военными образованиями? Это жители Украины, которые даже среди местных славятся своей античеловечностью?
3. украинцы получившие российское гражданство. Де факто, теперь Россия согласно своих законов имеет право защищать своих граждан в любой точке мира.
При амнистии орков и свободном перемещении конфликты между патриотами Украины и орками с российскими паспортами неизбежны. Агрессору ничего и делать не надо. Просто ждать когда количество конфликтов и их жертв разогреет российское общество и вуаля - казус белли готов... Тут не надо забывать о таком массово практикующемся термине как "сакральная жертва".
4. если есть особый статус у одних, то абсолютно логично, что его захотят и другие.
Естественно, никто не будет изобретать велосипед и воспользуются уже проверенными крымским и донецким сценарием. Непуганный идиот Сивоха им в помощь...
Вы сначало определитесь ЗАЧЕМ и КОМУ он нужен.
А вот Крым дело принципа - вернуть домой в Неньку.
півмільйона переселених у Крим свинособак треба буде втопити у Чорному морі, нехай їх бички з крабами поїдять
Какой механизм возвращения Крыма???
Донбасс впихнут силой назад. А КРЫМ!!
Т. Е смели рыжего, и сразу полуостров вернулся, ага. Штаты уже не те, где их влияние? Только Рейган что то мог, и тетчер. ВСЁ.
чтобы что-то интегрировать,надо чтоб оно стало к тебе хотя-бы близким физически..
ТАМ рубль ходит
ТАМ получают пенсии и выплаты сепаратисты и коллаборанты
ТАМ все нашпиговано минами и оружием с *********
ТАМ режут головы проукраинским Людям
ТАМ живет слизь,которая и вызвала тупина и рузке мир
ТАМ много плохих туловищ,которые мы.те кто потеряли друзей и уверенность в завтрашнем дне наших детей,должны резать и жечь.
жечь и резать.
а отдельно хочу напомнить зеленым и соевым коллаборантам про ст.111.(в "мирное время")
а на войне,как вы знаете,несколько иной расклад...
мля,по-моему уже наговорил больше чем Федына и Маруся...