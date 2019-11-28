 Обов'язок платити пенсії жителям ОРДЛО - міф, оскільки в Україні немає накопичувальної пенсійної системи, - Гриценко

Про це заявив лідер партії "Громадянська позиція", колишній кандидат у президенти Анатолій Гриценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Гриценко назвав міфом твердження, що пенсіонери в ОРДЛО все своє життя працювали на Україну, платили їй податки і своєю роботою заслужили пенсію - і тепер Україна зобов'язана цю пенсію їм платити.

"Ні у вільній Україні, де ми з Вами живемо, ні на окупованих територіях ОРДЛО не було запроваджено раніше і зараз немає накопичувальної системи пенсійного страхування. Ні раніше, ні зараз з податків працюючих не відкладаються кошти на їхні персональні пенсійні рахунки, як це робиться у багатьох інших країнах, - щоб у старості вже непрацюючі могли на ті кошти жити", - пише Гриценко, додаючи, що в Україні працюють і роботодавці в реальному часі наповнюють податками Пенсійний фонд, звідки відразу ж йдуть виплати пенсіонерам.

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Політик вважає несправедливим "покласти на наших дітей, крім змісту своїх батьків, ще й утримання 700+ тисяч батьків в ОРДЛО, на пенсії яких працюють їхні діти, і ще й Росія їм доплачує".

"Тому - Рада не повинна голосувати за несправедливий законопроєкт. Уряд не повинен його підтримувати, як би не тиснули Путін, чи західні партнери. В разі ж прийняття, Зеленський має право і повинен заветувати несправедливий закон", - резюмує Гриценко



