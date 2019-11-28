 Актор з РФ приїхав в Україну на кастинг і отримав заборону на в'їзд через відвідування окупованого Криму

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що громадянин Російської Федерації прибув в Україну рейсом з Мінська.

"Під час бесіди росіянин повідомив, що в 2018 році в'їжджав на територію тимчасово окупованої території АР Крим через закриті пункти пропуску. Як стало відомо, громадянин РФ є актором, а в Україну прибув для участі в кастингу одного з серіалів", - зазначили в пресслужбі.

Росіянину відмовили в перетині кордону і заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

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