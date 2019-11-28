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Все про:голодомор (216) Канада (732) Конгрес українців Канади (19)

 Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору

Українська громада Канади вимагає звільнення асистента викладача університету Альберти Дугала Макдональда, який заперечує Голодомор.

З цим закликом виступив Конгрес українців Канади, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня студенти університету Альберти разом з українсько-канадською студентською радою виявили кілька повідомлень асистента викладача Дугала Макдональда в соціальній мережі, в яких він називав Голодомор "міфом" і "брехнею", - заявили в Конгресі.

У заяві наголошується, що незважаючи на визнання Голодомору федеральним і провінційними парламентами "навіть в 2019 році ми не можемо дозволити собі поступливості в інформуванні про Голодомор".

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У Конгресі закликали всіх небайдужих звернутися із закликом до університету Альберти звільнити Макдональда.

Додамо, що Конгрес українців Канади підтримав прем'єр-міністр Альберти Джейсон Кенні. "Викликає глибоке занепокоєння, що університетський викладач і колишній кандидат у депутати від Комуністичної партії бере участь у запереченні геноциду", - написав Кенні на своїй сторінці в Facebook .

Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162264
 
   
 Топ коментарі
 
мне иногда кажется, шо настоящая Украина в Канаде...
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Шановні панове канадійці!
Звільніть, будь ласка. цього російського посіпаку з займаної посади.
Він негідник імісце йому в пеклі...
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А Ви визнаєте Голодомор. Чи по-вашому це був просто голод по всьому союзі
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Звичайно визнаю Голодомор. До чого питання?
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бо весь світ Кремль, а люди в ньому - агенти..так, ПЕСику? скажи ГАВ Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору - Цензор.НЕТ 4220
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о да зато он орет на каждом перекресте о Холоосте хотя там есть немало воросов по части количества и отсуствия всяких документов.... ну евреии этио шото особеное а вот какие то ураинцы это миф неправда.... подонки... ему бы в в тот Голод
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люди, які живуть в Україні, чудово розуміють, що голод в сільській місцевості України просто неможливий, якщо тільки він не був організований штучно. Голод можливий лише в одному випадку - якщо у людей забрати всю їжу - з комори, з погріба звідусіль, та заборонити виходити з села. Таким чином голод був створений штучно та насильно, а це вже - Голодомор. чи був він організований ще десь на окупованих Совєтами територіях - можливо, але це жодним чином не скасовує організованого Голодомору на території України.
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Шановні панове канадійці!
Звільніть, будь ласка. цього російського посіпаку з займаної посади.
Він негідник імісце йому в пеклі...
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Е ні за тих кого вибрали самі, самі і відплвідаємо і міняємо і все інше.
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мне иногда кажется, шо настоящая Украина в Канаде...
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Ну от литовці в 90-х вибрали президентом представника діаспори Валдаса Адамкуса і тепер живуть дуже непогано...
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А у нас не обрали. І не оберуть. Бо метастази рускаваміра глибоко влізли у тіло та мозок України. І коли проводять хіміотерапію по знищенню зарази- більша частина тіло каже : "ми устаааалі...".
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ну так живите же уже наконец, все же тока за...
от шмарклей перестаньте выбирать и дайте уже хоть внукам шанс - не вас тянет в кацапское мышебраство ...
оно в вас стреляет-убивает, а вы все равно туда претересь...
ну хоть шо та же в бошках должно быть?
ну хоть чуть чуть?
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шо то мало вас, вменяемых, оказалось.
а от кацапни в Украине - мешками выноси...
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устал с прикацапленым гавньючьем как ты жить рядом и понял, шо дела не будет...
и через 30 лет вы не устаете подверждать то шо я пацаном еще понял...
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Вчора одному ватніку написав тут, що канадські українці краще знають українську мову, звичаї та історію, ніж деякі громадяни України. А їх батьки і діди боролися в УПА. Але ватним громадянам України паспорти в 1991 дали автоматично, а канадським чи американським українцям - ні! Чимало з представників діаспори після 1991 року дійсно хотіли сюди вернутися, але громадянство отримали одиниці (після того як 5 років тут прожили без будь-яких прав). Є інтерв'ю із Романом Зваричем про те, як важко йому було отримати український паспорт...
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Просто у украинцев живущих на родине в Украине немного другие проблемы чем у живущих в Канаде или США, непризнание голодомора каким то не известным, малозначащим мудилой интересует в последнюю очередь.
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я вам сейчас открою страшную тайну - у всех есть свои проблемы.
тока канадцы их решают так как решают, а в Украине всегда ищут прикацапленую шмарклю,
на шо бы она все за всех порешала,
а она и решает по кацапски так... - так шо нытье не катит...
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А кому зараз населения зменшується? Кажуть вмерло до 20 млн.за останні роки. Поясніть.
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Точно аж 20 млн вмерло?))) А може просто в Польщу/Чехію/Італію виїхали?

Хоча вмерло багато - дякуйте за це, передусім, влаштованому совєтами Чорнобилю....
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Ти не бачив фото, як бабця забирає хліб у голубів? Це від голоду
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Тільки 3.2 млн.постійно живе і працює закордоном.Інши вмерли від голодомору у 93-95 роках.
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До Чорнобиля онкологічні захворювання в Україні траплялися дуже рідко, а зараз на них хворіють близько мільйона українців...
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Штааа? Населення зменшується через те, що у двох батьків зазвичай одна дитина. А скільки імігрували?

Хоча ні, стривай, розганяй методичку рашапропу "в Украінє галадают, замєрзают, у голубєй хлеп атбірают!!!".
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Напевне, українській діаспорі слід виходити з того напівсонного стану, у якому вона зараз перебуває і не просто вілюлкуповуяатися від проблем в Україні грішми, але й активніше лобібвати українські інтереси у світі. Особливо там, де діаспори чесленні і впливові. Хоча за фінансову допомогу теж велике спасибі.
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та пох преподаватель, кловуна с его **@нутой командой пора увольнять.
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Я думаю, что любой в силу своей слабоумности или наоборот гениальности должен иметь право "разводить у себя в голове любых тараканов" (больших и усатых), как правило со временем они там "заводятся и вырастают" сами по себе, другими словами: каждый должен иметь право говорить, что угодно (не переходя на личные и безосновательные оскорбления), нести любую несусветную чушь или гениальные догадки, но и другие должны иметь право на игнорирование и даже полный бойкот любого, кого подстичают "достойным" такого обращения, и апеляция такого человка к "дискриминации" его не должны приниматься во внимание!
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да хоть нацистких или расистких, наказание должно быть за действия, а не болтовню!
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Такою болтовньою запаребрік сприяв обранню Трампа і спровокував ваш брексіт. Ще згадай жовті жилети і прочая, прочая.
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" бывший кандидат в депутаты от Коммунистической партии"
Хех! А шо ви хотіли?
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спочатку звільніть ЗЕпадлу разом з тамбовською тічкою за "сєньора Голодомора", а потім вимагайте чогось від дуркуватого асистента препода з провінційного універа
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cталин, 6 августа 1930 года: "Форсируйте вывоз хлеба во всю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут".



Что бы сегодня не пытались врать в современной обосРашке.
ворошилов: "Мы сознательно пошли на голод, потому что нам был нужен хлеб".

сталин, молотов, каганович, постышев, косиор, хатаевич, чубарь.
Эти "люди" организовали искусственный голод.
Преступление без срока давности, которое их внуки продолжают отрицать.

Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он - джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей.
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Хліб. Тоді чому вигрібали геть всі продукти, навіть борщ з печі діставали і виливали? Перегини на місцях?
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Добре, що в діяспорян нема претензій до автора вислову "сЄньЙОр_голодомор".
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Хотів поставити лайк, проте не можу. Лайк- це подобається. А тут... Підібрати слова важко.
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