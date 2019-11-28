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 Політика України
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Все про:опитування (436) земельна реформа (102) КМІС (67) ринок землі (38)

 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС

Ухвалення Верховною Радою України закону про ринок землі в першому читанні підтримують 29% опитаних громадян, не підтримують - 64%.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в кінці листопада Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, ухвалення Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

"Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% - "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні", - йдеться в дослідженні .

Учасники дослідження дали такі оцінки позиціям та голосуванню партій в парламенті щодо продажу землі: 20% схвалили голосування "Слуги народу", 39% - не схвалили (баланс -19%); 23% схвалили голосування "Опозиційної платформи – За життя", 24% - не схвалили (баланс -1%); 25% схвалили голосування "Батьківщини", 23% - не схвалили (баланс +2%); 15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% - не схвалили (баланс -13%); 15% схвалили голосування "Голосу", 22% - не схвалили.

"У разі якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення відповідного референдуму, про який говорив президент Зеленський, то на думку 43% відповідальність за це буде на Верховній Раді; на думку 17% - на Кабінеті Міністрів; на думку 51% - на президенті Зеленському; на думку 10% - на Конституційному суді; на думку 14% - на партії "Слуга народу"; на думку 14% - на правоохоронних органах (Генпрокуратура, МВС); на думку 10% - на Верховному суді", - йдеться в дослідженні.

Читайте також: Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС 01
59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС 02

З 22 по 25 листопада КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162303
 
 
 Топ коментарі
 
А 75 % украинцев за снятие неприкосновенности с парашенко ))
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Так тож 59% украинцев, а порешают все три еврея.
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Осталось ещё землю и стратегические предприя тия украсть...Ну что в 90-ые за фантики не украли.
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Обламалась головна реформа Зеленського, прийдеться таки працювати!
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Какую землю? 80% земли - частная собственность. Пойди опохмелись.
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А 75 % украинцев за снятие неприкосновенности с парашенко ))
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думал бога за бороду схватил, когда у власти был. 59% украинцев против продажи земли сельскохозяйственного назначения, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7288
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Не заговорюй зуби. На землю навіть в остонньго злодія який був при владі рука не піднялася. 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1957
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Ну от влада їх буде так само слухати, як і у випадку з продажем с/г землі...

А ще 99,9% українців за зниження вартості комуналки... Їх слухатимуть?
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Так тож 59% украинцев, а порешают все три еврея.
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Для зебілів мало б бути очевидно, що думка трьох персонажів для цієї влади переважають думку більшості населення. Але я навіть тут не впевнений, що зебіли прозріють.
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Нееее, семиты, украинцы не против продажи земли - украинцы против циничного дерибана земли картавыми клоунами
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"Все смешалось в доме Обломовых - кони, люди..." (с)
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чуваки, дискуссия должна быть подготовленной, шобы не оказаться лохом...
1. Смешивалось всё в доме Облонских. У Стивы там смешалось. Это - простая Каренина из-под глыбы - матерого человечища. У Облонских.
А кони-люди - это уже смешивалось у Лермонтова.
Чуваки, ну вы ж не клоуны... думай...пля..те, прежде чем сострить. Иначе - 95 квартал. Даже, я бы сказал, 73-й...
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Когнитивный диссонанс - ЗЕленые сами не понимают чего хотят.
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Я категорично проти продажу землі. Напродавались вже.Голі і босі!
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твоё "против" до заднего места, земля с.х. назначения давно покупается и продаётся.
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якщо зараз дозволимо зеленій сарані продаж землі і прийняття особл статусу лугандонії, то Україні кінець
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Чтоб ты знал партия ПЕС и Петя тоже за продажу земли.
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У цих 59% взагалі є якісь права предявляти претензії чи висловлювати думку по цьому питанню?! Це опитуванні серед власників земель? Чи серед гарадскій безпритульних?
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В основному серед тих, хто про село з телевізора чув.
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Все дуже просто, в законі про ринок землі потрібно зазначити два показники - максимальний розмір земель у власності на одну особу 1000 Га і вказати, що ціна за 1 Га не може бути меншою ніж 3000 долларів, можна євро. Більшою ради Бога. меншою Ні! Все питання закрите.
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А має бути!!! І все ніяких проблем. Всі будуть у виграші. Крім бариг, які хочуть за безцінь використовувати землю і з часом за безціть таки її прихватизувати у затурканих та загнаних. так як це зробили з заводами та фабриками в 90-ті. А народ у нас ох і дебільний! Страх господній!
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Ну мої родичі в селі проти продажу, паї в них є, вони не агромагнати і чужі паї не орендують.
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Твої родичі проти?! То нехай не продають! Їх що хтось заставляє це робити? Не хочуть продавати, то просто з часом заберуть, як в тих хто не ефективно використовує свої наділи і зажинуть в комуну, де вони себе "реалізують".... Які ж в нас люди дебіли...!
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Хай спочатку упорядкують кадастр, створять с/г банк державний і випишуть закон нормально...

Бо норма в одні руки в тому законі в рази більша, ніж у Польщі чи Франції!

Народ ж проти саме через побоювання, що буде як з приватизацією в 90-х...
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Читай вище, що я пропоную. Кадастр упорядкують тоді, коли люди прийдуть з договором купівлі-продажу на реестрацію угоди. А до того часу їм це не вигідно. Їм вигідно мутити воду.
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Твої родичі - тупе сільське бидло. Я таке тупе бидло бачу щодня .
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Конституція України
Стаття 13.
Земля, її надра....є об'єктами права власності Українського народу.
Разговор не о продаже, а о том, кто СКУПИТ! Это понятно, кретиноид? Если так волнуемся за несчастных пайщиков, пусть купит Государство в земельный банк.
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То нехай купить дебіл ти!!! Я ж сказав мінімальна ціна 3000 долларів і купуй! Чи государство чи не государство. Ти біжи цю статтю коломойському чи ахметову покажи і "проголосуй" там у них, що гез та копалини, які видобувають вони з надр і тобі теж належать, тож без тебе воно нічого не мають робити. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТ, ти чув про такий термін?! Баран. Що про це законодавство та Конституція пише?!
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Я готовий продати свою землю. Всі 20 Га. По 100 000 долл за гектар. Нехай держава в мене їх викупляє в Банк. До речі, державний Земельний банк існує. 700 000 Га землі. Фінансовий результат за 2018-й рік - мінус 1,1 млрд. грн.
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Ну, то правильно. Які питання? Головне, щоб не менше 3000 за Га. І на морду не більше 1000 га.
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Ты дураком родился или брал уроки? Еще раз для быдла-"Разговор не о продаже, а о том, кто СКУПИТ! " После распаевки, валовый сбор зерновых был 28 млн т, не хватало даже на собственное потребление. Сегодня продаем 42 млн т, а вал 65 млн. Плюс закрыли по птице, овощам, поднимается животноводство. Это благодаря только арендаторам. Кугутская мразь, чернь колхозная, которой земля упала с неба, палец о палец не ударила за 30 лет, а все достижения-фермеры. Спроси мудило их мнение!
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Моя семья сдает в аренду свою землю . Судьба фермера меня абсолютно не колышит. Через два года кончается срок аренды.Или сами будем обрабатывать или другому отдадим или продадим. А фермер как хочет .Пусть грузчиком идёт работать.
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А с чего ты подумал, что она "твоя"? Может она моя! Что бы обрабатывать, нужно руки не из жопы иметь, а сегодня еще Джон Дир, и хотя бы пару Белорусов. В добавок хранилище, технические постройки, станцию. Тебе дураку надо будет продать все что есть, но хватит только на прицепное оборудование б/у. Фермер пусть идет грузчиком прямо сегодня, а ты не скули, что хлеб по 50, куры по 500, а колбаса куриная 1000. Ок?
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Потому как есть документ , где чётко написано - "приватна власність". Более 20 Га. По поводу фермера.Свято место пусто не бывает. У нас в селе огороды по 5 соток сеют - выгодно. Я на земле уже 27 лет работаю. Правда в овощеводстве. Если я умею вірастить огурец или купусту, то вырастить пшеницу тоже сумею. Там не велика хитрость. Были бы бабки.
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У тебя наверное и ваучер был в 1996, и кусок приватной властности на заводе. Как с ней дела? А у меня "приватна власність" в АРК. Вот думаю переоформить на документы оккупанта или нет. Что посоветуешь?
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Какое отношение имеет ваучер к моей земле? Землю я сегодня могу отдать в аоенду на 49-ть лет по 25 тыс за Га. В дом принесут. Это реальность. А судьба твоей земли в АРК меня не интересует.
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Кстати когда будет возможность легально продавать землю, банки смогут кредиты выдавать под залог этой земли, и проценты там будут не очень высокие, так как есть ликвидный залог. Так что бабки будут. К тому же вовсе не обязательно закупаться техникой, ее можно просто нанимать.
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76% украинцев за снятие моратория с продажи земли с.х. назначения.
59% украинцев против продажи земли с.х. назначения.
80% украинцев за европейскую интеграцию
75 % украинцев против европейской модели права.

Какой смысл в этих "опросах"?
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ТОМУ ЩО МАЮТЬ САМОПОВАГУ! ЯК ПОЛЬЩА (НА ВІДМІНУ ВІД …) ЗАХИЩАЄ СВІЙ РИНОК ЗЕМЛІ
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!

Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
Ну, що ... ЗЕ!

Przemysław Lis-Markiewicz Profil Prywatny
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Дебілізм. А якщо ціну за ділянку дають більшу ніж держава?
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А що в Україні?

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А що в Украине? Закон подписан? Ты его читал? Чего кукурикаешь?
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" ... запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення підтримують лише 19% опитаних, 73% респондентів - проти цієї ініціативи, 8% - не визначилися." З якого це переляку стало менше? І як це вплине на ВЖЕ проголосоване узеленськими слугами рішення?
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Чьей земли ? 80% земель с/х назначения - частная собственность. какое дело украинцам до частной собственности?
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а что опять мудрому нариду не так..?
Заспокойтесь....- доверьтесь своему Гетману.... 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2041

59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3721
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Ситуация такая: жители городов, которые не имеют в собственности с/х землю, против того, чтобы селяне, которые имеют с/х землю в своей частной собственности, могли продавать ее 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3382
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"Підтримка боротьби за приватну власність хлібороба на землю проти колгоспу (тобто органічно пов'язувати боротьбу сьогоднішнього дня з завтрішнім, здійсненим в українській державі, образом усього життя)- це повсякчас суттєве завдання."

С.Бандера, "Перспективи Української Революції"
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А эти 64% являются собственниками паев или знают, что половина паев уже давным давно продано под видом завещаний и фиктивных долгов или здачу в аренду на 50 лет с правом выкупа? А я знаю, что подавляющее большинство владельцев паев за рынок земли но продавать ее не собираются так как рынок поднимет цену на землю и это плюс к арендной плате за нее так как по закону арендатор должен платить не менее 10% от ее стоимости, а не два мешка кукурузы в год. Теперь второе, а с чего это эти 64% думают, что люди сразу кинутся ее продавать? Ведь принудительной продажи нет и не будет. Неужели они считают, что владельцы паев такие тупые, что сразу кинутся ее продавать, а не передавать наследникам? Ну конечно найдутся те кто захочет продать но думаю кто хотел тот уже давным давно продал...
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Всё по делу. У моей семьи - 20 Га пашни. Продавать не собираемся.
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А смысл ее продавать, если через пару лет она будет в несколько раз дороже. Лучше наоборот - прикупить, если будет такая возможность.
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Некоторые прикупили. 1 Га у нас стоит 25 000 гривен. Типа оформляется аренда на 49-ть лет.
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Вот только такой договор можно в суде оспорить. И тогда можно будет остаться и без земли и без денег. Право собственности в этом плане надежней будет.
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Более того, когда земля существенно поднимется в цене, у тех кто по 25 тыс.грн. позаключали договора аренды, наверняка появится желание продать ее еще раз. И наверняка найдется куча юридических контор, которые помогут им это сделать, за долю малую от цены продажи.
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Ну так и я же об этом. А то тут развели истерию... Истерят в первую очередь эти же сами ХВермеры которые боятся повышения стоимости земли, так как придется не мешок или два кукурузы платить, а реальные деньги с которыми ХВермеры точно так же как и барыги не хотят людям зарплаты нормальные платить.
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59% украинцев против..

Да плевали слуги народа на мнение народа!
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А кто тебе сказал, что 59% против? Нарисовать можно что угодно. И все мы знаем откуда такие цифры...
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Хозяева не должны переживать если их вороватый слуга хочет продать их фамильные драгоценности.А еще пусть сыграют в русскую рулетку,-игорный бизнес как ни как.
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опят сбрехали что будут советоваться с нарідом. о каком народовластии они тогда все время говорят...
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О чем нужно советоваться? 80% земель - частная собственность. ЧТо нужно спросить у людей?
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прочитай статью, там где про референдум...
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Ещё раз. Вся земля, фактически, частная собственность. Что нужно спрашивать у людей на референдуме? Какой вопрос ставить? Проводите референдум по 7 млн Га гос.земель. Судьба этой земли мне не интересна.
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А на цей раз "нє_прАкатіт" таке: ...вийдітє на уліцу і спрасітє у ста чєлавєк атнасітєльно продажи зємлі... (с)
Так можна лише щодо Пашинського? Так, блаЗЄнські виродки?
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Насрать на "мнение народа".
Если делать что хочет биомасса, то надо коммуналку и газ сделать бесплатными, всех богатых ограбить и расстрелять, пенсии по 4000 долл. и пенсионный возраст снизить до 30 лет и т.п.
Задача власти - делать так как надо для экономики, а не так как "хочет народ".
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Чому вирішують ті ,в кого тієї землі ніколи не було нема і не буде, а не ті в кого є паї? Це те ж саме що в безхатьків питати про продаж квартир. 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6410
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Бо у нас в країні демократія. А чому ви тут пишете, якщо самі не хочете на ній працювати?
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Якщо у нас демократія то чому б на референдумі не визначати чи можна продавати свою власність ахмєтову ,фірташу,порошенку,пінчуку ,мертвечуку і тд.? І тоді побачим демократію. 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8432
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Это как раз те 59 у которых земли нет и не будет из за их лени.
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А може через те що, їм не дали можливості отримати свою землю?
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Показово що, тільки одна партія має більше схвальних відгуків ніж негативних, але більшості з присутніх вона не подобається.
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За ринок землі виступають ті, хто не хоче на ній працювати але мріє нажитися.
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Дебилам землю нельзя давать, засрут также как свои села засрали. Землю нужно дать эффективным западным фермерам, хоть села из жопы вытянут.
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