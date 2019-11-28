 Конгрес українців Канади вимагає звільнення викладача університету Альберти через заперечення ним Голодомору

З цим закликом виступив Конгрес українців Канади, передає Цензор.НЕТ.
"Цього тижня студенти університету Альберти разом з українсько-канадською студентською радою виявили кілька повідомлень асистента викладача Дугала Макдональда в соціальній мережі, в яких він називав Голодомор "міфом" і "брехнею", - заявили в Конгресі.
У заяві наголошується, що незважаючи на визнання Голодомору федеральним і провінційними парламентами "навіть в 2019 році ми не можемо дозволити собі поступливості в інформуванні про Голодомор".
У Конгресі закликали всіх небайдужих звернутися із закликом до університету Альберти звільнити Макдональда.
Додамо, що Конгрес українців Канади підтримав прем'єр-міністр Альберти Джейсон Кенні. "Викликає глибоке занепокоєння, що університетський викладач і колишній кандидат у депутати від Комуністичної партії бере участь у запереченні геноциду", - написав Кенні на своїй сторінці в Facebook .
Звільніть, будь ласка. цього російського посіпаку з займаної посади.
Він негідник імісце йому в пеклі...
от шмарклей перестаньте выбирать и дайте уже хоть внукам шанс - не вас тянет в кацапское мышебраство ...
оно в вас стреляет-убивает, а вы все равно туда претересь...
ну хоть шо та же в бошках должно быть?
ну хоть чуть чуть?
а от кацапни в Украине - мешками выноси...
и через 30 лет вы не устаете подверждать то шо я пацаном еще понял...
тока канадцы их решают так как решают, а в Украине всегда ищут прикацапленую шмарклю,
на шо бы она все за всех порешала,
а она и решает по кацапски так... - так шо нытье не катит...
Хоча вмерло багато - дякуйте за це, передусім, влаштованому совєтами Чорнобилю....
https://dt.ua/UKRAINE/za-roki-nezalezhnosti-z-********-viyihalo-visim-milyoniv-osib-zmi-286274_.html
Хоча ні, стривай, розганяй методичку рашапропу "в Украінє галадают, замєрзают, у голубєй хлеп атбірают!!!".
Хех! А шо ви хотіли?
Что бы сегодня не пытались врать в современной обосРашке.
ворошилов: "Мы сознательно пошли на голод, потому что нам был нужен хлеб".
сталин, молотов, каганович, постышев, косиор, хатаевич, чубарь.
Эти "люди" организовали искусственный голод.
Преступление без срока давности, которое их внуки продолжают отрицать.
Потомки людей, которые въезжали в хаты умерших от голода украинцев, не могут считать Голодомор трагедией. Для них он - джек-пот, позволивший на халяву получить созданное руками других людей.