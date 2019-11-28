 Обшуки у Звіробій відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту, - ДБР

Пресслужба ДБР підтвердила "Інтерфакс-Україна" проведення обшуків у Звіробій у рамках розслідування справи про погрози президенту України, передає Цензор.НЕТ.
"Справді, відбуваються обшуки", - сказала прессекретарка ДБР Анжеліка Іванова, не уточнивши при цьому деталей, оскільки слідчі дії ще не завершені.
"Обшуки відбуваються в межах кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту", додала вона.
28 листопада ДБР зі спецпризначенцями з "Альфа" прийшли з обшуком до волонтерки Звіробій.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.
Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.
27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.
Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих
Глубоко эмоциональное,гипотетическое высказывание о презе с позиции окопа -это всего лишь эмоции, боль и переживания за судьбу своей многострадальной родины.
Правда с компенсацией будет на ее стороне после подачи в суд в ес))
И даже этот спектакль с угрозами актеру и обысками - происходит по сценарию.
Но почему-то ж не выворачивают.
"...ГБР пришло с обысками к волонтеру Зверобой по делу о "гибели" Зеленского..."
Може вони щось знають?
Мирослав Гай
@miroslavgai
·2 ч
ДБР проводить обшуки у Маруся Звіробій А мало б проводити обшуки у директора ДБР Труби, корупційні розмови якого чула уся країна.
Женоненавистничество возникает из страха.
Марк Туллий Цицерон
Девчонку испугался!
Украина без ЗЕ!
запорошенных мозгов.
Психолог ДалайЛамы
@DarkSoulsFan12
·29 мин
Вони думали, шо воно путіна переможе, а воно від Звіробій всралося.
Tyler
@TylerfromMU
·2 ч
Просто оставлю два фото, сделанные в одно время.
Myroslav Hai
23 хв. ·
Жодного депутата на данну хвилину біля будинку Маруся Звіробій немає.
В будинку слідчі закрили вікна спинами. З родини мама, бабуся, та мала дитина, яку слідчі не дали завести до садочка.
З Марусею зв'язку немає. Приїхали журналісти. Буде обшук машини.
Стартую туди.