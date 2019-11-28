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Все про:обшук (814) Звіробій Маруся (1)

 "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук. ВIДЕО

Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) назвала обшук ДБР, який провели в неї вранці 28 листопада, політичним переслідуванням. Також вона повідомила, що силовики вилучили в неї зброю.

Про це Звіробій заявив в ефірі каналу Newsone, передає Цензор.НЕТ.

"Зброю (вилучили. – Ред.). Вона зареєстрована. Зброя не була вказана - як цей лист називається? - в ухвалі не було вказано, що вони мають забрати мою зброю, але вони забрали мою зброю. Кажуть, забрали бо прострочена, але це не їхня справа взагалі. Телефон забрали, зброю забрали. Блокнот з емблемою Десантно-штурмових військ забрали. Там, між іншим, номер начальника розвідки. Тож якщо йому буде хтось дивний дзвонити - нехай не дивується", - розповіла Звіробій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР

"Я там бачила підпис Труби, а перед цим я бачила записи з його кабінету, я вважаю, що цю людину треба не звільнити - її треба посадити. Це не в мене має проходити обшук, а в нього. Це виключно політичне переслідування", - заявила волонтерка.

За словами адвоката, у Звіробій забрали дві рушниці.

За словами Звіробій, у блокноті й телефоні немає "абсолютно нічого" з того, в чому її звинувачують, тому вона спокійно віддала ці речі.

Вона також додала, що на обшук приїхали три автобуси спецпризначенців "Альфа".

28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162300
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы идут по пути рыгов.
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 2 ч.2 часа назад

"Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске - Цензор.НЕТ 5727

Вони думали, шо воно путіна переможе, а воно від Звіробій всралося.
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Коломойский, Зеленский и СН должны быть уничтожены.
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Мене більш за все вразили її слова:
"...на обшук приїхали три автобуси спецпризначенців "Альфа ..."
Куди йдуть народні гроші, ..... ... твою мать
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Народные деньги идут на запугивание народа. Народ именно этого хотел.
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Не далі, як два дні тому, зебілка циля стрибала до людей і визвірялася, що Звіробій втекла у невідомому напрямку і її розшукуюють.
"Чесні" зе-організми, нічого не скажеш. Але звинувачують інших у брехні.

Тримайтеся, пані.
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ДА НУ? ГДЕ НА ЭТО ПОСМОТРЕТЬ? ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ИЛИ ПРИНЯТЫЙ ТОБОЙ НАКАНУНЕ БОЯРЫШНИК ВСЁ СПИШЕТ?
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ПОКИ В СІЗО,ЗОНІ НЕ БУДУТЬ СИДІТИ ВОРОГИ, ЗРАДНИКИ УКРАЇНИ ПОРТНОВ, ШУФРИЧ, БОЙКО, ЛУКАШ, ВОЛОШИН, КОЛОМОЙСЬКИЙ, ДОБКІН, ГЕПА .... вся ригівська шваль буду вважати що влада Земанди не бореться з ворогами України а сприяє їм в цькуванні патріотів.

Вороги України повинні сидіти в тюрмі і довго.
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А вы тут говорили, что наш ГлавКом ни с кем воевать не способен... А вот вам! С бабами - сможет!
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Зеленский всегда был криворожской ватой.
Кто не знает, ментальность Кривбасса очень сходна с ментальностью Донбасса
***** опять себе подобрал удобное ничтожество и опять из оного из самых пролетарских регионов страны.
В творчестве Зеленского вы не найдете ни одного ролика, где бы он глумился над русскоязычными жителями крупных городов юговостока, зато найдете тысячи роликов про укриноязычных жителей сел юговостока и западной Украины, изображающих их отсталым быдлом.
Как западная Украина могла проголосовать за этого ватника, для меня загадка.
У Зеленского практически нет роликов глума над россией, зато полно роликов глума над Украиной, а особенно над теми людьми, кто пытается защищать именно украинские интересы.
В своих давних роликах, он даже восхвалял россию, а запад высмеивал.
Юмор это очень мощное оружие пропаганды и в ссср это хорошо знали. Плохо, что в нашей стране, те кто должен был этим заниматься забивали на это и как результат, зеленая гнида 15 лет через юмор промывала на центральных телеканалах мозги украинцам и вот сейчас эта промывка дала свои результаты - когда мы уверенно выходили из под влияния россии, быд задействован "зе-последний пророссийский шанс", обдурив миллионы предварительно хорошо обработанных подросших дурачков.
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дал маху Петро,что будучи презом ,квартальщиков за куда более обс,,иралово Украины и власти не прикрыл " зеленых служивых "
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Ось тут згоден - це провина гетьмана Петра, що його влада була недостатньо хунтою.
Тоталітаризм тут не потрібен, але "оксамитовий авторитаризм" все ж таки пвною мірою треба було встановити. Маю на увазі те, що з відвертими ворогами України треба було жорстко.
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НЕДОСТАТОЧНО ХУНТОЙ ЕМУ ПОМЕШАЛА НЕУЁМНАЯ ЖАЖДА НАЖИВЫ.
ПОЭТОМУ МАЕМО ТЕ, ШО МАЕМО...
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Петя демократ и реально на Европу ориентирован был.

А Коломойский и ЗЕленка - ватные ублюдки, которые других методов, кроме шантажа и запугивания, не знают. ЗЕ так вобще зажопное чмо из депрессивного региона, которое живет по понятиям и ботает по фене.

Это Зеленского, кстати, очень роднит и сближает с Яныком - абсолютная зависимость от хозяина, липовое образование, абсолютно бандитские методы, полное отсутствие мозгов, трусость.
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Это просто ахренеть. Трубадур уже воткрытую преследует патриотов по запросам масквы и всяких рыгов на потеху сепарам. Если этим ГБР и СБУ занимаются, не прикрываясь, то могу себе представить эту норманскую встречу Зели с Путей - это будет "компромис" ещё тот.
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Судя по всему, главным модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. Но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия.
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Йюле волю оой бл Нааде волю тьфу б запутался в этих ладьях ! Марусе волю!
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ну шо по логике надо засыпать ОПу зезедента мерзскими и скользскими намёками которые мож
но трактовать как.... но через трубу....
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ЗеЛя подонок и мразота!его ждет ростов
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Лучше пуля. С того света точно не возвращаются.

Петя дал Коломойскому сбежать вместо того, чтобы дать ему возможность с честью уйти их жизни, выпрыгнув в окно несколько рал или зарубившись топором в спину. Теперь вот имеем.
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Ну да, луччие друзья пети мертвеччуки с 256-ю ТВ каналами уже не в фаворе, не?
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Хроника одного Президента ...
28.11.2019 г

Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.

У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.

На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
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Конечно политическое! Ты же угрожала во всех СМИ не кому нибудь, а Президенту, политику, так что встать, суд идет...
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Єдине відчуття, коли читаєш такі "нижайше верноподданньіе" висери малоросів, можна висловити одним словом - ГНИДКО. Це зрощений неологізм, його значення - "так гидко, що далі немає куди".
З кацапами хоч зрозуміло - вони рабидло за своїм ДНК-кодом.
Але коли твої співвітчизники-малороси такі плазуни - оце дійсно ГНИДКО.
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Да пашла ти на "прибор" ЗЕлупы, которым он наяривал" на рояле. Не президент он. а гопницко-квартальный **********, которого на трон вознесло рускамирское быдло вроде тебя
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Скоро ЗЄкортежі будуть закидати камінням. Зєлікі, так тримати, вмикайте подвійний турборежим.
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ТЮ, ОСЕНЬЮ ОБЕЩАЛИ. ЧОТА ДОЛГО ЖДЕМ )))))
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Ну конечно политическое преследование! А как же иначе?! Ведь ты, черноротая тупая самка, когда влезла в политику и выполняла политический оплаченный заказ, угрожая действующему президенту по хамски, нагло, на пару с сыкливой овцой софочкой, про политику не думала, правда? Место твое в клетке, на люди выпускать нельзя. Ты продажное и неадекватное существо, задача которого за украденные мародером деньги вносить в общество ненависть, агрессию, злобу и разлад. Такие как вы созидать не способны, только разрушать. Война -твоя мать родная, без войны ты оставалась бы ничтожеством и незаметной серой мышью
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Дай вгадаю. Дід в НКВД служив чи вертухаєм в ГУЛАГу?
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Ты такой догадливый! А умный - сил нет! Но главное предсказуемый, больше же ответить нечем. А еще трусливый - прячешься за невнятным ником, что характерно для порохососных ботов
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+100500.
А я смотрю -- таких упоротых на ЦЕНЗОРе вроде меньше стало... Летом -- после выборов и до "великих свершений" -- вообще противно было сюда заходить и читать форум. А сейчас ничего -- выровнялось, а то и "наши сверху" "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 1167
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Что рускамирский недоносок-байстрюк, так точно.
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я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3162243

.....

Ну все волонтерка с блокнотом задержана, теперь ЗеМоничка может спать спокойно, ему уже не нужно просыпаться и ложится под залп батарей.
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Висрався повторно? А тепер зникни в домовину, чекістський метастаз.
Вас, червоних упирів, наш народ прокляв навіки.
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Ст. 129 "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання - а тепер покажіть в її словах таку реальну погрозу, якої слід побоюватись.
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Угроза убийством - это криминальное преступление! При чём тут политика? Плюс ко всему публичные нецензурные оскорбления. ***** черноротая! В следующий раз будет фильтровать свои высеры. Можно по всякому относиться к политикам и Президенту, но опускаться да такой риторики, записывать, выставлять ролик в интернете это просто позор, тем более для женщины. На что она рассчитывала? На славу? Таки она прославилась, как полная дура, хабалка, мужланка и матерщинница.
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"С...ка черноротая!"....
"хабалка и матерщинница"....

Чем мне нравятся наши ватные экземпляры, так это самокритикой
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В Одессе таких ватных хвойд, как эта Светка, столько, что даже экспортировать можно.
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"Можно по всякому относиться к политикам и Президенту" - ніт, Свєта, скоро буде не можна. Своїм схваленням відвертого беззаконня, репресій, свавілля, нетерпимості до іншої думки - ти і тобі подібні приведуть до влади такий режим, коли будеш про всяк випадок голосніше співати пісні на честь "отца народа". І тримати мову за зубами, як би влада не знущалась "покращаннями" - бо за необережне півслівця приїде повний автобус сміття, а невдовзі вже будеш "где положено" хлюпати розбитим носом і підписувати усе, що скаже слідчий, щоб знову не понесли до камери непритомну на кривавому матраці. І радітимеш, коли закінчаться борошна слідства і нарешті винесуть вирок - поїдеш вже в колонію шити рукавиці, там хоч катувань не буде (можливо).
Чоловік тим часом буде десь відновлювати Дамбас як співучасник антипреЗЕдентської змови, а дітей вилучать - і до спецпритулку, а потім на розмінування того ж Бамбасу (бо з сім'ї ворогів преЗЕдента).
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Шо то Вы разошлись не на шутку, усбоГойтесь, выпейте валерианы что ли, помните как говорила Крачковская? - "И Вас вылечат"
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Суть в тому, що наш народ вже зазнав усе оце. Неодноразово. Такі переслідування їсти качаном тиранії - чи ви думаєте, що у 21 ст. такі борошна вже неможливі? Поцікавтеся реаліями расєї та ОРДЛО.
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Давай вже на Приморський бульвар ловити жирного клієнта. Чи ти вокзальна? Гавкаєш тут, ЗЕлупниця.
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В мене їсти підозра, що вона не зовсім з Одеси... ви розумієте чому...
(бо для мешканця України борошна для очей таке читати, що я написав )
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ржунемогу....это кто ж там так "всав...ся" , что на обыск жилья женщины, живущей с ребенком и пожилой матерью, пригнали аж три автобуса Альфовцев. Альфовцы, поди, тоже сидели в автобусе , глядели на ДБРовцев и ржали...
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Об иллюзиях

Да, и еще одно. Если у кого-то есть иллюзии, что вот сейчас Майдан, вот сейчас "эгрегор народа проснется" (где-то видела и такое), то такие иллюзии лучше пока отложить. Ничего не проснется, не у кого просыпаться.
"Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 3077
14 октября показало, что базы для протестов нет, что желающих выйти а) мало, б) власть своими управляемыми "националистами" даже эту малость легко превращает в картинку "Марш ультра-правых против мира".

Более того. Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.

Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.

Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".

Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.

С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей ни девшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было не откуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.

Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное это белое, а белое это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
Светлана Самборска
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Хунта и Диктатура .Никакой демократии . Уже и угрожать законно избранному Президенту по указке бывшего нельзя. Раньше такого не было.
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Знову повторюю.

Кримінальний Кодекс України, ст. 129 "Погроза вбивством"
Погроза вбивством має бути конкретною і реальною. Реальність погрози визначається достатністю підстав побоюватися її виконання - а тепер покажіть в словах дівчат ПРЯМУ погрозу, яку вони ще й можуть реально виконати.
Влаштують йому приліт снаряда з окупованої території? Серйозно? Проберуться на ворожий бік і звідти прицільно встрелять?
Чисто теоретично це можуть зробити Зорян і Шкіряк, але Федина та Звіробій - не елітний спецназ і не ДРГ.
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Вообще-то даже за фразу "я тебя убью" уже привлекали, если был свидетель, а тут видео и на весь Мир.
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"Я тебя убью" - це пряма погроза вбивством.
А "обережно, на передовій може прилетіти снарядом з ворожого стовбура" - це якщо навіть погроза, то у завуальованій формі - а з "переносними значеннями" закон справи не має.
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Давай вже на Приморський бульвар ловити жирного клієнта. Чи ти вокзальна? Розгавкалась тут, ЗЕлупниця.
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Портнови повертаються, юзіки "рішають діла", спішать продавати українську землю, залишки держвласності і навіть надприбуткові спиртові заводи, одностороннє відведення і амністія зрадникам і бойовикам - аж язики вивалили, ...
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Позорище конечно, нашли куда Альфу привлекать.....
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Аплодирую стоя. "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 4114 Как оказалось, оно не "Зверобой", а "Биленька" (осталось добавить "Пушистая"). "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 8922 Так бы и поверил, если бы не было того видео с дерьмом, прущим из её рта-клоаки. "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 8922 Маруська, а того чела, которого "закрыл" барыга за свой разорванный портрЭт не хочешь "вызволить"? Не? "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 7265 Ну ясен перец, барыга же оплачивает твои "услуги"! "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 6087 Как ты против него?
Молодцы. Надеюсь барыга и фЕдина пойдут следом. "Це виключно політичне переслідування", - Звіробій про обшук - Цензор.НЕТ 442
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Полыхает в жопе у Зеленского и его банды. Скоро будет взрыв.
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Главный преступник

ГБР (та расшифровывайте как хотите) быстренько слепило дело в отношении Sofiya Fedyna и передало всю эту макулатуру в Генеральную прокуратуру. Дескать, покушалась мерзавка в мыслях своих и немного словах на життя главного своего Слуги.
Нет, нет… Когда человек, удивительным образом похожий на нашего Буншу, с экрана телевизора поливал из двух автоматов зал Верховной Рады, - это была просто шутка. Такой ход сценариста.

Вы, главное, не перепутайте. София типа по-настоящему грозилась, а то было понарошку.

И даже бабушкин кудрявый газовщик, мечтавший пустить газ в помещение, где в то время находилось несколько тысяч людей, то ведь тоже была шутка такая. Чего не 3,14данешь в шутейском постике.
И факт того, что в опубликованных материалах прослушки, где человек с голосом, очень похожим на главу ГБР, за условный бублик делает стойку перед высокими чиновниками, тем самым нарушая сантиметров десять всяких законов, никого вообще не интересует.
Да оно и понятно, не будет же ГБР расследовать самих себя. А то… тьфу, тьфу, тьфу… мало ли, что может нарасследоваться.Алексей Петров
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Чистий заклик здійснити теракт проти парламенту, але для ЗЕлупінців це фігня.
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