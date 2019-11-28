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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (6209) КМІС (67) Разумков Дмитро (299)

 Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС

Українців, які задоволені роботою парламенту стало на 9% менше. Негативне ставлення до спікера Ради Дмитра Разумкова зросло на 7%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 9 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40 % до 52%). Оцінка роботи Ради погіршується з жовтня", - йдеться в повідомленні.

До спікера Дмитра Разумкова позитивно ставляться в кінці листопада 24% опитаних, негативно - 16%.

Зазначається, що частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значно зросла в кінці листопада порівняно з початком листопада: з 9% до 16%.

Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Всього було опитано 1500 респондентів.

Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

Також читайте: Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що протягом осені частка тих, хто ставиться до Президента України Володимира Зеленського позитивно, зменшувалася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162290
 
 
 Топ коментарі
 
Tю. Бандеровская Рада населению не нравилась. Теперь вот новая, антибандеровская - тоже не нравится.
Может, диктатуру ввести, во главе с генералом Пиночетенко ? Никаких парламентов; страна будет управляться приказами Гетьмана.
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Я ж казав, що помилкою минулого складу ВР була мала кількість зашкварів. От викликали б повій, ґвалтували б дівчат, торгували б квитка и, амулетами, зрештою, своїми пиками, дрочили б у сесійній залі і нікому бу голову не прийшло її розпускати. Я думав, що дебвтіа, які пвдтримують цю зелену ВР не більше 5 відсотків, але ні, ці дебіли є. І назва їм - зебіли.
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..этому отстою еще кто то верит, кто при памяти?...сомневаюсь...
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Одна відмова ВРУ від термінового виправлення помилок з розслідуванням справ розстрілів на Майдані зробила з цієї Ради абсолютно ворожу до України групу людей! Хочуть бикувати, будуть бикувати на смітнику!
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У зебилов столбняк, им не платят по 4000$ в месяц, а картошка подорожала в три раза.
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ЗЕЛЕНОЕ СТАДО-----ГОТОВЬСЯ К МАЮ К ЗАБЕГУ В г.РОСТОВ,ФИНИШ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ ПРОХФФЕССОР !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Медленно вдупляют......Фантомные боли после выборов Зе или уже Стокгольмский синдром бушует в головах?!....
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Tю. Бандеровская Рада населению не нравилась. Теперь вот новая, антибандеровская - тоже не нравится.
Может, диктатуру ввести, во главе с генералом Пиночетенко ? Никаких парламентов; страна будет управляться приказами Гетьмана.
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мудрого и простого украинского нарида уставшего от войны опять кинули в извращенной форме....
Какая досада....
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По сравнению с кацапьем в ********** нас еще не кинули, а только "прощупывают" на предмет кидка. И многим "кидалам" уже понятно что свалить на Ростов не успеют... Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 426
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Там очередной сброд собрали,овцы легко голосовали за кассовые аппараты и стукачество,но никак не могут надавить на ахметку и продавцов недр.
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Хай ще приймуть закон про землю з 210тис га в одні руки і їм пипець
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Это может пойти как снежный ком который в итоге станет лавиной ...так это народ ещё платёжки за отопление не получил ...
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Та да, рынка земли нет, рынка гражданского оружия нет, игорный бизнес и легкие наркотики все еще под запретом, в топку такую Раду.
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Только "держава в смартфоне" спасет Украину от "зубожіння"
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Ви і обрали ж цю шелупєнь криворізьку з риготою. Їжте повною ложкою і закусюйте помідорчиком. Количество украинцев, недовольных работой Рады, возросло на 12% за месяц, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4502
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Я ж казав, що помилкою минулого складу ВР була мала кількість зашкварів. От викликали б повій, ґвалтували б дівчат, торгували б квитка и, амулетами, зрештою, своїми пиками, дрочили б у сесійній залі і нікому бу голову не прийшло її розпускати. Я думав, що дебвтіа, які пвдтримують цю зелену ВР не більше 5 відсотків, але ні, ці дебіли є. І назва їм - зебіли.
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Наврядчи - просто корму стало менше.
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хм. таки, холодильник начинает побеждать "слугу нарида" и "сватов"
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Они как были тупыми, так ими и остались. В следующий раз они проголосуют за очередного вруна, который им побещает зарплату 5000$
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Я знаю. Я уже нашему стаду не удивляюсь. То зека выбрали, то клоуна. Даже теряюсь в догадках кого в следующий раз выберут.
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Козу с барабаном. Если Беня про неё весёлый сериал снимет.
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Вот неблагодарный нарид. Что не так? Кива не той рукой цюцюрку теребил?
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Воха, сдаётся, что с нового года придётся повторить с трибуны ВР: "Я розпускаю Верхову Раду!".

Ты ж прошлый раз мотивировал низким рейтингом доверия к ней. Ну вот!
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Думаю з нового року у Вохи буде такий рейтинг, що на посил "Я розпускаю Верхову Раду!" буде відповідь "Ти хто такий, чорт?"
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Да, Раду могут распустить.
И Гончаруку дадут пенделя, сделав "крайним".
Кварталу главное "день простоять, да ночь продержаться"(С) (или наоборот, не помню я точно Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5455 ). Концепции никакой у Квартала нет, плана нет, будут "петлять".
Основная проблема - денег не дают, нет инвестиций, нет притока, как говорится, капитала.
И что это им денег не дают - "удивительно".
Неужто у мировых банкиров предки лежат по всей Европе в таких вот "бабьих ярах", про которые Владимир Александрович так "элегантно" пошутил?
Одно предложение - а какой потрясающий эффект.
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так уже вдуплился "Уже пора менять и этих", - Зеленский о Раде." https://censor.net.ua/video_news/3160687/uje_pora_menyat_i_etih_zelenskiyi_o_rade_video
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Что Вова, диджитализацией не смог накормить народ???
Украина в смартфоне оказывается не кормит???

Вован, давай в Ростов, там тебя Батоныч ждет!
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Нет, диджитализация не создает добавленной стоимости и рабочих мест, затрат много, а качественного скачка развития экономики не будет.
Были технические открытия и новшества, которые, действительно, коренным образом повлияли на научно-технический прогресс. Это на моем веку были компьютеры, интернет, мобильные телефоны (аналоговые прежде всего, переворот совершили они), да хотя бы микроволновые печки на кухнях.
А "страна в смартфоне" ничего принципиального нового для развития экономики не сделает совершенно. затраты, правда, будут большие, и кое-какие компании весьма неплохо заработают. Но насчет добавленной стоимости и рабочих мест - это нет.
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А це ще півроку не пройшло коли кухарки почали управляти країною.
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вы лучше подумайте как нам его спихнуть, чтоб без фанатизма, майдана и новых жертв.
Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
я это недоразумение не выбирал, а расплачиваться за глупость баранов предстоит и мне...
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Як сказав один політолог - Зе команда робить те ж що і януковоч, але набагато швидше!
При януковочу депутатів почали бити лише на третій рік! А "слуг" почінають бити - "не прошло и полгода" !

Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2191
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«Слуга народа» Дубинский осваивает роль попа Гапона - мнение. Видео Ноябрь 28, 2019Без рубрикиКомментарии

Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 6490Владелец передвижного театра: И.Коломойский.
Автор сценария: Агентство » Стоп коррупции».
Режиссер -постановщик: А.Дубинский.
В главных ролях: сотрудники группы Приват.
Массовка: рабочие ферросплавных заводов, а также случайные прохожие.
Информационное обеспечение: канал 1+1 и Дубинский.про.
Дубинский уверенно скатывается на позицию лидера социального дна.
Такое мнение озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог и экономист Андрей Головачев.
Роль эдакого попа Гапона владельцу десятков машин и квартир, видимо, пришлась по душе.
В тему - У «слуги народа» Дубинского выявили 24 квартиры и 17 авто. Видео
Перед нами, конечно, обычный фарс, перфоманс, политический спектакль на тему: » Народ против коррупции в НБУ».
Владелец передвижного театра: И.Коломойский.
Автор сценария: Агентство » Стоп коррупции».







Режиссер -постановщик: А.Дубинский.
В главных ролях: сотрудники группы Приват.
Массовка: рабочие ферросплавных заводов, а также случайные прохожие.
Информационное обеспечение: канал 1+1 и Дубинский.про.
Каковы могут цели этого политического спектакля?
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Точно, конечно, мы не знаем, потому что мы не знаем позицию Зеленского и не знаем, какое решение относительно Приватбанка вынесет апелляционный суд. Но я бы выделил следующие возможные цели:
- Попытаться устроить хаос и получить несколько фотографий окровавленных «рабочих», пострадавших в борьбе с «колониальным режимом» ставленников мирового империализма. Это даст возможность одиозному олигарху и его » команде» в дальнейшем позиционировать себя как жертв режима и претендовать на политическое убежище.
- Оказать психологическое давление на председателя НБУ Смолия и его заместителя Рожкову, которые могут дрогнуть и написать заявления.
- Совместно с ОПЗЖ попытаться блокировать сотрудничество в МВФ с помощью информационной истерии на каналах Интер, 1+1, 112, newsone, Zik на правительство, НБУ и МВФ.
- Раскрутить Дубинского, как лидера будущего политического проекта для досрочных выборов, которые становятся все реальнее.
- Оказать давление на самого Зеленского, который явно находится в замешательстве и не в силах публично заявить свою позицию по Приватбанку.
В тему - Зеленскому нужно срочно выбрать между МВФ и Коломойским
8-минутное видео -

***
Напомню, поп Гапон - создатель и бессменный руководитель рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», организатор январской рабочей забастовки и массового шествия 22 января 1905 года рабочих к царю с петицией, в которой перечислялись их требования, закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской революции 1905-1907 годов.
После возвращения в Россию в октябре-ноябре 1905 года - руководитель возрождённого «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», союзник графа Витте, сторонник реформ, провозглашённых Манифестом 17 октября, противник вооружённых методов борьбы.
В марте 1906 года был убит в Озерках группой боевиков-эсеров по обвинению в сотрудничестве с властями и предательстве революции.
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