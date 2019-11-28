 Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.
"Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 9 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40 % до 52%). Оцінка роботи Ради погіршується з жовтня", - йдеться в повідомленні.
До спікера Дмитра Разумкова позитивно ставляться в кінці листопада 24% опитаних, негативно - 16%.
Зазначається, що частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значно зросла в кінці листопада порівняно з початком листопада: з 9% до 16%.
Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Всього було опитано 1500 респондентів.
Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що протягом осені частка тих, хто ставиться до Президента України Володимира Зеленського позитивно, зменшувалася.
Может, диктатуру ввести, во главе с генералом Пиночетенко ? Никаких парламентов; страна будет управляться приказами Гетьмана.
Какая досада....
Ты ж прошлый раз мотивировал низким рейтингом доверия к ней. Ну вот!
И Гончаруку дадут пенделя, сделав "крайним".
Кварталу главное "день простоять, да ночь продержаться"(С) (или наоборот, не помню я точно ). Концепции никакой у Квартала нет, плана нет, будут "петлять".
Основная проблема - денег не дают, нет инвестиций, нет притока, как говорится, капитала.
И что это им денег не дают - "удивительно".
Неужто у мировых банкиров предки лежат по всей Европе в таких вот "бабьих ярах", про которые Владимир Александрович так "элегантно" пошутил?
Одно предложение - а какой потрясающий эффект.
Украина в смартфоне оказывается не кормит???
Вован, давай в Ростов, там тебя Батоныч ждет!
Были технические открытия и новшества, которые, действительно, коренным образом повлияли на научно-технический прогресс. Это на моем веку были компьютеры, интернет, мобильные телефоны (аналоговые прежде всего, переворот совершили они), да хотя бы микроволновые печки на кухнях.
А "страна в смартфоне" ничего принципиального нового для развития экономики не сделает совершенно. затраты, правда, будут большие, и кое-какие компании весьма неплохо заработают. Но насчет добавленной стоимости и рабочих мест - это нет.
Как жалок шут на троне короля!
Как глуп народ, который то позволил!
САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!
я это недоразумение не выбирал, а расплачиваться за глупость баранов предстоит и мне...
При януковочу депутатів почали бити лише на третій рік! А "слуг" почінають бити - "не прошло и полгода" !
Владелец передвижного театра: И.Коломойский.
Автор сценария: Агентство » Стоп коррупции».
Режиссер -постановщик: А.Дубинский.
В главных ролях: сотрудники группы Приват.
Массовка: рабочие ферросплавных заводов, а также случайные прохожие.
Информационное обеспечение: канал 1+1 и Дубинский.про.
Дубинский уверенно скатывается на позицию лидера социального дна.
Такое мнение озвучил полчаса назад в Фейсбуке политолог и экономист Андрей Головачев.
Роль эдакого попа Гапона владельцу десятков машин и квартир, видимо, пришлась по душе.
В тему - У «слуги народа» Дубинского выявили 24 квартиры и 17 авто. Видео
Перед нами, конечно, обычный фарс, перфоманс, политический спектакль на тему: » Народ против коррупции в НБУ».
Владелец передвижного театра: И.Коломойский.
Автор сценария: Агентство » Стоп коррупции».
Режиссер -постановщик: А.Дубинский.
В главных ролях: сотрудники группы Приват.
Массовка: рабочие ферросплавных заводов, а также случайные прохожие.
Информационное обеспечение: канал 1+1 и Дубинский.про.
Каковы могут цели этого политического спектакля?
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Точно, конечно, мы не знаем, потому что мы не знаем позицию Зеленского и не знаем, какое решение относительно Приватбанка вынесет апелляционный суд. Но я бы выделил следующие возможные цели:
- Попытаться устроить хаос и получить несколько фотографий окровавленных «рабочих», пострадавших в борьбе с «колониальным режимом» ставленников мирового империализма. Это даст возможность одиозному олигарху и его » команде» в дальнейшем позиционировать себя как жертв режима и претендовать на политическое убежище.
- Оказать психологическое давление на председателя НБУ Смолия и его заместителя Рожкову, которые могут дрогнуть и написать заявления.
- Совместно с ОПЗЖ попытаться блокировать сотрудничество в МВФ с помощью информационной истерии на каналах Интер, 1+1, 112, newsone, Zik на правительство, НБУ и МВФ.
- Раскрутить Дубинского, как лидера будущего политического проекта для досрочных выборов, которые становятся все реальнее.
- Оказать давление на самого Зеленского, который явно находится в замешательстве и не в силах публично заявить свою позицию по Приватбанку.
В тему - Зеленскому нужно срочно выбрать между МВФ и Коломойским
8-минутное видео -
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Напомню, поп Гапон - создатель и бессменный руководитель рабочей организации «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», организатор январской рабочей забастовки и массового шествия 22 января 1905 года рабочих к царю с петицией, в которой перечислялись их требования, закончившегося расстрелом рабочих и положившего начало Первой русской революции 1905-1907 годов.
После возвращения в Россию в октябре-ноябре 1905 года - руководитель возрождённого «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», союзник графа Витте, сторонник реформ, провозглашённых Манифестом 17 октября, противник вооружённых методов борьбы.
В марте 1906 года был убит в Озерках группой боевиков-эсеров по обвинению в сотрудничестве с властями и предательстве революции.