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 Політика України, Події
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Все про:актор (70) Бориспіль (278) Держприкордонслужба (2327) Росія (21329)

 Актор з РФ приїхав в Україну на кастинг і отримав заборону на в'їзд через відвідування окупованого Криму

В аеропорту "Бориспіль" співробітники Держприкордонслужби не пустили на територію України російського актора, який прибув для участі в кастингу.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що громадянин Російської Федерації прибув в Україну рейсом з Мінська.

"Під час бесіди росіянин повідомив, що в 2018 році в'їжджав на територію тимчасово окупованої території АР Крим через закриті пункти пропуску. Як стало відомо, громадянин РФ є актором, а в Україну прибув для участі в кастингу одного з серіалів", - зазначили в пресслужбі.

Росіянину відмовили в перетині кордону і заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162298
 
   
 Топ коментарі
 
он не прошел кастинг прямо на таможне Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9705
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он не прошел кастинг прямо на таможне Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 9705
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А президент с главным редактором Эха Венедиктовым в Киеве встречался. А этот КГБэшный красавец не только Крым посещал, а еще и часть пропагандистской машины Путина.
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приехал кацап на кастинг ,а получил фистинг. Актор з РФ приїхав в Україну на кастинг і отримав заборону на в'їзд через відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7989
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Гнать эту мразь!

Они еще на кастинги ездят!
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А чего не пишут, кому отказали?
Это что, страшная тайна!??!?!!?
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Бояться, що знову "Сватів" прийдеться відбілювати.
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Фамилию в студию этого актера большого и малого театров,или я так тоже смогу от фонаря написать чтоб сделать видимость работы и нет зрады,как пропустили кацапского пропагандона с первага канала мы все увидели уже,как у вас закон один для всех
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рейсом из Минска, пора в аэропорту организовать приемную комиссию по фильтрации всяких (актеров).
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и что. герои мля.словили шпиена. . а запретить каждому кацапоиду который въезжал по крымскому мосту в Крым бздошно? чем они лучше этого кловуна?
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А как проверить кто туда въезжал? Поставить украинский блокпост на мосту чтобы они останавливали машины и переписывали паспорта?
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да мало ли как , была бы политическая воля руководства страны бороться с оккупантом. поверь для спецслужб выявление таких лиц не есть проблема.
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Как конкретно можно выявить всех кто ездит по мосту? Там сполшной поток. И блокпостов нет.
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Странные вообще-то кацапы люди. Я понимаю, что у них свое информпространство в мордоре. НО! Они же все знают что будет за посещение Крыма не через украинскую границу. То ли тупость, то ли такая обезбашенная самоуверенность - ХЗ короч. Но так и вспоминается крылатая фраза ихней грустной говорящей лошади - Дебилы, ***!
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Странный мокшанин. Если ты ездишь в Крым через рашку => значит тебе плевать на законы Украины. Тогда какого чёрта ты в Киев-то теперь припёрся ?!
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за бабками
хоть и бандеровские бабки - но лучше чем никакие
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Это пока президент не знает.Узнает - пропустят и извинятся.
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С памятниками, певцами и актёрами хорошо получается бороться. С коррупцией только никак.
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Злые биндеры очередного кацапского дениру обидели Актор з РФ приїхав в Україну на кастинг і отримав заборону на в'їзд через відвідування окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7188
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ну і для чого тут у нас російські актори? У нас повним-повно українських молодих и немолодих талановитих акторів. Університет культури он кожного року випускає по 50 чоловік. Російських акторів - НА)(yй.
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Побольше приглашать... Прямо из списка миротворца, и в Борисполях "вибачайте".
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От якби він приїхав в "Скотах" снимаЦЦА то пропустілі б сходу...
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із пункта "НА" в пункт "Й#Х" відправився один россіянький актьорішка. питання: "як добрався, ц@пік?"
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