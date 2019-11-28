 Від початку доби зафіксовано два ворожі обстріли: окупанти 40 хвилин обстрілювали позиції ЗСУ, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 прицільні обстріли наших позицій.

"Після опівночі, протягом 40 хвилин, з напрямку від Доломітного ворог вів вогонь по наших мужніх оборонцях Новолуганського, застосовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння", - повідомили в міністерстві.

Окрім цього, також з РПГ окупанти вели вогонь близько 8 ранку по наших захисниках Новотроїцького.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок ворожих обстрілів серед наших героїв немає.

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