 Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного наприкінці листопада Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Згідно з оприлюдненим у четвер релізом з результатами соцопитування, три чверті респондентів (75%) заявили, що не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ. Бачать же успіхи влади в цьому питанні 16%.
Близько 14% українців заявили, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. "Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним у 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж удвічі – із 6% до 14%. Частка тих, хто витрачає на "комуналку" від третини до половини доходу, збільшилася із 16% до 21%. Відповідно, зменшилася кількість тих, хто витрачає до 10%: із 18% в 2015 році до 12% у 2019. Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: із 48% до 41%", - йдеться в релізі.
Водночас, оцінюючи наприкінці листопада, які з парламентських партій мають найбільш продумані й реалістичні рішення для зниження цін на газ для населення України, 18% респондентів вважали, що це "Слуга народу", 17% - що "Опозиційна платформа - За життя", 15% - "Батьківщина", 4% - "Європейська солідарність", 1% - "Голос".
Крім цього серед українців переважає скептицизм щодо успішного для України вирішення питань стабільних поставок газу в країну і транзиту російського газу в Європу через свою територію: 46% учасників дослідження сказали, що не бачать успіхів у справі вирішення цих проблем, 28% - бачать.
Також українці переважно не бачать успіхів нового керівництва країни у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, як і не бачать зрушень у просуванні розслідувань резонансних злочинів.
"Оцінюючи успішність нової влади у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, 70% не бачать успіхів, 22% - вважають, що успіхи є. Більшість опитаних не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (таких 71%), відзначають успіх лише 17 %. Така ж ситуація була і на початку листопада", - йдеться в релізі.
Водночас до кінця листопада майже зрівнялася кількість громадян, які позитивно і негативно оцінюють дії нової влади України в питанні забезпечення свободи слова в країні: 47% вважають, що нова влада успішна, 44% - що не успішна. На початку листопада ситуація була така: 55% бачили успіхи в забезпеченні свободи слова, 36% були не згодні з цим.
Із 22 по 25 листопада КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.
А ведь это было чуть ли не главное обещание изберателю.... Велик даже на логотипе этого зверинца Коломойского в Раде....
Вони думали, шо воно путіна переможе, а воно від Звіробій всралося.
Сара, ти слишиш как пахнут ети духи?
Канешна слишу, я шо. глухая!?
По факту имеем очередную мутацию совка.
При этом почувствовал слабоумие и слабоволие новой власти резко и многократно активизировались мошенники, аферисты и агрессор. Все хотят осуществить свои хотелки и влажные мечты. Естественно, прикрываясь сердобольными "мыротворцами" и во имя процветания, и даже экономического "чуда" в 40% экономический рост.
ЇжТе.
потому что дружбу с ****** на хлеб тоже не намажешь, а они желудки...
Хроники Хунты
@JuntaChronicles
·34 мин
Зеленский искренне не понимает почему падает рейтинг. Ведь он посадил военных и волонтёров, согласился платить пенсии бурятским жителям Дамбаса, отвёл войска, вернул регионалов, возобновил закупку электроэнергии у террористов и дружит с ******.
Короче, сделал всё, чего хотели 73%
да это ж проводили опросы среди порохоботов и соросят. успехи есть! например игорь вальерич получил из госбюджета 5 млрд для мау, портнов вернулся на родину и получил через суд 8 млн, медведчук и штепа уже в раде, петушарий получи госфинансирование, а сивлоха почти порешал вопрос о пенсиях для лугандонцев.
70% - 25% (які були за Пороха) = 45% задоволених. Покажіть мені їх!
Украина с 2014 года закупала российский газ, оформляя его как купленный в Европе в угоду узкого круга лиц
Об этом пишет известный журналист Лямец Сергей на своей странице в Фейсбук
Приведем полностью его текст.
Говорить людям правду. Даже горькую. Вот она, добродетель.
Правда в том, что с 2014 года мы закупали российский газ, оформляя его как купленный в Европе. Брали из трубы на границе с Россией, а платили через прокладки в Словакии, Швейцарии и где-то еще. Сколько и почему платили - покрыто мраком псевдопатриотизма, потому что очень удобно рассказывать о «зраде», прогоняя реальные миллиарды долларов через оффшоры.
Эти миллиарды, кстати, мы получали от России как ежегодную плату за транзит газа через свою территорию. Но мы не говорили «от России». Мы говорили «получаем». Как бы просто так, получаем.
Попутно мы убивали добычу газа в Украине. Хотя, если бы мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО были патриотами своей страны, старались бы ее нарастить. Ведь энергонезависимость - это очень понятная вещь. Если я добываю 15 миллиардов кубометров газа, а потребляю 30 - нужно добывать еще 15, и тогда буду я весь обеспечен собственным газом.
Но нет - мы убивали собственную добычу, а параллельно повышали тарифы на газ внутри страны. Рассказывая, что тем самым боремся с коррупцией. Что наполняем бюджет «Нафтогаза», а тот наполняет бюджет страны. Из которого платим дотации малоимущим. Только вот мы не говорили, что если бы не было роста тарифов - не надо было бы платить дотации.
Попутно мы зарабатывали для себя. На миллионных зарплатах. На премиях за выигранный не нами Стокгольм. На продаже дешевого газа как дорогого, и всякое такое.
Мы - это Андрей Коболев и Юрий Витренко. А потом и Андрей Фаворов.
Говорят, что мы готовили рынок Украины к американскому газу, который качали бы из Польши. Не знаю, не будем спорить. Может, и готовим. Вам мы об этом не скажем.
Сейчас мы морочим голову всей стране через проплаченных нами «экспертов». Они рассказывают, что нельзя покупать у России дешевый газ. Что это ловушка. Что нужно продолжать покупать у России дорогой газ через Европу.
Единственное, что мы делаем неплохо, - это кошмарим русских новым договором о транзите. Действительно, нам нужен договор на 10 лет, а не на год. Это - правильно. Они чуть-чуть не успели достроить свой «Северный поток-2». Но через год обязательно достроят. Значит, нужно их дожимать сейчас. Просто ничего с ними не подписывать. Пусть соглашаются на десять лет. Это будет правильно. Хотя по логике Стокгольма, могут потом это оспорить - как оспорили мы. Ну не нужен был нам их газ, и мы не покупали. То же самое с транзитом. Ну не нужна будет им наша труба - и не будут прокачивать. Так что тут бабка надвое сказала. Но дожимать их надо. Это - правильно.
А все остальное - чес. Мы продолжаем готовить Украину к чему-то. К чему? Мы не говорим.
Хотя… Мы подешевке закачали в хранилища больше 20 млрд кубометров газа в хранилища, и хотели зимой их неплохо продать. Взяли под это кредиты. Ну и плюс готовили к чему-то))
Ну и параллельно хотели русских послать. А тут этот Зеленский, и скорее всего русский газ дешевле будет. Тогда нахуа наш газ кому-то? Ніт!!! Ні будєт так!
Поэтому мы заряжаем своих троллей, чтобы они чмырили Зеленского. Что неправильно это - покупать дешевый газ. Ну а шо, если ему 40 лет, но он таки…?
По секрету, покупать дешевый газ - это неплохо. Это - выгодно. Другое дело, что нельзя ничего обещать взамен. Вот где факапили и Кучма, и Ющенко, и Тимошенко, и Янукович. Но нам не нужно, чтобы все думали головой. Нам нужно, чтобы ничего не вышло. И чтобы мы продолжали покупать дорогой газ из Европы. Изображая себя патриотами. Ну а как же без этого?
Если украинская политика чему-то и учит, то только одному: ничему не удивляться. Вернее, не так: удивления и даже подозрительного отношения заслуживают проявления последовательности и принципиальности, вдруг какой-то подвох? Иногда, правда, не разобрать, где последовательность и где принципиальность.
Об этом пишет Леонид Швец на «Слово и Дело»
Сегодня Игорь Райнин стал руководителем Харьковской областной организации «Оппоплатформы - За жизнь», единственной парламентской политической силы, которая открыто провозглашает курс на Россию. В бытность Петра Порошенко гарантом Райнин поработал заместителем главы президентской администрации, главой Харьковской областной администрации, и три последних года - главой Администрации президента. То есть входил Игорь Львович в самый узкий круг руководителей государства и доступ имел к самым охраняемым тайнам, а тайны во время войны имеют особое значение. И вот всплывает этот глубоко осведомленный человек, который еще вчера обеспечивал «Армію, мову, віру», в окружении Виктора Медведчука, личного друга и кума Владимира Путина.
Где здесь последовательность и принципиальность? Погодите осуждать, весьма вероятно, они были всегда, просто Игорь Райнин не выдавал до поры до времени свои твердые убеждения, имея для этого весомые основания. Представляя нового главу организации, Юрий Бойко назвал его своим другом и признался: «Когда он был у власти и занимал позицию главы администрации. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины». Тут нужно добавить: интересы востока Украины, как их понимают Бойко и Медведчук, а по сути - Путин.
В отличие от «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи, который вернулся на неоккупированную территорию и представляется в Киеве украинским разведчиком, Райнин, будучи фигурой несоизмеримо большего масштаба, объявился не в Москве и за российского агента себя не выдает. Вряд ли он им и является, хотя тут как раз лучше послушать специалистов, а специалистам в эту тему лучше бы вникнуть. Вот о чем можно говорить с уверенностью, так это об очередном уроке: если вас развлекают разговорами о патриотизме, проверьте ваши карманы и не развалился ли в вашем любимом кресле Медведчук.
А вот другой пример последовательности и принципиальности: мэр Киева Виталий Кличко выступил с ходатайством взять на поруки мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в злоупотреблениях. История мутная, дело было открыто еще три года назад, как раз в разгар мусорного кризиса, который методично убивал рейтинг Садового. Виталий Владимирович и тогда едва не подпольно, не афишируя, помогал Андрею Ивановичу хоронить отходы, чтобы, не дай бог, об этом не узнал Петр Алексеевич, расчищавший себе дорогу к победе в 2020 году. Самое смешное в этой несмешной истории, что Кличко все эти годы был главой «Блока Петра Порошенко». И тоже, выходит, как Райнин, не открывался до конца, но по другим соображениям. Взаимная привязанность формального лидера БПП и самого ПП, напомню, накануне парламентских выборов ознаменовалась предложением Виталия возглавить партию «Удар» Михаилу Саакашвили, известному любителю «барыг».
Нам предстоит еще многое узнать о президентстве Порошенко, и красноречивыми свидетельствами станут слова и дела людей, которые его окружали и представляли вовне. Удивляться ничему не надо. Надо запоминать.