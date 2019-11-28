 Суд відправив під домашній арешт двох членів банди "Біле братство", підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", таке рішення ухвалила колегія Дніпропетровського апеляційного суду.

Раніше Нікопольський міський районний суд продовжив термін утримання під вартою фігурантам, але захист подав апеляцію. У Дніпропетровському апеляційному суді змінили запобіжний захід обвинуваченим з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. У той же час прокурор просив відмовити в задоволенні апеляції і залишити фігурантів під вартою.

Нагадаємо, 10 лютого 2016 року в Нікополі в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків — Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину — Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.

30 листопада 2017 року в Нікопольському суді, під час 21-го судового засідання, батько одного із загиблих — Руслана Тапаєва, підірвав дві гранати. Сам чоловік та один обвинувачений — Сергій Вороновський загинули. 10 людей госпіталізували.

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Потерпілі Тапаєви стверджують, що на місці злочину 10 лютого 2016 було близько 7 осіб, зокрема людина, яку слідство називає лідером нікопольського злочинного угруповання "Біле братство" Ян Яцишин. Досудове слідство встановило, що на місці злочину був "Lexus" темного кольору, у якому міг перебувати останній та який "також міг бути використаний та пристосований злочинцями для скоєння злочину" — йдеться в ухвалі суду. Подібне авто, яке рухалось із Нікополя до Дніпра, було зупинено поліцейськими в Солоному одразу після вбивства, ним керував саме Ян Яцишин. В автомобілі виявили зброю, а чоловік заявив, що транспорт та речі у ньому не його. Яцишин причетність до злочину спростовує.

Ян Яцишин проходить свідком у цій справі, оскільки обвинувачені, за даними слідства, були членами його угруповання. Але чоловіка досі не допитали. Сам Яцишин наразі є фігурантом іншої справи — його підозрюють в організації замаху на умисне вбивство на Житомирщині.