 Завдяки новій системі скарг на митницю отримано 110 звернень за 6 днів. Всі в роботі, - Нефьодов

Про це глава державної митної служби Максим Нефьодов розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перші результати роботи нової системи скарг для Нової митниці З 22.11.19 по 27.11.2019 включно надійшло 110 скарг (з них 41 - телефоном на Урядовий Контактний Центр). Всі в роботі, за місяць дам статистику за типами і за термінами відповідей", - написав він.
Парадоксально...но факт...
И этот факт говорит лишь о том...что потоки с таможен перенаправлены в другие...нужные...русла...
И это в абсолютных цифрах, а не пустое бла-бла-бла про Петю.
Всє при дєлє і отримують зарплатню.