 Кількість українців, не задоволених роботою Ради, зросла на 12% за місяць, - опитування КМІС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Оцінка роботи парламенту порівняно з початком листопада в кінці місяця погіршилася: на 9 процентних пунктів стало менше тих, хто схвалює її роботу (45% і 36%) і на 12 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40 % до 52%). Оцінка роботи Ради погіршується з жовтня", - йдеться в повідомленні.

До спікера Дмитра Разумкова позитивно ставляться в кінці листопада 24% опитаних, негативно - 16%.

Зазначається, що частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значно зросла в кінці листопада порівняно з початком листопада: з 9% до 16%.

Опитування проводилося з 22 по 25 листопада серед дорослої частини населення України (від 18 років і старше). Всього було опитано 1500 респондентів.

Похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3%.

Також читайте: Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що протягом осені частка тих, хто ставиться до Президента України Володимира Зеленського позитивно, зменшувалася.