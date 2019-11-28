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Все про:авіація (455) літак (728) АН (27) Криклій (46)

 Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій

Іноземна компанія розглядає можливість заходу на український ринок внутрішніх авіаперевезень у комплексі з купівлею літаків авіавиробника "Антонов".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Іноземні компанії хочуть зайти на внутрішні перевезення, що дуже дивно. Адже вони менш прибуткові, ніж міжнародні. Цей варіант вони розглядають у комплексі з купівлею літаків нашого виробника - "Антонова". Але дочекаймося конкретних речей, тому що поки це ідея на словах, яку озвучує інвестор", - сказав він.

При цьому Криклій підкреслив, що "Ан" може літати тільки всередині країни.

"Причина в тому, що у нього немає льотного визнання в Європі. Його і не буде, тому що це - конкуренція. Також у "Ан" немає розгалуженої мережі представництв, яка необхідна для ремонту і підтримки літаків. Зараз "Антонов" не зможе це зробити", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Літак не завівся, полетіли іншим", - Мендель пояснила затримку вильоту Зеленського на Миколаївщину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162297
 
 
 Топ коментарі
 
Криклий, тебя что, в детстве мимо коляски на бетонный пол "положили"? Ан-225, Ан-124, Ан-12, Ан-26, Ан-24, Ан-32, Ан-72, Ан-74 летают только "внутри страны"?!!! Ты "С дуба рухнул..."?!!!
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чтобы создавать "позитив" в новостях. В Раше эта тактика применяется уже давно - создается видимость позитива "новостями" в будущем времени - "мы планируем" "мы хотим достичь" и т.п.
По большому счету, "новости" в будущем времени - это не новости а обман.
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В першу чергу Ан не має великих пасажирських літаків в своєму переліку, літаків які б дозволяли перевозити пасажирів з маленькою витратою палива в перерахунку на одного пасажира! Вже давно потрібно було відродити ще радянські проекти великих пасажирських Анів, які розроблялись саме як літаки з передовою економією витрат палива! За ці 28 років ми б могли вже не тільки довести ці літаки до працюючих екземплярів, а й отримати необхідні документи по всьому світові і складати конкуренцію Боїнгами та Єйрбасам! Може хоч зараз уряд згадає що у нас є величезна школа літакобудування і потрібно будувати великі та надійні пасажирські літаки для здешевлення авіаперевезень на середні та великі відстані!
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ну а что? то, что он пишет - утопия, но, а если бы....абы кабы...то все то, что он написал, могло бы быть реальностью. Но мы Украина, здесь так не заведено(
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...походу, ты на Цензоре недавно? Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій - Цензор.НЕТ 2412 Иначе давно бы уже понял, что эти "комменты" по любым вопросам - чистейшая клиника...
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Ан-418 - проект радянського широкофюзеляжного двопалубного авіалайнера, що розроблявся КБ Антонова з початку 1980-х до початку 1990-х рр.
Є пасажирською версією транспортного літака Ан-124 «Руслан». На початку 1990-х проект був закритий. Ан-418 позиціонувався як перспективний конкурент А-380, однак Ан-418 визначально був зорієнтований на рейси середньої дальності. Технології, що використані при розробці Ан-418, майже на 20 років випереджали А-380. Серійно літак не випускався, існував лише як зменшена модель.
Паливна ефективність: 25-26 г/пас на км.
Пасажиромісткість: до 800 чол (в однокласній версії).Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій - Цензор.НЕТ 3255
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ШШы дды всегда давили всё передовое.
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с ноября 13 года. таких неадекватов, как сейчас никогда не было. больше всего их начало появляться к концу петеной каденции. в ее начале не было всяких дебилов. я ни о чем не рассуждаю, просто говорю. наверное интернет в Украине больше начал развиваться, а люди деградировать.
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...еще недавно деградировавших было 73%, сейчас уже меньше
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Було б добре й так щоб всередині країни літати.
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Всередині і без цього літають. Правда, дуже низько. На Одещині сьогодні три ДТП.
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Да, зробить замовлення, а потім відмовиться від нього та загонить у мільйонні борги, а потім ще одна "іностранна" компанія скупит все за безціть виріже і вивезе в рассею.
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все уходят а эти зайти хотят. Камикадзе какие-то.
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А ЕЩЕ КРОКОДИЛІ ЛЕТАЮТ В ЖАРКУЮ ТИХУЮ ПОГОДУ, НО ТОКО ОЧЕНЬ НИЗКО И ВСЕГДА ПРОТИВ ВЕТРА!
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Летять по небу три крокодили... Був такий онехдот.
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Из всего этого информационного шума вокруг Антонова можно сделать вывод, что возможность создавать ЛА этим бюро, будет утрачена (при нынешних тенденциях) лет так через 5-7. А говоря проще - ему жопа!
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Почему нет названия? Если ком тайна, какого вообще трындеть?
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чтобы создавать "позитив" в новостях. В Раше эта тактика применяется уже давно - создается видимость позитива "новостями" в будущем времени - "мы планируем" "мы хотим достичь" и т.п.
По большому счету, "новости" в будущем времени - это не новости а обман.
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инвестор беня? тогда это просто еще одна схема вытянуть деньги из страны...
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Криклий, тебя что, в детстве мимо коляски на бетонный пол "положили"? Ан-225, Ан-124, Ан-12, Ан-26, Ан-24, Ан-32, Ан-72, Ан-74 летают только "внутри страны"?!!! Ты "С дуба рухнул..."?!!!
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Дилетанты ,которые могут только обещать! Откуда ему знать ,что такое самолет.И что для полетов за рубежом необходимо сертифицировать самолет,а на это надо деньги очень ,очень не маленькие .Если бы соображал добивался бы у правительства ,деньги для сертификации самолетов.
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Так все перечисленные мною "Аны" УЖЕ сертифицированы и летают по всему миру!!! Ан-225, 124 возят крупногабаритные грузы. Ан-24 - пассажиров (4 страны), Ан-26 (31 страна), Ан-12 (11 стран), Ан-32 (18 стран), Ан-72 (8 стран), Ан-74 (9 стран)... Воистину, Криклий, "во весь рост", "прибабахнутый"...
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мабудь,він із генерації студентів трускавецького вузу,яким слово "географія" не відома
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..что уволенная Клитина, что это ничтожество Криклий... ничего не изменят и не сделают в силу полнейшего не профессионализма. Точно так же этот Криклий разбирается в строительстве инфраструктуры, в морском транспорте...железнодорожном . Единственное он уверен, что колесо круглое и самолёт почему то летает . Его заявление о том что Ан не имеет сертификации в Европе, это показатель дури. Реальной дури!!! Такое же убожество и по другим министерствам. А наверху вообще, тупое.. существо без малейших признаков сознания и понятия. А что будет дальше?((((((((((((
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А почему стыдливо не сказано из какой страны иностранная компания? Китай? Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій - Цензор.НЕТ 3248
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Что это за страна такая, что её надо скрывать под словом "Иностранная"?
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Бурятия - какие могут быть сомнения ?
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"..."Причина в тому, що у нього немає льотного визнання в Європі. Його і не буде, тому що це - конкуренція. Також у "Ан" немає розгалуженої мережі представництв, яка необхідна для ремонту і підтримки літаків. Зараз "Антонов" не зможе це зробити..."

===
Спочатку: ...у нього немає льотного визнання в Європі. Його і не буде, тому що це - конкуренція...

А потім: ..."Ан" немає розгалуженої мережі представництв, яка необхідна для ремонту і підтримки літаків..."

І все це в одному реченні. блаЗЄнська "логіка". Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій - Цензор.НЕТ 3524
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"у него нет летного признания в Европе. Его и не будет, потому что это - конкуренция"
??? Что оно имеет в виду? Почему Боинги, Эйрбасы, канадские CRJ, бразильские Эмбрайеры, даже российские Илы летают в Европе, и им "конкуренция" не мешает?
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Небось аэрофлот кацапии?
Шо, гавножет накрылся медным тазом?
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Если слово "иностранная" и в Украину
Значит скоро что-то олигархи с3.14здят.

Как там у классика:
Если заговорили о патриотизме, значит что-то украли.
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Короче: Московия хочет наложить лапу на наши внутренние авиаперевозки.
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Скорее какие-нибудь китайцы или арабы. Запад с помощью "нерабов" убил сильного конкурента в производстве транспортной авиации. Зачем ему что-то там сертифицировать или вкладывать в Антонов.
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Иностранная компания планирует купить самолеты "Антонова" и зайти на украинский рынок перевозок, - Криклий
часом один із офісів цієї компанії розташований не на берегах волги чи дону???
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Напевно офіс знаходиться на базі зажопу.
Розвалити Антонов це давня стратегічне завдання кремля.
Але вже це проходили і ледь ледь уникли цього.
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