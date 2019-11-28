EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1353  26
Все про:дороги (808) ремонт (558) Криклій (46)

 Ямковий ремонт доріг плануємо прибрати вже в 2020 році, - Криклій

Міністерство інфраструктури планує відмовитися від ямкового ремонту українських доріг уже з 2020 року.

Про це Владислав Криклій розповів в інтерв'ю УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо дотримуватися ідеї "Укравтодору" з 2020 року відмовитися від ямкових ремонтів", - сказав він.

Водночас Криклій зазначив, що "Укравтодор" почав відмовлятися від цієї ідеї ще за колишнього керівника відомства Славоміра Новака.

"Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - сказав він.

Також читайте: Перші платні дороги в Україні можуть з'явитися через 3-4 роки, - глава "Укравтодору" Кубраков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162302
 
   
 Топ коментарі
 
то есть латать не будут вообще!) СТО ликуют!
 показати весь коментар
 
Кхм... в Европе ямочные ремонты есть, а Украина видимо богаче...
 показати весь коментар
 
Да в 2020 году люди планируют уже вас убрать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
то есть латать не будут вообще!) СТО ликуют!
 показати весь коментар
 
 
И правильно, на ямочном ремонте сотни лярдов за все годы спустили в сортир и по карманам
 показати весь коментар
 
Дядя. Открываем программу президента Януковича 2010 и ПР 2012. Буква в букву! И это тоже там было. Настолько тупые, что не хватает даже на креатив, перелизывают у папиредников. Страшно другое- быдло хавает, воспринимает как прорыв, а память как у рыбки гуппи, 2 минуты.
 показати весь коментар
 
 
ямочный ремонт после русских танков неефективен))
 показати весь коментар
 
Да в 2020 году люди планируют уже вас убрать.
 показати весь коментар
 
 
Легко и беззаботно, ведь ему теперь даже нет необходимости хоть какие-то заплатки на дорогу ставить.
 показати весь коментар
 
Ямочный? - интересно.
а бровочный кода, планюки?
 показати весь коментар
 
Паперєднік Гнойсман теж давав такі обіцянки-цяцянки. Нічого не змінилося.
 показати весь коментар
 
...походу, пора переходить на всесезонку... Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий - Цензор.НЕТ 8248 Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий - Цензор.НЕТ 4642
Ямочный ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году, - Криклий - Цензор.НЕТ 1200
 показати весь коментар
 
 
Как только пенсии днр и лнр выплатим, так сразу на оставшиеся деньги построим европейские дороги и уберем ямочный ремонт ... ( Там на восстановление Донбасса, который ху#ло хочет на своих условиях вернуть в Украину , нужно будет 120 млрд дол ... Только интересно, за чей счёт это все будет происходить? Землю продадим? )
 показати весь коментар
 
 
Оцыфруют наверное. Теперь дороги будут только в смартфоне.
 показати весь коментар
 
 
а типа всю дорогу ремонтнуть никому в зеленую башку такая мысль не залетала не?
гравием ямы засыпать неаккуратно и не все - ето ямочный ремонт?
 показати весь коментар
 
ну фсё! не дождалась дорога на Никополь (из Днепра) никакого (от слова - ваще!) ремонта...
а там же даже не ямы...а кратеры или отбомбились ночью (не дай Боже!)
а обещали ж ведь...хотя бы подлатать.. даже рвов "хрумалкой" кое-где нарыли...
капец!
любой дождь и диску пи... привет!
 показати весь коментар
 
Кхм... в Европе ямочные ремонты есть, а Украина видимо богаче...
 показати весь коментар
 
 
100%. А такие высказывания только подчеткивают правильность слов Каломойского-дебилы!
 показати весь коментар
 
"Стоять, Зорька!!!" "Блазень", с 1 ноября сего года "приказал быть" европейским дорогам в Украине... При чём здесь "ямочный ремонт"?
 показати весь коментар
 
 
А делать ямочный ремонт по технологии не пробовали? У немцев получается.
 показати весь коментар
 
 
Укравтодор нужно либо ликвидировать, либо разделить на много однотипных компаний и позволить им конкурировать между собой.
 показати весь коментар
 
отетого бреда я не понимаю. очень часто на вполне новой дороге появляются отдельные выбоины. заделать их - и дорога опять в идеальном состоянии. Для примера - трасса Киев-Пирятин-Харьков, после прошлой зимы местами появились ямки, заделали - и трасса опять идеальная. Теперь они их не будут заделывать? или из-за одной ямки менять все покрытие?? не понимаю.
 показати весь коментар
 
"...ремонт дорог планируем убрать уже в 2020 году"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору