 Найманці РФ приховують обстріли позицій ООС, щоб дискредитувати наших воїнів, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Командування ЗС РФ вживає заходів для підвищення рівня приховування застосування сил і засобів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Зокрема, противником вдосконалена система спостереження повітряного простору та доведення сигналів оповіщення командирам підрозділів про застосування безпілотних літальних апаратів місії ОБСЄ з метою невідкладного посилення режиму маскування, припинення вогню й обмеження переміщення озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.
Таким чином противником забезпечує скритність обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил і провокування наших воїнів на відкриття вогню у відповідь з метою дискредитації.
Ray
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Старая бл@дь рассказывает, как Россия напала на Украину, и что Украине необходимо оружие для защиты от уйобищного соседа.
максимально приближенных к боевым.