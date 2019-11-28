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Все про:Міноборони (2976) розвідка (1503) Донбас (13861)

 Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка

Окупанти приховують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил і провокують наших воїнів на відкриття вогню у відповідь, тим самим терористи хочуть дискредитувати ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Командування ЗС РФ вживає заходів для підвищення рівня приховування застосування сил і засобів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, противником вдосконалена система спостереження повітряного простору та доведення сигналів оповіщення командирам підрозділів про застосування безпілотних літальних апаратів місії ОБСЄ з метою невідкладного посилення режиму маскування, припинення вогню й обмеження переміщення озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Таким чином противником забезпечує скритність обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил і провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь з метою дискредитації.

Читайте також: Найманці РФ облаштовують нові вогневі позиції на Донбасі і завозять нові партії боєприпасів, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162299
 
   
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Но мы не поддадимся на провокацию даже если артиллерия,танки пойдут пусть не ждут мы не ответим,мы не доставим им этого удовольствия и отвечать не будем,правда? Так же все выглядит
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...сомневаешься в гениальности гавнокомандующего - четыреждынеуклониста? Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка - Цензор.НЕТ 9067
Наемники РФ скрывают обстрелы позиций ООС, чтобы дискредитировать наших воинов, - разведка - Цензор.НЕТ 1510
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они скрывают обстрелы... наши скрывают потери и раненных...типа "небоевые"
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Объясните - как можно скрыть артилерийские и минометные выстрелы?С приходом нового руководства в МинОбороны,оно превратилось в филиал 95квартала.Чудят безбожно.
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Це не найманці, це зелена влада приховує.
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Ray

@Ray_net_ua

·1 ч

Капитуляция Зеленского..
1. Украина выполнила все, что от нее хотели Россия-Германия-Франция для "Нормандской Четверки"
2. Сегодня, РФ отправила на Донбасс 84 грузовика с боеприпасами для армии РФ "гуманитарный конвой"
3. Киев решил проигнорировать встречу Лидеров НАТО в Лондоне

Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка - Цензор.НЕТ 7944
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Больше всех обстрелы скрывает ЗЕ-Моника неЛОХ... то есть НЕуклонист.

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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 12 ч.12 часов назад

Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка - Цензор.НЕТ 3599

Старая бл@дь рассказывает, как Россия напала на Украину, и что Украине необходимо оружие для защиты от уйобищного соседа.


Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка - Цензор.НЕТ 1667
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Это плановые занятия курсантов военных училищ армии РФ,
максимально приближенных к боевым.
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