 Завдяки новій системі скарг на митницю отримано 110 звернень за 6 днів. Всі в роботі, - Нефьодов

Про це глава державної митної служби Максим Нефьодов розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перші результати роботи нової системи скарг для Нової митниці З 22.11.19 по 27.11.2019 включно надійшло 110 скарг (з них 41 - телефоном на Урядовий Контактний Центр). Всі в роботі, за місяць дам статистику за типами і за термінами відповідей", - написав він.

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