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Все про:обшук (814) ДБР (668) Звіробій Маруся (1)

 Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР

Детективи державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками в будинок волонтерки Марусі Звіробій в Калинівці.

Пресслужба ДБР підтвердила "Інтерфакс-Україна" проведення обшуків у Звіробій у рамках розслідування справи про погрози президенту України, передає Цензор.НЕТ.

"Справді, відбуваються обшуки", - сказала прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова, не уточнивши при цьому деталей, оскільки слідчі дії ще не завершені.

"Обшуки відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту", додала вона.

Читайте також: "Від сьогодні можемо говорити про режим Зеленського", - Федина, яку ДБР підозрює "в погрозі вбивством щодо президента"

28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162274
 
 
 Топ коментарі
 
доооооооо.
Зебилы - почему у рыгов никаких обысков?
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Власти ровоцируют общество на конфликт. Они либо идиоты либо уже не контролируют ситуацию.
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І що вони сподіваються у неї знайти?
Чесно кажучи, вони зробили це разом. Разом з Зє!білами, з принишклими ригами, з з тупим бидлом,я ким тільки срать і жрать. Порох був їм "нєдостаточно отлічним". Хотілося всього, відразу, шляхетно і у білому пальті.
Мочили того Порошенка мочили, мочили-мочили, все було не так та не те...
Ну і як результат, спдіваюся подобається?
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Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 2 ч.2 часа назад

Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 4050

Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих
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Я однозначно против обысков у Звиробий! Это полный идиотизм! В стране куча сепарской сволоты и просто казнокрадов, которых нужно жестко потрошить, но хотелось бы напомнить, как Посадили Хорта за порванный портрет петра...
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офіційна стаття тоді була - за захоплення державної будівлі
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там три статьи было. захват админздания, хулиганка, сопротивление правохранителям (там с десяток человек в больнице оказалось). но лахтовские по методичкам шпарят про портрет, который в деле вообще не рассматривался.
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Да заканчивай те, земанкруты, со своим хортом, который сидел не за портрет, а за нападение на администрацию-не надо считать, что все тупые, как вы, и ничего не знают)
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Ну, не суки ж? Это не угроза, а предупреждение, типа "Не влезай убъёт". Не надо кичиться перед публикой мнимой тупой смелостью и доказывать что ты не лох.
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этот позорный спектакль задержания волонтера ато с альфой (как особо опасного преступника) дает четкий сигнал что украина далека от демократии и свободы слова.
Глубоко эмоциональное,гипотетическое высказывание о презе с позиции окопа -это всего лишь эмоции, боль и переживания за судьбу своей многострадальной родины.
Правда с компенсацией будет на ее стороне после подачи в суд в ес))
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Зеленский актер, которого заставили играть президента. Бороться нужно не с актерами, а со сценаристами - Коломойский, Портнов и другие пейсатые.
И даже этот спектакль с угрозами актеру и обысками - происходит по сценарию.
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По такой логике Портнова за угрозы прокурорам надо было уже наизнанку вывернуть.

Но почему-то ж не выворачивают.
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Обыски проходят,ну и пусть себе проходят.Ничего страшного в этом нет.Чего истерить?СБУ,прокуратура и суд разберуться.Надеюсь у Фединой не хватит "ума" повторить "подвиг" Надюхи Савченко.Та так же как и Федина языком,как помелом мела,за то и села.Но а уж коль "мозгов" нэма,то придется посидеть немного и интелекту на зоне поднабраться.
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Сам факт, за ЩО???????? Тоді кожного хто про зєлєпукіна щось говорить треба кримінальну справу відкривати??? Цирк 95 шоу недоробків!!!
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за такое предположение,мысль,высказывание невозможно посадить)) это тест на свободу слова в украине)) диктатура или демократия?))
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тРуба вирішив перед зелєпукіним прогнутися, щоб його самого не посадили, але посадять!!! Питання часу. А з Марусею, то вже перебор, за неї вступиться дуже багато військових та простих нормальних людей, так і до Майдану не далеко!!!
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На похоронах зекретина будут стрелять, но не в воздух, а в гроб, если таковой вообше будет)
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Все, чекай гбр і з альфою і з танками з обшуком!!! Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 7989
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Зедебилы какая перемога где 4000$ учителям. Какая **** прокурор и судья который открыл это дело. Завтра безмозглое было 73% придут с обиском к Вам вы все это сделали нет слов чтобы не материться
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Сподобався заголовок на одному з ахметовських сайтів:
"...ГБР пришло с обысками к волонтеру Зверобой по делу о "гибели" Зеленского..."
Може вони щось знають? Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 9280
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Мирослав Гай

@miroslavgai

·2 ч

ДБР проводить обшуки у Маруся Звіробій А мало б проводити обшуки у директора ДБР Труби, корупційні розмови якого чула уся країна.
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Вот поэтому они и подняли шум вокруг Маруси

Женоненавистничество возникает из страха.
Марк Туллий Цицерон
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Зеленский ПОЗОР тебе!
Девчонку испугался!

Украина без ЗЕ!
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Хоть эти украинки спороли глупость и злостно, но вместо обыска им лучше предложить исправительные работы в оффисе Президента. Пусть сами убедяться, какую чушь пороли на весь украинский эфир. Не исправятся - значит потеряаный для Украины материал на почве
запорошенных мозгов.
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Психолог ДалайЛамы

@DarkSoulsFan12

·29 мин

Вони думали, шо воно путіна переможе, а воно від Звіробій всралося.
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вон допкин вешать собрался на майдане . его обыскивать не будут ? он не намеками он на прямую призывает . а портнов тот вообще хочет 25 % уничтожить это то как , само рассосётся ?
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Tyler

@TylerfromMU

·2 ч

Просто оставлю два фото, сделанные в одно время.

Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 8888

Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР - Цензор.НЕТ 5521
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зеленое НКВД

Myroslav Hai
23 хв. ·

Жодного депутата на данну хвилину біля будинку Маруся Звіробій немає.
В будинку слідчі закрили вікна спинами. З родини мама, бабуся, та мала дитина, яку слідчі не дали завести до садочка.
З Марусею зв'язку немає. Приїхали журналісти. Буде обшук машини.

Стартую туди.
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