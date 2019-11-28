 Ямковий ремонт доріг плануємо прибрати вже в 2020 році, - Криклій

Про це Владислав Криклій розповів в інтерв'ю УНІАН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо дотримуватися ідеї "Укравтодору" з 2020 року відмовитися від ямкових ремонтів", - сказав він.

Водночас Криклій зазначив, що "Укравтодор" почав відмовлятися від цієї ідеї ще за колишнього керівника відомства Славоміра Новака.

"Вони зрозуміли, що не дуже готові. З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована", - сказав він.

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