 Актор з РФ приїхав в Україну на кастинг і отримав заборону на в'їзд через відвідування окупованого Криму

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що громадянин Російської Федерації прибув в Україну рейсом з Мінська.
"Під час бесіди росіянин повідомив, що в 2018 році в'їжджав на територію тимчасово окупованої території АР Крим через закриті пункти пропуску. Як стало відомо, громадянин РФ є актором, а в Україну прибув для участі в кастингу одного з серіалів", - зазначили в пресслужбі.
Росіянину відмовили в перетині кордону і заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
Они еще на кастинги ездят!
Это что, страшная тайна!??!?!!?
хоть и бандеровские бабки - но лучше чем никакие