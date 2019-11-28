 Понад 70% українців не бачать успіхів нової влади в боротьбі з корупцією, розслідуванні резонансних справ і зниженні тарифів ЖКГ, - опитування КМІС

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного наприкінці листопада Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з оприлюдненим у четвер релізом з результатами соцопитування, три чверті респондентів (75%) заявили, що не бачать успіхів нової влади в справі зниження тарифів ЖКГ. Бачать же успіхи влади в цьому питанні 16%.

Близько 14% українців заявили, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. "Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним у 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж удвічі – із 6% до 14%. Частка тих, хто витрачає на "комуналку" від третини до половини доходу, збільшилася із 16% до 21%. Відповідно, зменшилася кількість тих, хто витрачає до 10%: із 18% в 2015 році до 12% у 2019. Також зменшилася частка тих, хто витрачає від 10% до 30%: із 48% до 41%", - йдеться в релізі.

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Водночас, оцінюючи наприкінці листопада, які з парламентських партій мають найбільш продумані й реалістичні рішення для зниження цін на газ для населення України, 18% респондентів вважали, що це "Слуга народу", 17% - що "Опозиційна платформа - За життя", 15% - "Батьківщина", 4% - "Європейська солідарність", 1% - "Голос".

Крім цього серед українців переважає скептицизм щодо успішного для України вирішення питань стабільних поставок газу в країну і транзиту російського газу в Європу через свою територію: 46% учасників дослідження сказали, що не бачать успіхів у справі вирішення цих проблем, 28% - бачать.

Також українці переважно не бачать успіхів нового керівництва країни у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, як і не бачать зрушень у просуванні розслідувань резонансних злочинів.

"Оцінюючи успішність нової влади у справі боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади, 70% не бачать успіхів, 22% - вважають, що успіхи є. Більшість опитаних не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ (таких 71%), відзначають успіх лише 17 %. Така ж ситуація була і на початку листопада", - йдеться в релізі.

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Водночас до кінця листопада майже зрівнялася кількість громадян, які позитивно і негативно оцінюють дії нової влади України в питанні забезпечення свободи слова в країні: 47% вважають, що нова влада успішна, 44% - що не успішна. На початку листопада ситуація була така: 55% бачили успіхи в забезпеченні свободи слова, 36% були не згодні з цим.





Із 22 по 25 листопада КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.