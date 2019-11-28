 Іноземна компанія планує купити літаки "Антонова" і зайти на український ринок перевезень, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "УНІАН" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Іноземні компанії хочуть зайти на внутрішні перевезення, що дуже дивно. Адже вони менш прибуткові, ніж міжнародні. Цей варіант вони розглядають у комплексі з купівлею літаків нашого виробника - "Антонова". Але дочекаймося конкретних речей, тому що поки це ідея на словах, яку озвучує інвестор", - сказав він.
При цьому Криклій підкреслив, що "Ан" може літати тільки всередині країни.
"Причина в тому, що у нього немає льотного визнання в Європі. Його і не буде, тому що це - конкуренція. Також у "Ан" немає розгалуженої мережі представництв, яка необхідна для ремонту і підтримки літаків. Зараз "Антонов" не зможе це зробити", - сказав він.
Є пасажирською версією транспортного літака Ан-124 «Руслан». На початку 1990-х проект був закритий. Ан-418 позиціонувався як перспективний конкурент А-380, однак Ан-418 визначально був зорієнтований на рейси середньої дальності. Технології, що використані при розробці Ан-418, майже на 20 років випереджали А-380. Серійно літак не випускався, існував лише як зменшена модель.
Паливна ефективність: 25-26 г/пас на км.
Пасажиромісткість: до 800 чол (в однокласній версії).
По большому счету, "новости" в будущем времени - это не новости а обман.
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Спочатку: ...у нього немає льотного визнання в Європі. Його і не буде, тому що це - конкуренція...
А потім: ..."Ан" немає розгалуженої мережі представництв, яка необхідна для ремонту і підтримки літаків..."
І все це в одному реченні. блаЗЄнська "логіка".
??? Что оно имеет в виду? Почему Боинги, Эйрбасы, канадские CRJ, бразильские Эмбрайеры, даже российские Илы летают в Европе, и им "конкуренция" не мешает?
28.11.2019 13:06
Шо, гавножет накрылся медным тазом?
Значит скоро что-то олигархи с3.14здят.
Как там у классика:
Если заговорили о патриотизме, значит что-то украли.
часом один із офісів цієї компанії розташований не на берегах волги чи дону???
Розвалити Антонов це давня стратегічне завдання кремля.
Але вже це проходили і ледь ледь уникли цього.