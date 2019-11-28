 Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у межах засідання Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію" в Києві в четвер.
"Наші опоненти й вороги робитимуть усе, що від них залежить, щоб ми пішли, скажімо так, на якісь відносини з цими... Треба розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є в них такі повноваження" , - зазначив він.
Крім того, він наголосив, що "не розуміє, що таке влада Донецької і Луганської областей".
Данілов зазначив, що на цей момент необхідно очікувати результати "нормандської зустрічі".
"Я впевнений, що жодних кроків президента Володимира Зеленського щодо поступок, які не будуть на користь нашій держави, ми з вами там не побачимо", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше Президент Литви Гітанас Науседа порадив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в "нормандському форматі" не робити поступок на шкоду Україні.
и президентом путиным)
Ну, снесут значит чуток позже, когда правду уже будет не скрыть. Жаль что Украину тогда можем потерять...
Чтобы они не обсуждали, какие-либо решения всё равно придётся озвучивать публично.
--------
Итак, Газпром окончательно проиграл в Стокгольме и должен Украине почти 3 миллиарда долларов. За почти три десятилетия "братских" взаимоотношений у Украины впервые столь мощная и сильная позиция в газовых переговорах.
Слышим ли мы радостные "сигналы" из ОПУ и КМУ? Видим ли мы ролики Зеленского, в котором он поздравляет Украину с этой победой? Эээ...
Странно, но почему-то с точностью до наоборот - мы слышим рассказы о том, что нам стоит снова покупать газ напрямую у России.
Это как?
Юрий Бирюков
Хамство - головна риса мокшан. Під час нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представниць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагалися закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з аквафрешу
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Може, воно все-таки не доїде на саміт і всім від цього буде тільки користь
Слишком хорошо что бы быть правдой.
Шкоди інтересам Коломойського завдано не буде. В це я вірю.
Хтось чув назву юридичної компанії, яка виграє нам для Нафтогазу суди над газпромом? Це норвежці. Вважаються номером 1 в світі в таких провадженнях. В свиномобак бріти. Номер 2.
Це битва крутих юридичних компаній, про яку нам на жаль нічого не розповідають, лише самопіар.
Реальность такова, что Президент чужой страны вынужден уговаривать украинского *********** не сдавать на переговорах интересы Украины.
@обаный стыд
Усі поступки будуть зроблені "до" або о"дразу після", а не "на".
Тай збитки можна назвати перемогою, а втрати здобутками.
До речі, хто буде визначати "уступки в ущерб Украине"?
Втім, будь які "уступки в ущерб Украине". Особливо ЗЄкоманади з блаЗЄнем на чолі.