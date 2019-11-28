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 Політика України, За кордоном
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Все про:Apple (11) Лінкявічюс (115)

 Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму

Литва поділяє обурення України з приводу позначення компанією Apple у своїх додатках Криму російською територією.

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Ми приєднуємося до України, яка висловила розчарування підходом Apple для позначення Криму як Росії. Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї невігласької точки зору, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його все ще окупує Росія, це українська земля, в цій війні досі гинуть люди", - написав Лінкявічюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ

Нагадуємо, раніше стало відомо, що в сервісах Apple, якими користуються громадяни РФ, окупований Крим тепер відображається як територія Росії. Користувачі з решти світу як і раніше бачать його як територію України.

Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162284
 
   
 Топ коментарі
 
...пусть тогда эрэфию отображают так:
Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму - Цензор.НЕТ 8241 Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму - Цензор.НЕТ 1784
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Вообще не важно есть магазин или нет, просто каждый товар должен соответствовать требованиям законодательства страны , в которой продается. Это как любые телевизоры, стиралки и.т.д должны иметь инструкцию на украинском языке в Украине. К примеру в Китае запрещено показывать кровь в играх, поэтому во всех играх в Китае кровь ЧЕРНАЯ. У производителя всегда есть выбор - либо подогнать продукт требованиям страны или не продавать в стране совсем.
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Эппл, гугл, майкрософт и другие сейчас быстро поменяют принадлежность Крыма на российском рынке своих товаров или вообще выйдут из него. Весь мир с нами.
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ja dumaju sto soglsitsia.Netu magazina apple v rosiji.Jest magazniny gde prodajut v tom cysle i apple no ne ix specialni magazini.Bolsinstvo takix jest amerike,Kitaj,Japonija i Evropa.V rosiji net takix
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apple открывает официальные магазины в рашке.
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Kogda otkryvajet?Poka ix net no nesporiu sto budet,tolko vopros kto tam budet pokupat takyje telefoni,deneg vet u raski net u bolsinstva liudej.
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Дурашка, Раша, это не нищая Литва, живущая на подачки ЕС. В сентябре, когда начались продажи 11-го, место в очереди, продавали больше чем за 2000 $ и потом еще за телефон. Вот очередь из нищих (ссылка) (ссылка)
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Pocemu ti nicebotov rosijan sravnivajes s nami?U nas sredniaja zarplata jest 1400 evro ili minimalka 607 evro v mesiac.U vas na 5 raz mense zarplati cem Litve i ecio sravnyvajet.S papua novoj gvineje sravnivajtes a ne s nami tam minimalka v cas bolse cem rosiji Закликаємо відмовитися від цієї невігласької точки зору, - Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму - Цензор.НЕТ 3790Otkuda tam rosiji dengi u liudej jesli vy sami pysyte sto 90% zyviot tolko stob pojest.U nas novyje masiny pokupajet v etom godu na 40% bolse,kvartiri novyje na 40% bolse,pocti 80% jedut otdyxat na zagranicu
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PO oprosu Levada 53% rosijan xocet bezat s rosiji stob najti tam rabotu i zyt kak Evrope eto molodioz 18-24 let.
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Вообще не важно есть магазин или нет, просто каждый товар должен соответствовать требованиям законодательства страны , в которой продается. Это как любые телевизоры, стиралки и.т.д должны иметь инструкцию на украинском языке в Украине. К примеру в Китае запрещено показывать кровь в играх, поэтому во всех играх в Китае кровь ЧЕРНАЯ. У производителя всегда есть выбор - либо подогнать продукт требованиям страны или не продавать в стране совсем.
 показати весь коментар
 
 
...пусть тогда эрэфию отображают так:
Призываем отказаться от этой невежественной точки зрения, - Литва поддержала Украину на фоне решения Apple по Крыму - Цензор.НЕТ 8241
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Фу зачем так засмердило Мордором аж через монитор
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а ґебнюк Пристайко такий сміливий лише проти Apple. Проти кацапії жодного слова не промукає. Як має ставитися Apple до крани, що сама стелеться перед кацапнею? Втрачати гроші? Та вчора якийсь "оржель" сказав, що Україні вигідно купувати газ у кацапії, а зекономлені таким чином гроші, направити на субсидії. Чому Apple має бути принциповішою за всіх ци блаЗЄнських?
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блаЗЄнський, а скажи скільки разів слово "Крим" промовив блаЗЄнь, що зараз за преЗЄдєнта України? Чи не блаЗЄнська влада веде до того, що всі санкції буде знято, а Україна візьме на утримання та відновлення колаборантське кодло під назвою "зомбас"? Тому: до дупи, блаЗЄнська свине.
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Литва истинный друг как в верхах так из обычных граждан,никакая Польша,и тем более Беларусь не сравнится с прибалтами
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всем ***** на эпл на расии тем более, все нарасия в китайскими смарфонами Китай РУЛИТ!!!
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