 59% українців проти продажу землі сільськогосподарського призначення, - опитування КМІС

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного в кінці листопада Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
За даними соціологів, ухвалення Радою закону про ринок землі в першому читанні підтримали 29% опитаних, не підтримали вдвічі більше респондентів - 64%.
"Якби всеукраїнський референдум про продаж землі сільськогосподарського призначення проходив найближчої неділі, 22% українців проголосували б на референдумі "за" ринок землі, 59% - "проти", ще 14% не брали б участі в голосуванні", - йдеться в дослідженні .
Учасники дослідження дали такі оцінки позиціям та голосуванню партій в парламенті щодо продажу землі: 20% схвалили голосування "Слуги народу", 39% - не схвалили (баланс -19%); 23% схвалили голосування "Опозиційної платформи – За життя", 24% - не схвалили (баланс -1%); 25% схвалили голосування "Батьківщини", 23% - не схвалили (баланс +2%); 15% схвалили голосування "Європейської солідарності", 28% - не схвалили (баланс -13%); 15% схвалили голосування "Голосу", 22% - не схвалили.
"У разі якщо іноземці зможуть купувати землю в Україні до проведення відповідного референдуму, про який говорив президент Зеленський, то на думку 43% відповідальність за це буде на Верховній Раді; на думку 17% - на Кабінеті Міністрів; на думку 51% - на президенті Зеленському; на думку 10% - на Конституційному суді; на думку 14% - на партії "Слуга народу"; на думку 14% - на правоохоронних органах (Генпрокуратура, МВС); на думку 10% - на Верховному суді", - йдеться в дослідженні.
З 22 по 25 листопада КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.
А ще 99,9% українців за зниження вартості комуналки... Їх слухатимуть?
Более 80% украинцев доверяют Зеленскому, - опрос КМИС
1. Смешивалось всё в доме Облонских. У Стивы там смешалось. Это - простая Каренина из-под глыбы - матерого человечища. У Облонских.
А кони-люди - это уже смешивалось у Лермонтова.
Чуваки, ну вы ж не клоуны... думай...пля..те, прежде чем сострить. Иначе - 95 квартал. Даже, я бы сказал, 73-й...
Бо норма в одні руки в тому законі в рази більша, ніж у Польщі чи Франції!
Народ ж проти саме через побоювання, що буде як з приватизацією в 90-х...
Стаття 13.
Земля, її надра....є об'єктами права власності Українського народу.
Разговор не о продаже, а о том, кто СКУПИТ! Это понятно, кретиноид? Если так волнуемся за несчастных пайщиков, пусть купит Государство в земельный банк.
59% украинцев против продажи земли с.х. назначения.
80% украинцев за европейскую интеграцию
75 % украинцев против европейской модели права.
Какой смысл в этих "опросах"?
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!
Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
Ну, що ... ЗЕ!
Przemysław Lis-Markiewicz Profil Prywatny
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А що в Украине? Закон подписан? Ты его читал? Чего кукурикаешь?
Заспокойтесь....- доверьтесь своему Гетману....
С.Бандера, "Перспективи Української Революції"
Да плевали слуги народа на мнение народа!
Так можна лише щодо Пашинського? Так, блаЗЄнські виродки?
Если делать что хочет биомасса, то надо коммуналку и газ сделать бесплатными, всех богатых ограбить и расстрелять, пенсии по 4000 долл. и пенсионный возраст снизить до 30 лет и т.п.
Задача власти - делать так как надо для экономики, а не так как "хочет народ".