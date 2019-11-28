 "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО

Про це Звіробій заявив в ефірі каналу Newsone, передає Цензор.НЕТ.
"Зброю (вилучили. – Ред.). Вона зареєстрована. Зброя не була вказана - як цей лист називається? - в ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони забрали мою зброю. Кажуть, забрали бо прострочена, але це не їхня справа взагалі. Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою Десантно-штурмових військ забрали. Там, між іншим, номер начальника розвідки. Тож якщо йому буде хтось дивний дзвонити - нехай не дивується", - розповіла Звіробій.
"Я там бачила підпис Труби, а перед цим я бачила записи з його кабінету, я вважаю, що цю людину треба не звільнити - її треба посадити. Це не в мене має проходити обшук, а в нього. Це виключно політичне переслідування", - заявила волонтерка.
За словами адвоката, у Звіробій забрали дві рушниці.
За словами Звіробій, у блокноті й телефоні немає "абсолютно нічого" з того, в чому її звинувачують, тому вона спокійно віддала ці речі.
Вона також додала, що на обшук приїхали три автобуси спецпризначенців "Альфа".
28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.
"...на обшук приїхали три автобуси спецпризначенців "Альфа ..."
Куди йдуть народні гроші, ..... ... твою мать
"Чесні" зе-організми, нічого не скажеш. Але звинувачують інших у брехні.
Тримайтеся, пані.
Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго.
Кто не знает, ментальность Кривбасса очень сходна с ментальностью Донбасса
***** опять себе подобрал удобное ничтожество и опять из оного из самых пролетарских регионов страны.
В творчестве Зеленского вы не найдете ни одного ролика, где бы он глумился над русскоязычными жителями крупных городов юговостока, зато найдете тысячи роликов про укриноязычных жителей сел юговостока и западной Украины, изображающих их отсталым быдлом.
Как западная Украина могла проголосовать за этого ватника, для меня загадка.
У Зеленского практически нет роликов глума над россией, зато полно роликов глума над Украиной, а особенно над теми людьми, кто пытается защищать именно украинские интересы.
В своих давних роликах, он даже восхвалял россию, а запад высмеивал.
Юмор это очень мощное оружие пропаганды и в ссср это хорошо знали. Плохо, что в нашей стране, те кто должен был этим заниматься забивали на это и как результат, зеленая гнида 15 лет через юмор промывала на центральных телеканалах мозги украинцам и вот сейчас эта промывка дала свои результаты - когда мы уверенно выходили из под влияния россии, быд задействован "зе-последний пророссийский шанс", обдурив миллионы предварительно хорошо обработанных подросших дурачков.
Тоталітаризм тут не потрібен, але "оксамитовий авторитаризм" все ж таки пвною мірою треба було встановити. Маю на увазі те, що з відвертими ворогами України треба було жорстко.
ПОЭТОМУ МАЕМО ТЕ, ШО МАЕМО...
А Коломойский и ЗЕленка - ватные ублюдки, которые других методов, кроме шантажа и запугивания, не знают. ЗЕ так вобще зажопное чмо из депрессивного региона, которое живет по понятиям и ботает по фене.
Это Зеленского, кстати, очень роднит и сближает с Яныком - абсолютная зависимость от хозяина, липовое образование, абсолютно бандитские методы, полное отсутствие мозгов, трусость.
но трактовать как.... но через трубу....
Петя дал Коломойскому сбежать вместо того, чтобы дать ему возможность с честью уйти их жизни, выпрыгнув в окно несколько рал или зарубившись топором в спину. Теперь вот имеем.
28.11.2019 г
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
З кацапами хоч зрозуміло - вони рабидло за своїм ДНК-кодом.
Але коли твої співвітчизники-малороси такі плазуни - оце дійсно ГНИДКО.
А я смотрю -- таких упоротых на ЦЕНЗОРе вроде меньше стало... Летом -- после выборов и до "великих свершений" -- вообще противно было сюда заходить и читать форум. А сейчас ничего -- выровнялось, а то и "наши сверху"
.....
Ну все волонтерка с блокнотом задержана, теперь ЗеМоничка может спать спокойно, ему уже не нужно просыпаться и ложится под залп батарей.
Вас, червоних упирів, наш народ прокляв навіки.
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання - а тепер покажіть в її словах таку реальну погрозу, якої слід побоюватись.
"хабалка и матерщинница"....
Чем мне нравятся наши ватные экземпляры, так это самокритикой
Чоловік тим часом буде десь відновлювати Дамбас як співучасник антипреЗЕдентської змови, а дітей вилучать - і до спецпритулку, а потім на розмінування того ж Бамбасу (бо з сім'ї ворогів преЗЕдента).
(бо для мешканця України борошна для очей таке читати, що я написав )
Да, и еще одно. Если у кого-то есть иллюзии, что вот сейчас Майдан, вот сейчас "эгрегор народа проснется" (где-то видела и такое), то такие иллюзии лучше пока отложить. Ничего не проснется, не у кого просыпаться.
14 октября показало, что базы для протестов нет, что желающих выйти а) мало, б) власть своими управляемыми "националистами" даже эту малость легко превращает в картинку "Марш ультра-правых против мира".
Более того. Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей ни девшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было не откуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное это белое, а белое это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
Светлана Самборска
Кримінальний Кодекс України, ст. 129 "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання - а тепер покажіть в словах дівчат ПРЯМУ погрозу, яку вони ще й можуть реально виконати.
Влаштують йому приліт снаряда з окупованої території? Серйозно? Проберуться на ворожий бік і звідти прицільно встрелять?
Чисто теоретично це можуть зробити Зорян і Шкіряк, але Федина та Звіробій - не елітний спецназ і не ДРГ.
А "обережно, на передовій може прилетіти снарядом з ворожого стовбура" - це якщо навіть погроза, то у завуальованій формі - а з "переносними значеннями" закон справи не має.
Молодцы. Надеюсь барыга и фЕдина пойдут следом.
ГБР (та расшифровывайте как хотите) быстренько слепило дело в отношении Sofiya Fedyna и передало всю эту макулатуру в Генеральную прокуратуру. Дескать, покушалась мерзавка в мыслях своих и немного словах на життя главного своего Слуги.
Нет, нет… Когда человек, удивительным образом похожий на нашего Буншу, с экрана телевизора поливал из двух автоматов зал Верховной Рады, - это была просто шутка. Такой ход сценариста.
Вы, главное, не перепутайте. София типа по-настоящему грозилась, а то было понарошку.
И даже бабушкин кудрявый газовщик, мечтавший пустить газ в помещение, где в то время находилось несколько тысяч людей, то ведь тоже была шутка такая. Чего не 3,14данешь в шутейском постике.
И факт того, что в опубликованных материалах прослушки, где человек с голосом, очень похожим на главу ГБР, за условный бублик делает стойку перед высокими чиновниками, тем самым нарушая сантиметров десять всяких законов, никого вообще не интересует.
Да оно и понятно, не будет же ГБР расследовать самих себя. А то… тьфу, тьфу, тьфу… мало ли, что может нарасследоваться.Алексей Петров