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 Політика України
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Все про:Данілов (13) РНБО (604) нормандська четвірка (711)

 Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня Україна, перш за все, порушуватиме питання повернення українських військовополонених.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на засіданні Національної платформи "Діалог про світ і безпечної реінтеграції" в Києві в четвер.

"Ми розуміємо, з чим ми маємо йти на нормандський формат. Перше питання - це повернення наших військовополонених. На превеликий жаль, йдеться не про десятки, а сотні людей, які перебувають у полоні. Друге питання - це припинення вогню по всій лінії фронту. У нас немає бажання, щоб продовжували вбивати громадян України. Ми повинні це припинити. Третє питання - це розуміння, що відбувається з українсько-російським кордоном. До того часу, поки не буде повернуто український кордон, поки там не будуть стояти українські військові, дуже багато процесів будуть проходити вкрай складно і я б сказав навіть неможливо", - сказав Данилов.

Також він заявив, що у РНБО є п'ять сценаріїв повернення окупованих українських територій, але відмовився уточнювати їх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162282
 
   
 Топ коментарі
 
Радуйтесь. У зеликов есть пять сценариев возвращения лугандона. Только кремлядским "режиссерам" войны на донбассе эти сценарии до фени. Они по одному своему сценарию работают-захват Украины любыми способами.
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Вообще-то вопрос пленных должен быть самым последним. Так как принципиально ни на что не влияет и является просто показухой для подъема рейтинга. Каждый день убитые и раненые.. 7% территории захвачено, а кретин-клоун собирается пиариться на пленных.
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250 козлорилих на 100 наших - інфа з новин, типу "утечка з козлорилтіві"
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Першим питанням в нормандському форматі має бути визнання росії державою-терористом та державою-піратом і введення повної торгової та морської блокади росії та заборону виїзду російського керівництва та членам їх сімей, повний арешт всіх рахунків, та всіх активів російської влади та російської держави за кордоном, як власності терористів та піратів!
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подивимося, що ви там навирішуєте.
може так статися, що й в Україну вже не повернетеся.
Це - ПОГРОЗА!
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Вообще-то вопрос пленных должен быть самым последним. Так как принципиально ни на что не влияет и является просто показухой для подъема рейтинга. Каждый день убитые и раненые.. 7% территории захвачено, а кретин-клоун собирается пиариться на пленных.
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Вообще-то вопрос пленных должен быть самым последним.

Какое-то кацапское мышление. Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 4768
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а украинское мышление это когда просрать все что только можно, но вернуть пятерых пленных? Ну вернули кораблики и что? Это гавно нужно было или не забирать или там=же на дно пустить... куча железяк.... А шуму было.. гениальный ход клоуна.. вернули корабли.. как будто целый флот вернули...
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Свинособака, тебе нет смысла что-то обьяснять. Ты всё равно не поймёшь. И Путин твой - *****. Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3868
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Данилов наивный, первым вопрос будут прямые переговоры с террористами, а уже все остальное потом и в зависимости от решения первого вопроса!
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Первым вопросом будет задушить патриотически настроенных украинцев и сделать их похожими на жителей мордора
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Радуйтесь. У зеликов есть пять сценариев возвращения лугандона. Только кремлядским "режиссерам" войны на донбассе эти сценарии до фени. Они по одному своему сценарию работают-захват Украины любыми способами.
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Згоден з Вами на усі 100%. Надіюсь зекоманда це теж розуміє
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А той шептун андрій з богданом буде теж біля нього сидіти при перемовинах??? Я не можу уявити одного маломєра зєлєпукіна за одним стол з маломєром пукіним!!! Це ж не флешмоб одного "актора", це залізні шарики треба мати!!!
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путе мясо безразлично!
надо будет - в Крыму и заробитчан в рашке еще наберет.
если надо - батька из картоплестана подбросит.

Территории - вот тема, которая его серьезно интересует. И я не вижу козырей, что бы он по ним пошел на уступки.
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Шось мені стрьомно... з чим їдуть, який документ збираються підписати і т.д.
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Это как то даже звучит глупо, извините.
Понятно, что судьба сотен пленных важна, но встреча организуется в первую очередь в интересов миллионов граждан Украины и ЕС.
Ну или главное хотят тупо скрыть. Скрыть в 3 тысячелетии?
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Пыль в глаза, кацапы завтра еще столько наловят на мацковском вокзале, а мы им вернем их агентуру и убийц. По сути то что?
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а у пленных альфа будет телефоны отбирать ?
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Да не отдаст, пуйло это гопарь и пират, а такие пленных не отдают, по крайней мере не всех это точно!
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что бы хозяина зе-мартышки в Кремле не расстраивать....

Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3943
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Если критерий успешности внешней политики по Зеленскому - количество возвращенных из Орды наших граждан, то Путин легко обеспечит Зеленскому супер-рейтинг!!! Для него "наловить" наших людей - шо раз плюнуть! А мы ему и Крым простим, и Донбасс, и Харьков отдадим... Идиоты!
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"пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорийИсточник: https://censor.net.ua/n3162282"

Если отбросить сценарии при которых Украина тем или иным способом включается в состав РФии , то есть только один сценарий - продолжать сопротивление.
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Тобто починати РАЗВОД будемо під "благим" соусом?! Поверніть нам полонених.... Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5463(Не заручників не політвязнів, а полонених....) Відповідь: Хорошо.... Но для этого вы должны лечь под нас, глубоко прогнуться и признать такую позицию вашей любимой. И положить всю Украину. Відповідь: - Ок, хорошо, хорошо ми не проти, ми сагласни, только ви нам бабла немного отвалите, ну что би ще попанувать у своєй старонці..?? Ответ: - Мы подумаем. Может быть. Немного. Відповідь: - Ми сагласни, згідні на всьо! Кінець перемовин. Глибокий прогиб і реверанс від зелі і його холуїв.
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то есть зеля опять кого-то выдаст козломордым и отведет всу по всему фронту
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Первым вопросом во время встречи в "нормандском формате" будет возвращение украинских военнопленных.

А вторым - спереди или сзади будет принимать бубуочка
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