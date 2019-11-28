 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в кінці листопада Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

За даними соціологів, ухвалення Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.

"Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% - "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні", - йдеться в дослідженні .

Учасники дослідження дали такі оцінки позиціям та голосуванню партій в парламенті щодо продажу землі: 20% схвалили голосування "Слуги народу", 39% - не схвалили (баланс -19%); 23% схвалили голосування "Опозиційної платформи – За життя", 24% - не схвалили (баланс -1%); 25% схвалили голосування "Батьківщини", 23% - не схвалили (баланс +2%); 15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% - не схвалили (баланс -13%); 15% схвалили голосування "Голосу", 22% - не схвалили.

"У разі якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення відповідного референдуму, про який говорив президент Зеленський, то на думку 43% відповідальність за це буде на Верховній Раді; на думку 17% - на Кабінеті Міністрів; на думку 51% - на президенті Зеленському; на думку 10% - на Конституційному суді; на думку 14% - на партії "Слуга народу"; на думку 14% - на правоохоронних органах (Генпрокуратура, МВС); на думку 10% - на Верховному суді", - йдеться в дослідженні.

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З 22 по 25 листопада КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.