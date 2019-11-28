EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  986  54
Все про:Данілов (13) Зеленський (3703) РНБО (604) нормандська четвірка (711)

 Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що опоненти України робитимуть усе, що від них залежить, щоб Україна пішла на переговори з так званим керівництвом тимчасово непідконтрольних територій Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у межах засідання Національної платформи "Діалог про мир і безпечну реінтеграцію" в Києві в четвер.

"Наші опоненти й вороги робитимуть усе, що від них залежить, щоб ми пішли, скажімо так, на якісь відносини з цими... Треба розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є в них такі повноваження" , - зазначив він.

Крім того, він наголосив, що "не розуміє, що таке влада Донецької і Луганської областей".

Данілов зазначив, що на цей момент необхідно очікувати результати "нормандської зустрічі".

"Я впевнений, що жодних кроків президента Володимира Зеленського щодо поступок, які не будуть на користь нашій держави, ми з вами там не побачимо", - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Президент Литви Гітанас Науседа порадив Президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі в "нормандському форматі" не робити поступок на шкоду Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довіра до Зеленського серед українців упродовж листопада знизилася на 12%, - опитування КМІС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162273
 
   
 Топ коментарі
 
значит бутут. зекаманда готовит зебыдло к уступкам.
 показати весь коментар
 
Представители зеко-манды так упорно убеждают нарид о невозможности уступок хуйлу, что становится тревожно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А що РНБОУ зробило для того щоб не було поступок на нормандських перемовинах?
 показати весь коментар
 
 
у зеленского Украина это страна со столицей в Москве
и президентом путиным)
 показати весь коментар
 
сивуху водрузили в Совет... 200 кг тупого говна, щедро политого алкоголем... как тебе? Не впечатляет?
 показати весь коментар
 
 
А вот насчёт этого я даже немалые деньги поставить готов. Это - по умолчанию, уверенность - 101%.
 показати весь коментар
 
Точно! Бо воно пи..дит как дышит,а дышит как пи...дит
 показати весь коментар
 
 
Не будет,потому что аваков его арестует еще при посадке самолета.За зеленским нет никого:ни армии,ни силовиков.Он слаб и уязвим.Так что не сдаст.Или сразу на ростов.
 показати весь коментар
 
Я думаю, что не будет, и либо договорятся о реализации первых нескольких пунктов М-2, либо похоронят, но уже при поддержке Запада. После чего будут думать над планом Б.
 показати весь коментар
 
Над планом Б надо было раньше думать, имея дело с паРашкой...
 показати весь коментар
 
 
значит бутут. ********* готовит зебыдло к уступкам.
 показати весь коментар
 
 
поскольку это второе такое заявление (первое вчера Кабмин) то можно быть уверенным что не просто будут а уэе есть.
 показати весь коментар
 
Представители зеко-манды так упорно убеждают нарид о невозможности уступок *****, что становится тревожно.
 показати весь коментар
 
 
+ Честность нашего президента нам уже известна.
 показати весь коментар
 
 
Официально конечно не будет - ибо ссыт что снесут это зелёную шоблу сразу. А на деле будет.
Ну, снесут значит чуток позже, когда правду уже будет не скрыть. Жаль что Украину тогда можем потерять...
 показати весь коментар
 
 
Любите вы, ребятки, гадать, а вот ждать не умеете, хотя до переговоров осталось всего ничего.
 показати весь коментар
 
Предположим. А в формате 1х1 с ******? О чем он будет с ****** говорить? Что обсуждать?
 показати весь коментар
 
 
На эти вопросы вам никто здесь не ответит.

Чтобы они не обсуждали, какие-либо решения всё равно придётся озвучивать публично.
 показати весь коментар
 
Догадываюсь. Но знаю и то, что не все детали переговоров 1х1 потом становятся известны широкому загалу. А учитывая, что последнее время только и слышны с одной стороны -- призывы к ЗЕ даже не только украинцев "не сдавать интересы Украины и не идти на уступки" *****, а с другой стороны -- уверения типа этого, и принимая во внимание другие факты (см. ниже), лично я к этой поездке ЗЕ во францию отношусь с очень большой опаской.
--------
Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 3848

Итак, Газпром окончательно проиграл в Стокгольме и должен Украине почти 3 миллиарда долларов. За почти три десятилетия "братских" взаимоотношений у Украины впервые столь мощная и сильная позиция в газовых переговорах.
Слышим ли мы радостные "сигналы" из ОПУ и КМУ? Видим ли мы ролики Зеленского, в котором он поздравляет Украину с этой победой? Эээ...
Странно, но почему-то с точностью до наоборот - мы слышим рассказы о том, что нам стоит снова покупать газ напрямую у России.
Это как?
Юрий Бирюков
 показати весь коментар
 
 
На фоне тотального слива Украины, новость выглядит минимум смешно!
 показати весь коментар
 
 
Max Gertsen‏ @MaxGertsenUkr 27 ****.

Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 4251

Хамство - головна риса мокшан. Під час нагородження українки Богдани Лехман, яка перемогла двох представниць Московії на Чемпіонаті з армрестлінгу у Румунії, ті намагалися закрити українську спортсменку своєю ганчіркою з аквафрешу


Уступок Зеленского в ущерб Украине на встрече в "нормандском формате" не будет, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 5731
 показати весь коментар
 
 
Спасибо, отец родной, - успокоил.. (это был сарказм, если что)
 показати весь коментар
 
 
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.

У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.

На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой". https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Може, воно все-таки не доїде на саміт і всім від цього буде тільки користь
 показати весь коментар
 
 
долбить в две ноздри.. какое здоровье выдержит?!
 показати весь коментар
 
 
Може, в гаранта ведмежа хвороба? Хай лікується відваром запнигузна.
 показати весь коментар
 
По слухам - проблемы со здоровьем...

Слишком хорошо что бы быть правдой.
 показати весь коментар
 
Було таке - одного недотруїли і народ його возлюбив. Можливо ЗЕ мріє повторити "успіх" Юща в вигляді чергового постановочного фарсу?
 показати весь коментар
 
По результату посмотрим. Один уже кричал, что Минские соглашения - это перемога, а оказалось всё совсем не так.
 показати весь коментар
 
Сивуха? - Та нічого не каже, решало воно, а не спікер.
 показати весь коментар
 
Надеются на хитрожопый пакет уступок чтобы активная часть населения волной не снесла????
 показати весь коментар
 
А бойові генерали не дуже то й упиралися. На жаль. Їхніх колег заарештовують до СІЗО, а ніхто навіть не гавкнув.
 показати весь коментар
 
А как он должен был упираться сивохе ?? Должен был забарикадироваться в кабинете и отстреливаться . ? Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5193 .
 показати весь коментар
 
угу... верим-верим !!! предпосылки и заявления Зелупы перед встречей с Куйлом подтверждает нам как раз обратное !!! если это произойдет то что вы с куйлом задумали - можешь в Киев поц не возвращаться !!!
 показати весь коментар
 
 
Зараз Україна це Коломойський.
Шкоди інтересам Коломойського завдано не буде. В це я вірю.
 показати весь коментар
 
 
а зачем он туда едет? мир возможен только на условиях х#уйла. условия простые - уничтожение украинской нации. может вывеска "держава Украина" пока пускай повисит.
 показати весь коментар
 
 
Да они уступки подадут как победы. Типа Россия требовала уступку в виде реинтеграции Донбасса на наших условиях, но мы все же выбили реинтегриацию на российских условиях, теперь это их головная боль, а мы красавцы.
 показати весь коментар
 
 
Тінь Думаючого Отця Якова‏ @ua_100 14 ч.14 часов назад

Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 9378

Хтось чув назву юридичної компанії, яка виграє нам для Нафтогазу суди над газпромом? Це норвежці. Вважаються номером 1 в світі в таких провадженнях. В свиномобак бріти. Номер 2.
Це битва крутих юридичних компаній, про яку нам на жаль нічого не розповідають, лише самопіар.
 показати весь коментар
 
Зє, ти колись із шулером в карти грав? Ти теж йому казав :"я піддаватись не буду!!!"?
 показати весь коментар
 
Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 6 ч.6 часов назад

Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8608

Реальность такова, что Президент чужой страны вынужден уговаривать украинского *********** не сдавать на переговорах интересы Украины.
@обаный стыд
 показати весь коментар
 
 
Авжеж, не будуть "на встрече".
Усі поступки будуть зроблені "до" або о"дразу після", а не "на".
Тай збитки можна назвати перемогою, а втрати здобутками.

До речі, хто буде визначати "уступки в ущерб Украине"?
Втім, будь які "уступки в ущерб Украине". Особливо ЗЄкоманади з блаЗЄнем на чолі. Поступок Зеленського на шкоду Україні на зустрічі в "нормандському форматі" не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 8890
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору