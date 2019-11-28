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 Суспільство
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Все про:апеляція (245) ОЗУ (110) суд (5720) вбивство (1960) Нікополь (23)

 Суд відправив під домашній арешт двох членів банди "Біле братство", підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі

Романа Жмурка і Дениса Подоляка, яких у лютому 2016 року звинуватили у вбивстві Іллі Боднаря і Різвана Тапаєва, звільнили з-під варти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", таке рішення ухвалила колегія Дніпропетровського апеляційного суду.

Раніше Нікопольський міський районний суд продовжив термін утримання під вартою фігурантам, але захист подав апеляцію. У Дніпропетровському апеляційному суді змінили запобіжний захід обвинуваченим з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. У той же час прокурор просив відмовити в задоволенні апеляції і залишити фігурантів під вартою.

Нагадаємо, 10 лютого 2016 року в Нікополі в автомобілі Geely Emgrand вбили двох чоловіків — Різвана Тапаєва та Іллю Боднара. Поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні злочину — Дениса Подоляка, Романа Жмурко та Сергія Вороновського.

30 листопада 2017 року в Нікопольському суді, під час 21-го судового засідання, батько одного із загиблих — Руслана Тапаєва, підірвав дві гранати. Сам чоловік та один обвинувачений — Сергій Вороновський загинули. 10 людей госпіталізували.

Також дивіться: Поліцейські повідомили про підозру трьом правоохоронцям, а також затримали чотирьох чоловіків, причетних до діяльності нікопольського ОЗУ "Біле братство". ФОТОрепортаж

Потерпілі Тапаєви стверджують, що на місці злочину 10 лютого 2016 було близько 7 осіб, зокрема людина, яку слідство називає лідером нікопольського злочинного угруповання "Біле братство" Ян Яцишин. Досудове слідство встановило, що на місці злочину був "Lexus" темного кольору, у якому міг перебувати останній та який "також міг бути використаний та пристосований злочинцями для скоєння злочину" — йдеться в ухвалі суду. Подібне авто, яке рухалось із Нікополя до Дніпра, було зупинено поліцейськими в Солоному одразу після вбивства, ним керував саме Ян Яцишин. В автомобілі виявили зброю, а чоловік заявив, що транспорт та речі у ньому не його. Яцишин причетність до злочину спростовує.

Ян Яцишин проходить свідком у цій справі, оскільки обвинувачені, за даними слідства, були членами його угруповання. Але чоловіка досі не допитали. Сам Яцишин наразі є фігурантом іншої справи — його підозрюють в організації замаху на умисне вбивство на Житомирщині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162286
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібен народний трибунал, який буде діяти паралельно з діючими судами. Народний трибунал має виносити рішення та приводити їх у виконання не залежно від рішення судів. Інакше не буде ані порядку, ані законності!
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Я этого не понимаю. Вот как можно отпустить под домашний арест убийц?! Суд відправив під домашній арешт двох членів банди "Біле братство", підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі - Цензор.НЕТ 7321
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Потрібен народний трибунал, який буде діяти паралельно з діючими судами. Народний трибунал має виносити рішення та приводити їх у виконання не залежно від рішення судів. Інакше не буде ані порядку, ані законності!
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Есть такой !!!

в Лугандоне.

Он всех этих порошенков уже на пожизненное осудил.
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Потрібен такий народний трибунал який буде швидко та ефективно виконувати вироки. Влада за Конституцією України належить народу України, отже народ України може абсолютно законно створити екстериторіальний народний трибунал, який не буде залежати від виконавчої влади і буде діяти автономно і це буде абсолютно законно! Якщо місцеві суди не працюють, буде працювати народний трибунал, який неможливо купити чи залякати і буде виправляти ситуацію в будь якому регіоні України!
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Ну так создай этот правильный трибунал
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Какой гуманный, наши бы, украинские - расстреляли, если будут честными.
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Иной раз весьма трудно понять: вы это серьёзно? Вы прикалываетесь? Вы бухой? Вы обкуренный? И, вопросы множатся.
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Забезпечення законності на території України це обов'язок всього народу України і якщо судова та правоохоронна система бездіяльні та корумповані, народ України зобов'язаний діяти прямими методами! А для того щоб це було законно, потрібно оформити ці дії в народний трибунал, який буде розглядати справи і виносити вироки!
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Понятно. Значит- не только обкуренный, а и присутствует нечто потяжелее. Понимаю. Сам я, снимаю стресс, после прочтения новостей- таки бухлом.
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Якщо система не працює то потрібно звертатись до права! Народ має право створити народний трибунал окремий від судової гілки влади? Має право! Народ має право судити злочинців цим трибуналом? Має право! Народ може діяти методами прямої демократії, переступаючі всі закони та підзаконні акти, якщо в цьому є необхідність, бо народ має на це ПРАВО! Народ не тільки має право а й ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ наводити законність та порядок у власній країні і ніхто не зможе заперечити народу України, якщо будуть дотримані елементарні формальності перед ліквідацією особливо небезпечних злочинців та бандитів, олігархів та корупціонерів! Бандити, олігархи, корупціонери відкупляться в любих судах, отже потрібен такий суд в якому неможливо відкупитись і тільки цей суд буде інструментом стримування злочинності та корупції!
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У кацапов в 17-м получилось, почему не получится у нас? От того что чЛенина считали е*нутым на всю голову сифилитиком-морфинистом, количество расстрелянных "врагов народа" не уменьшилось.
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НАДО,чтобы у этих судей пострадали от этих ублюдков кто-то из родственников,тогда дело сдвинится
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Правильно. Тюрми зеленим потрібні для патріотів - Мрчннка, Федини, Звіробій. А вбивці скоро будуть засідати у ВР поряд з ґвалтівниками.
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раньше расстрел был а щас зеленое ванильное вчк нквд
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Я этого не понимаю. Вот как можно отпустить под домашний арест убийц?! Суд відправив під домашній арешт двох членів банди "Біле братство", підозрюваних у подвійному вбивстві в Нікополі - Цензор.НЕТ 7321
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Якщо "Белое братство" , толерантне до сепарів, тоді рішення зеленого суду стає зрозумілим
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