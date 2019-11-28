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 Політика України, Суспільство
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Все про:скарга (35) митниця (624) Нефьодов (121)

 Завдяки новій системі скарг на митницю отримано 110 звернень за 6 днів. Всі в роботі, - Нефьодов

У Новій митниці з 22 листопада запрацювала система скарг, які зокрема можна подати телефоном в Урядовий Контактний Центр.

Про це глава державної митної служби Максим Нефьодов розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перші результати роботи нової системи скарг для Нової митниці З 22.11.19 по 27.11.2019 включно надійшло 110 скарг (з них 41 - телефоном на Урядовий Контактний Центр). Всі в роботі, за місяць дам статистику за типами і за термінами відповідей", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівнику і колишнім службовцям регіональної митниці оголошено про підозру, - САП

Завдяки новій системі скарг на митницю отримано 110 звернень за 6 днів. Всі в роботі, - Нефьодов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162267
 
 
 Топ коментарі
 
Ну они точно всех за быдло держат. а поступления от таможни насколько упали?
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Коли Юля з командою у 2008му почала компанію "Контробанда СТОП", то надходження з митниці збільшились у 10 разів. А за Нєфьодова вже 70млрд. гр недоотримання. Виходить, що влада Вовіка мародерить ще більше, ніж влада Порошенка?
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А зеленый бородатик теперь жалобы обрабатывает, а не бабло в бюджет возвращает.
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Ну они точно всех за быдло держат. а поступления от таможни насколько упали?
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А зеленый бородатик теперь жалобы обрабатывает, а не бабло в бюджет возвращает.
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Система новая...жалоб много...а увеличение поступлений в бюджет 2020-го года с таможен не заложено...
Парадоксально...но факт...
И этот факт говорит лишь о том...что потоки с таможен перенаправлены в другие...нужные...русла...
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Коли Юля з командою у 2008му почала компанію "Контробанда СТОП", то надходження з митниці збільшились у 10 разів. А за Нєфьодова вже 70млрд. гр недоотримання. Виходить, що влада Вовіка мародерить ще більше, ніж влада Порошенка?
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Так вона ж вароффка, тому і обрали новоє ліцо. Зелене.
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Если уж про марадерство речь зашла, то вспомни на сколько увеличился внешний долг Украины при премьерстве Юли.
И это в абсолютных цифрах, а не пустое бла-бла-бла про Петю.
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"Все в работе, - Нефьодов"
Всє при дєлє і отримують зарплатню.
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Шапито с душком Павлика Морозова. И что? Недопоступления миллиарды......
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Харе триндіти - пора показувати результат.
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Бородатый Нефедов вместо того чтоб боротся с контраандой решил её возглавить
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Все в работе - Все в доле !!! ПрЫлестно то как все у ваЗелина !!!
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