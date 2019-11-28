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 Політика України, Суспільство
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Все про:Гриценко Анатолій (321) пенсіонери (244) Донбас (13861)

 Обов'язок платити пенсії жителям ОРДЛО - міф, оскільки в Україні немає накопичувальної пенсійної системи, - Гриценко

Україна не зобов'язана платити пенсії жителям окупованого Донбасу, і ухвалення закону для реалізації цієї ідеї є неприпустимим.

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція", колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Гриценко назвав міфом твердження, що пенсіонери в ОРДЛО все своє життя працювали на Україну, платили їй податки і своєю роботою заслужили пенсію - і тепер Україна зобов'язана цю пенсію їм платити.

"Ні у вільній Україні, де ми з Вами живемо, ні на окупованих територіях ОРДЛО не було запроваджено раніше і зараз немає накопичувальної системи пенсійного страхування. Ні раніше, ні зараз з податків працюючих не відкладаються кошти на їхні персональні пенсійні рахунки, як це робиться у багатьох інших країнах, - щоб у старості вже непрацюючі могли на ті кошти жити", - пише Гриценко, додаючи, що в Україні працюють і роботодавці в реальному часі наповнюють податками Пенсійний фонд, звідки відразу ж йдуть виплати пенсіонерам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованих територіях, - Коляда

Політик вважає несправедливим "покласти на наших дітей, крім змісту своїх батьків, ще й утримання 700+ тисяч батьків в ОРДЛО, на пенсії яких працюють їхні діти, і ще й Росія їм доплачує".

"Тому - Рада не повинна голосувати за несправедливий законопроєкт. Уряд не повинен його підтримувати, як би не тиснули Путін, чи західні партнери. В разі ж прийняття, Зеленський має право і повинен заветувати несправедливий закон", - резюмує Гриценко

Обовязок платити пенсії жителям ОРДЛО - міф, оскільки в Україні немає накопичувальної пенсійної системи, - Гриценко 01
Обовязок платити пенсії жителям ОРДЛО - міф, оскільки в Україні немає накопичувальної пенсійної системи, - Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162295
 
   
 Топ коментарі
 
Даже Аталотий более вменяем, чем зелёные капитулянты. Шо творится?
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Емм, а хіба в 1941-1943 платили совєтську пенсію жителям окупованих німцями територій?
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Успокойтесь болваны, встряхните полову в голове и представьте себе, что вам скажут всякие международные конторы, начиная с ООН, если кто-то вздумает лишить своих граждан их ЗАРАБОТАННЫХ пенсий .... а полковник Толя никогда не зарабатывал пенсию и понятия не имеет, что такое ОБЫЧНАЯ пенсия Обов'язок платити пенсії жителям ОРДЛО - міф, оскільки в Україні немає накопичувальної пенсійної системи, - Гриценко - Цензор.НЕТ 6706
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Срочно Димона в студию - "Денег нет, но Вы держитесь!".
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Обязанность державы платить пенсии при солидарной пенсионной системе существует точно так же, как при накопительной, это детально расписано в УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ законах Украины, на самом деле вовсе не требуется новых законов для выплат старикам Донбасса, нужно только выполнять существующие законы и решения КС и Верховного суда. Если смотреть по сути, то от пенсионных взносов из ОРДЛО отказалась сама Киевская власть осенью 2014, террористы были согласны их перечислять и перечисляли.
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Я давно про це писав і тому цілком згоден з Гриценко. Наша пенсійна система влаштована так, що працюючі діти виплачують пенсії своїм батькам. А їх дітки бігають з автоматами. То нехай РАША-ПАРАША платить їм пенсії. Виплата пенсій в ОРДЛО Україною-це пряме фінансування тероризму.
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оккупанты должны содержать оккупированные территории и их жителей....
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