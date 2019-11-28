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 Економіка
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Все про:податки (848) ДПСУ (6)

 За серпень-жовтень 2019 року податкові перевірки торкнулися лише 0,2% малого бізнесу, - ДПС

За серпень-жовтень 2019 року ДПС провела лише 2700 позапланових перевірок, тоді як за аналогічний період минулого року - 3800.

Також за цей самий період податкова провела 1100 планових перевірок, що на 200 менше, ніж у серпні-жовтні 2018 року.

Про це повідомляє Державна податкова служба України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За серпень-жовтень 2019 року податкові перевірки торкнулися лише 0,2% малого бізнесу, - ДПС 01

"Кількість позапланових перевірок за період роботи ДПС, серпень-жовтень цього року по серпень-жовтень минулого року, скоротилася на третину. Донарахування за результатами перевірок зросли майже вдвічі", - прокоментував результати аудитів голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, суха статистика свідчить, що курс на зменшення кількості перевірок та зменшення тиску на бізнес, обраний оновленою ДПС, - вже дає результат.

"Ми посилили аналітичну роботу, удосконалили систему відбору платників податків для перевірок. Тобто з перевіркою приходимо лише тоді, коли є всі підстави вважати, що підприємство намагається ухилитися від сплати податків", - наголосив Сергій Верланов.

За серпень-жовтень 2019 року податкові перевірки торкнулися лише 0,2% малого бізнесу, - ДПС 02

Згідно зі свіжими даними від ДПС, із серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб'єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

Нагадаємо, у "Київстарі" наголосили на позитивних змінах у підході до податкових перевірок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162296
 
 
 Топ коментарі
 
Скажи це підприємцям, які закрились - тільки швидко тікай, бо набьють кабіну. За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС - Цензор.НЕТ 4276
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нонче можно и вовсе не проверять... заблокировать регистрацию налоговых накладных - сами приползут на коленях... по критериям рисковости, если их хорошо припудрить фантазиями от ДПС, можно все 100% работающих считать криминальными авторитетами...
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Опять зрада. При Порошенко такого не было!!!11
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Скажи це підприємцям, які закрились - тільки швидко тікай, бо набьють кабіну. За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса, - ГНС - Цензор.НЕТ 4276
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Тобто до серпня цього року підприємці не замикались, а потім раптом почали?
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Нах тут риторические вопросы? Поднял зад, пошел на базар, магазин или офисный центр. Там объяснят.

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Цікаво, а на скільки скоротився цей малий бізнес?
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0.2 % проверок малого бизнеса на свой хлеб не намажешь
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налоговые проверки коснулись лишь 0,2%..

Зато пожарники, санстанции и прчие дармоеды порезвились от души...
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нонче можно и вовсе не проверять... заблокировать регистрацию налоговых накладных - сами приползут на коленях... по критериям рисковости, если их хорошо припудрить фантазиями от ДПС, можно все 100% работающих считать криминальными авторитетами...
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Набрали дегенератов! Чем ты хвалишься? Проверять нужно не создателей налога, а конечных получателей дивидендов. Если у мудака Тесла за 100, он должен был заплатить НДФЛ и ЕСВ (налоги с доходов). С электромобиля -25 тыс$. Его и проверяйте, он сидит в ОПе.
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